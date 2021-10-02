Сообщение пресс-службы «Оператора ГТС Украины» о том, что российская компания «Газпром» с семи утра приостановила перекачку газа в Венгрию через украинскую территорию, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 2 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Ничего личного — только бизнес. Таковы реалии наших взаимоотношений. Может ли это быть местью за прозападную политику Киева? Ни в коем случае. Мы мирный народ, никому не мстим», — пишет Дмитрий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что это очень печальные новости для всей Украины, бюджет которой очень сильно зависит от объёмов транзита российского газа через свою территорию.

«Гоп-компания расстроилась. Сидел-сидели на трубе и высидели. А они же такие выгодные и незаменимые, особенно в условиях их последней просьбы на содержание от США по 1 млрд зелёных тугриков в год», — пишет Любовь Т.

Gov.ua Транзитная газовая магистраль на Украине

Некоторые комментаторы отмечают, что Российская Федерация поступает правильно, заключая долгосрочные контракты с европейскими странами на поставку газа в обход Украины, чтобы избежать каких-либо манипуляций со стороны Киева.

«Так и надо, не спеша, без шумихи, по кусочку, кидая иногда подачки в виде перемог. Молодцы русские с венграми, обвели Украину вокруг пальца, а те даже ничего и не поняли. Визгу только сейчас будет на всю Европу», — предполагает Олег К.

Часть людей считает, что очень правильным то, что Россия вместе с Венгрией решили поставить на место распоясавшуюся Украину.

«Неужели я дожил до этого времени, когда Украину накажут по полной? За всё то зло, которое они нам сделали за последнее время!» — указывает Евгений Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Венгрия и Россия поступили таким образом вынужденно, потому что с украинскими властями невозможно ни о чём разумном договориться, Киев пытается саботировать любые договорённости.

«Реально с Азербайджаном или Катаром проще договориться и в техническом плане, хоть они и сами поставщики нефти и газа в Европу, нежели пытаться разговаривать с нынешним руководством Украины, которое, судя по всему, попросту сошло с ума», — отмечает Ирина Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Нашлись и те, кто отмечают, что в сложившейся ситуации украинскому руководству следовало бы одуматься и в кратчайшие сроки пересмотреть своё отношение к России, которая очень долгое время терпела все издевательства со стороны Киева.

«Так украинские власти не сделали выводы. А ведь новые газовые потоки появились после того, как зимой (прошло совсем немного лет) украинская сторона перестала поставлять газ в Европу, потому что им не понравилась новая цена на газ. Сделали заложниками других. Европа выводы сделала, а руководство Украины нет. И сейчас продолжает рубить сук, на котором сидит. Чего сейчас добьются? Ничего не заработают, а мы увеличим количество поставляемого газа и дополнительно заработаем. Совсем в Киеве ориентиры потеряли», — считает Лена К.

Напомним, 1 октября пресс-служба «Оператора ГТС Украины» сообщила о том, что российская компания «Газпром» с семи утра приостановил перекачку газа в Венгрию через украинскую территорию. В структуре также отметили, что возможность реверсной подачи газа из Венгрии отсутствует в случае прекращения транзита российского газа в эту страну через территорию Украины.