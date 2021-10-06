Официальные данные за последние четыре десятилетия касательно числа убийств, совершенных полицейскими в Америке, были занижены более чем наполовину, согласно новому исследованию ученых из Университета Вашингтона, которое выявило отсутствие надежного национального учета. Об этом сообщает The New York Times. Исследование, опубликованное 30 сентября в британском медицинском журнале The Lancet, является одним из наиболее полных исследований полицейского насилия в Америке. Ученые сравнили информацию из федеральной базы данных, которая собирает свидетельства о смерти, с последними данными трех организаций, которые отслеживают убийства, совершенные полицией, через новостные сообщения и запросы на публичные документы. Было обнаружено поразительное расхождение: около 55% смертей в результате столкновений с полицией в период с 1980 по 2018 год были внесены в список других причин смерти. Издание отмечает, что данные результаты указывают на сокрытие реальных масштабов насилия со стороны полиции, а также на отсутствие централизованных национальных данных. Частные некоммерческие организации и журналисты восполнили этот пробел, изучая новостные сообщения и социальные сети. Исследователи подсчитали, что с 1980 по 2018 год, период войны с наркотиками и роста массового лишения свободы, около 31 тыс. американцев были убиты полицейскими, причем более 17 тыс. смертей не попали в официальную статистику. Также обнаружен резкий расовый разрыв: афроамериканцы в 3,5 раза чаще погибали от рук полиции, чем белые американцы. Данные по американцам азиатского происхождения не были включены в исследование, но латиноамериканцы и коренные американцы также страдают от насилия полиции чаще, чем белые. Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times. «Это 425 смертей в год в среднем, что это значит?» — спрашивает @marcliberts и получает ответ от @DionysosPint: «На 424 больше, чем требуется для разоружения полиции».

Цитата из к/ф «Патруль». Реж. Дэвид Эйер. 2012. США Полицейский

«The Lancet больше не является серьезным изданием. Это исследование просто основано на новостных сообщениях с неполной информацией. Это не убедительные данные. Финансируется Биллом Гейтсом», — рассказывает @EamesAguilas.

Oregon Department of Transportation Американская полиция

«Это наглая ложь, поскольку единственная причина существования полиции в Америке — это составление отчетов (а не борьба с преступностью), чтобы ФБР могло отслеживать преступления, а затем использовать данные для формирования государственной политики и общественного мнения. Не говоря уже о том, что сейчас всё в цифровом формате, так что можно отследить всё», — считает @TruthandFactsM2.

«Это не удивляет никого из тех, кто дышит, говорит, ходит и живет, будучи афроамериканцев в Америке», — указывает @ErasmaPower2.

«Коронеры и судмедэксперты десятилетиями допускали несправедливость. Они ставят медицинские печати на ложные документы», — отмечает @IPacker55.

«Гарантирую, что реальное число гораздо выше. Мы также знаем, что большая часть полицейского насилия не регистрируется и не передается в базы данных для отслеживания, как это должно быть, что скрывает истинную глубину и развращенность полицейских сил США», — пишет @GroveEsten.

«Возможно, нам нужно покончить с тем, что окружной коронер является должностным лицом и даже не обязательно должен быть врачом», — предполагает @HollyCB2112.

«Самый важный аспект проблемы заключается в том, что афроамериканцев не считают равными или такими же хорошими, как их белых соотечественников», — указывает @shargarh.

«И люди еще удивляются, почему афроамериканцы ненавидят полицию», — отвечает @Yahyah773.

Pax Ahimsa Gethen Протест чернокожих против полицейского насилия в США

«Вся система правосудия коррумпирована. Полицейским разрешено убивать, а их напарники или коллеги просто покрывают это», — комментирует @r_registered.

«Вот почему, когда мы показываем людям статистику о полиции, афроамериканцы часто говорят: «А на самом деле их больше». Мы не раса теоретиков заговора. Мы — угнетенные люди, которые достаточно умны и осведомлены, чтобы точно описать наше угнетение», — рассказывает @TonyAaronII.

«Подбрюшье нашей страны представляет собой не очень красивую картину. Белые в полицейском управлении годами развлекались на почве расизма, и всё это было законно», — осуждает @lizwonders1.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста сторонников движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), которые вышли на улицы Нью-Йорка во второй день после выборов президента США, вновь вылилась в столкновения с полицейскими. Всего в сквере Стоунуол собрались несколько сотен человек. К активистам движения против расизма и насилия в отношении чернокожих присоединились и недовольные ситуацией в стране из-за неопределённости, возникшей после президентских выборов. Собравшиеся прошли шествием по нескольким улицам в нижнем Манхэттене.