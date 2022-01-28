Информация о том, что в территориальное управление Следственного комитета России были переданы материалы в отношении участников провокационной интимной фотосессии у храма Василия Блаженного в центре Москвы, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 1 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного

"Ну да, устроил. Тут ведь на арест тянет по полной программе: 15 суток ареста, после депортация, запрет на въезд, а девушке той в комплекте сразу по двум статьям: за незаконное ношение формы и за оскорбление чувства верующих. Наснимали себе по полной», — указывает Алексей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытка осквернить православную веру должна быть жёстко наказана, чтобы другим было неповадно. Никто не имеет права так поступать, даже носители другого вероисповедания, пишут граждане.

«Привлеките его к уголовной ответственности. Я мусульманин, но мне такие вещи не нравятся. В христианстве и в исламе есть общие вещи и понятия о том, что можно, а чего нельзя. Эти же граждане просто перешли разумную черту», — указывает Halder S.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные «шутники», которые снимают провокационные кадры, слишком часто выбирают для своих издевательств православные святыни, либо же мемориалы погибшим во время Великой Отечественной войны, но не, к примеру, священные места для мусульман.

«Интересно, почему эти «блогеры, активисты, танцоры» не выбирают для своих оскорбительных акций мусульманские святыни? Что-то всё крутятся, вертятся, то вокруг храмов, то вокруг памятников Великой Отечественной войны, а к мусульманам не заходят. Наверное, боятся, что больше никогда снимать ничего не смогут, без рук-то?» — задаётся вопросом Артём М.

Часть людей считает, что данная провокация тянет на возбуждение ненависти по национальному признаку или попытку разжечь межконфессиональную вражду, потому что речь здесь идёт о снимках, которые сделал представитель народностей Средней Азии.

«Мне кажется странным тот факт, что русские мужчины и женщины почему-то списывают всё на оскорбление каких-то там верующих. Он нас всех с вами унизил. Русских женщин, полицию и, как следствие, русских мужиков. Это натуральный шовинизм, радикализм. Его по совершенно другой статье надо пропускать, а не по оскорблению кого-то там», — считает Алексей Л.

U.S. Air Force Арест

«Не то чтобы я расист, но публичная демонстрация межрасового секса на фоне православного храма всё-таки говорит о расизме со стороны данного гражданина», — поделилась своим мнением пользователь под псевдонимом «Цап Царапка».

Ряд пользователей указывает на то, что подобные издевательства над православными святынями портят репутацию всем производителям контента в интернете.

«Никакие моральные нормы таким моральным уродам неведомы, видимо. Из-за таких якобы блогеров общее впечатление о блогерах страдает ведь. Люди все разные и радостно то, что подобных этому придурку мало», — отмечает Василий А.

Напомним, 1 октября пресс-служба главного управления МВД России по Москве сообщила о том, что в территориальное управление Следственного комитета России были переданы материалы в отношении участников провокационной интимной фотосессии у храма Василия Блаженного в центре Москвы.