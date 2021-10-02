Видеоролик, в котором Федеральное ведомство ФРГ по защите населения и помощи при катастрофах инструктирует жителей страны, как пережить перебои с отоплением и энергоснабжением, стал поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 октября в социальной сети Facebook.

Лампочка

«Жаль, что, за незрелость, недальновидность и недоразвитость европейского политического курса приходится расплачиваться обычным людям», — пишет Natalia Z.

Многие пользователей указывают на то, что немецкое правительство выпустило такой ролик не для того, чтобы обучить население выживать без тепла и электричества, а чтобы напугать его.

«Если бы не надпись, я бы подумал, что это социальная реклама на Украине, но нет, это Германия. Честно, это просто караул. От этой рекламы ещё страшнее становится, от всего происходящего. Она даёт обратный эффект. Ну, а если серьёзно, то тут преследуются несколько целей. Запугать население, агрессивное продвижение «Зелёной повестки», не зря и Грета Тумберг приезжала перед выборами и подобные рекламы для формированием коалиции в Бундестаге дают зелёным набирать политические очки, чтобы выторговать себе лучшие преференции и министерства. Не удивлюсь, если рекламу кураторы зелёных и американцы делали и продвигают. Ничего личного, только бизнес», — написал Андрей В.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка. Электричество

Некоторые комментаторы не увидели в данном видеоролике ничего криминального. Граждане рады, что немцы получили важную информацию о том, что делать, если в квартире вдруг стало холодно.

«Ребята, ну вы на случай, если сами не понимаете, спросите людей, для чего этот видеоролик был создан. Написано же, «Защита от катастроф». Не терять дух в любой ситуации. Ничего страшного в Германии не ждут, просто готовятся ко всему чему угодно, на всякий случай», — отмечает Lina M.

«Это обыкновенный рекламный ролик дня защиты от катастроф. Приглашение на лекцию на тему о том, что делать, если нет электричества. Это тоже самое, что и учения красного креста по оказанию первой помощи. В Германии всё хорошо. В Германии люди готовятся заранее ко всяким неприятностям, а не сидят и не ждут, авось пронесёт», — считает Nora B.

Часть людей считает, что России очень знакомы перебои с электричеством и поставками тепла. Люди помнят, что многие с наступлением холодов ожидали самого худшего.

SimonP Радиатор центрального отопления

«Жила в 90-е в квартире старенькой в Красноярске. Температура в комнате утром была +7 градусов. Я спала в свитере, шапке, носках и под двумя одеялами… так продолжалось около трёх месяцев. Потом на улице становилось теплее и можно было снимать частично тёплую одежду», — вспоминает Виктория Р.

Ряд пользователей указывает на то, что, пока немцев готовят к перебоям с электричеством и отоплением, граждане России могут спокойно ждать наступления даже самых суровых морозов, ведь тепло из их батарей в квартирах никуда не денется.

«Да уж. А мы вот живём в России и не ценим то, что у нас тепло дома каждый день есть. Мы даже и проблем таких не знаем, чтобы внезапно лишиться тепла в батареях. Если такое где-то случается, из-за прорыва коммуникаций, к примеру, то это форс мажор, который моментально устраняется», — указывает Gleb E.

Напомним, 1 октября на странице Федерального ведомства ФРГ по защите населения и помощи при катастрофах в Twitter появился видеоролик, инструктирующий жителей страны, как пережить перебои с отоплением и энергоснабжением.