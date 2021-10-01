В городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины демонтировали памятник советским воинам, сообщил 30 сентября на своей странице в социальной сети Facebook мэр города Богдан Станиславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Избавляемся от советской идеологии. Сегодня демонтировали аварийный памятник на площади Скорби. В целом мемориал ждет дальнейшая реконструкция на основе проекта, одобренного еще в 2018 году. Сейчас начат технико-сметный расчет необходимых работ. В то же время мы обустроим мемориал памяти жертв Второй мировой войны на территории кладбища на улице Бандеры», — написал он, добавив, что в будущем площадь Скорби станет местом чествования «героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость».

Новость обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие возмутились в связи с демонтажем памятника советским воинам, отметив, что так могут поступать только потомки нацистов.

Богдан Станіславський/ facebook.com

«С 2004 года у власти на Украине находятся люди, предки которых потерпели сокрушительное поражение в Великой Отечественной войне. Памятники победам Красной Армии расстраивают потомков проигравших. А сами эти потомки ничего не умеют, ничего у них не получается, никого никогда они не победят. Поэтому памятники у них — это кладбищенские обелиски, большинство праздников сильно напоминают поминки, а гимн — реквием (заупокойная месса) в чистом виде», — написал Сергей Т.

«8 лет народ Донбасса уничтожают, что уж говорить о памятниках», — пишет Лариса К.

«Чужие есть чужие…» — отреагировал Игорь П.

«Так это ж Коломыя… ничего удивительного», — добавила Светлана Д.

«Они никогда не были для нас своими и вряд ли когда будут! У них своя история, у них свои герои, и поэтому мы не поймём друг друга!!!» — ответил Светлане Д. Михаил М.

«А потом говорят, что не надо наговаривать на западенцев. Мол, не все такие. Если не все такие, то где протесты?» — задался вопросом Евгений П.

«Денег в государстве слишком много, видать. Надо на новые памятники тратить», — написала Marina B.

«Западенцы… шо тут сказать? Ненависть, она такая», — пишет Елена К.

«Манкурты без роду, без племени», — отреагировала Marina Sky.

«А чего вы хотите?.. У власти фашисты. Те, кого победила Красная армия в 1945-м. Их от этой победы корёжит, как бесов от креста… Фашисты хорошо финансируются, организованы, вооружены, под охраной власти… Кто им будет противостоять? Разобщённые группы людей, без всякого тыла и поддержки, и за ними никого нет… Одиночные выступления равны самоубийству…» — отметил Александр Б.

Знамя победы

«Я одного не понимаю, как с ними жить в одной стране? Они мне лично такие же чужие, как поляки», — добавил Вячеслав Викторович Е.

«Так и вырезают память об украинцах-победителях, превращая страну в территорию скорби!» — подытожил Андрей Ф.

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