Текст законопроекта, согласно которому правительство России предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 617 рублей, подняв его на 825 рублей, вызвал бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 1 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

"Очень хорошо! Думаю так оно и будет. Даже небольшое продвижение в сторону повышения МРОТ для граждан России — это уже отлично. Всё-таки страна не маленькая, тут внезапно все олигархами не станут», — пишет Елена Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что повышение минимального размера оплаты труда в России — важная и необходимая вещь для стабильности экономики Российской Федерации, но граждане не верят, что власти решили безвозмездно помочь своему населению.

«Ага, в который раз. Да-да. Только вот до прожиточного минимума до сих пор как до Китая. А главное, откуда собрались брать деньги на это? Правильно, повысить цены на всё подряд», — предполагает Евгений Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

Некоторые комментаторы отмечают, что повышение МРОТ неминуемо приведёт к понижению в другом месте, ведь капиталистическое устройство экономики России не предусматривает повышение благосостояния российских граждан.

«Среди граждан России существует известная всем аксиома: если власти что-то делают якобы для народа, значит, у народа что-то незаметно хотят отнять. Такое правило подтверждалось уже многократно», — указывает Андрей Л.

Часть людей считает, что пока уровень МРОТ не превысит предел выживания в России, говорить о настоящей заботе о гражданах России преждевременно.

«Повысить МРОТ — это дело, конечно, хорошее. Правда, смотря насколько. Если до 25 тысяч — это одно, а если до 13 тысяч — это имитация бурной деятельности. Меня больше волнует, кто в правительстве заблокировал законопроект о контроле за расходами чиновников и членов их семей. Это что за вражина, вредитель, саботажник?» — задаётся вопросом Абрам А.

Ряд пользователей указывает на то, что представители власти в страшном сне видят день, когда их зарплату приравняют к уровню МРОТ.

«Почему чиновники не живут на этот МРОТ сами? Я думаю, нужно чтобы сами представители власти пытались выжить на эти деньги, если они честно считают, что этих средств достаточно для жизни в России. Либо же выяснится, что они искусственно сдерживают развитие страны и рост благосостояния своих граждан. Выяснится, быть может, что среди них есть иностранные агенты», — предполагает Наталья М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Отдельные комментаторы отмечают, что только в руках самих граждан находится их судьба и то, какую зарплату они хотят получить, зависит только от них самих, ни от кого больше.

«Каждый сам должен быть ответственным за свой личный доход, а не винить кого-то в том, что приходится зарабатывать жалкий МРОТ. Просто только в таком случае этот вопрос не будет беспокоить людей. В любом другом случае, сколько бы граждане не получали, они вечно будут недовольны, но винить обязательно будут руководство страны», — отмечает Алина Н.

Напомним, 30 сентября в электронной базе данных Государственной думы Российской Федерации появился текст законопроекта, согласно которому правительство России предложило увеличить МРОТ с 1 января 2022 года до 13 617 рублей, подняв его на 825 рублей.