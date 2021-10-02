Заявление депутата Госдумы Николая Коломейцева (КПРФ) о том, что России нужны работники обрабатывающих отраслей, высококвалифицированные конструкторы, инженеры и технологи, но сейчас основные профессии — это менеджер, продавец, водитель и охранник, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 1 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий

"Проблема советского образования была в том, что она воспитывала творцов. «Нам нужно воспитывать грамотных потребителей», — высказывание бывшего министра образования Российской Федерации Андрея Фурсенко. Сегодняшняя Россия ничего не может, кроме добычи и продажи сырья, некоторых успехов в атомной энергетике, базирующихся на советских разработках, и точно такая же ситуация в ВПК», — напомнил Рене Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация на рынке труда в России оставляет желать лучшего. Люди, получившие качественное образование не могут найти себе место с достойной зарплатой и многие из них предпочитают трудиться за пределами Российской Федерации, пишут граждане.

«Судя по зарплатам, нужны только: чиновники, депутаты, артисты, блогеры и топ-менеджеры. Остальные должны работать за спасибо, потому что не нужны нашему государству», — пишет Вася Г.

Duma.gov.ru Николай Коломейцев

«Конструкторы и инженеры очень нужны на Западе и в Китае. Что может Россия предложить взамен? Ничего. Нищета и работа на оборонку за копьё — это не мечта молодёжи, поэтому все, кто мало-мальски соображает, валят в западные страны, где их холят и лелеют, платят хорошие деньги и всячески оберегают, предоставляя наилучшие условия для жизни и работы», — отмечает Михаил К.

Некоторые комментаторы не разделяют повсеместную тоску по поводу рынка труда в России, ведь множество граждан действительно имеют возможность устроиться на работу с удовлетворительным уровнем оплаты труда.

«Всем лишь бы поныть, что всё плохо, не разбираясь в вопросе. Зарплаты инженерам, конструкторам предлагают приличные. В Московской области от 100 тысяч, в регионах от 70 тысяч. Я лично работаю в одной из компаний «ТрансМашХолдинга» и знаю ситуацию. На данные должности приходят пенсионеры и студенты последних курсов. Опять же есть сайт по поиску работы, где можно посмотреть какую зарплату предлагают. Ноют и ноют, всё им не так», — возмущается Галина Н.

Часть людей считает, что зарплаты в России должны кардинально вырасти, иначе наши работники будут находиться в слабом положении по сравнению со своими иностранными коллегами.

Рабочий

«С зарплатами, которые власти платят, у страны не будет конструкторов и инженеров. Платите 400−500 тысяч рублей в месяц, и появятся со временем. Чтобы развивалась эта профессия, нужно вкладывать в неё, рекламировать её. Развивать техникумы, технические вузы. Чтобы было престижно учиться на ПМ. Хорошие общаги нужны, кафедра чтобы новая была, лаборатории чтобы не из прошлого века. Где это всё? Нигде. Поэтому будут появляться бесконечные Инстасамки и Моргенштерны, которые будут рассказывать молодёжи о быстром способе якобы стать успешным», — указывает Вжижка В.

Ряд пользователей указывает на то, что многие пользователи утрируют и, на самом деле, ситуация в России уже давно не столько печальная, какой её можно было лицезреть в 90-е годы.

«У многих граждан сложилось негативное впечатление об образовании и производстве в России благодаря разрухе 90-х и нулевых. Но всё уже в значительной мере поменялось. Идеальной картины нигде не наблюдается, всё достаточно скромно и не до конца восстановилось, но о том былом позоре говорить уже нельзя, это в прошлом!» — пишет Евгений Ч.

Напомним, 30 сентября депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) заявил в интервью Ura.ru о том, что России нужны работники обрабатывающих отраслей, высококвалифицированные конструкторы, инженеры и технологи, но сейчас основные профессии — это менеджер, продавец, водитель и охранник.