Благосостояние граждан России в 2020 году находилось на уровне 2010−2011 годов, сообщила Счётная палата РФ в своём заключении. В структуре доходов населения за минувший год выросла доля социальных выплат, составившая 20,8%. При этом доли доходов от предпринимательской деятельности, собственности и прочих денежных поступлений снизились до 5,2%, 4,1% и 11,1%. Ещё 58,5% в структуре доходов занимает доля оплаты труда.

Николай Касаткин. Сбор угля бедными на выработанной шахте. 1894

Правительство России собирается бороться с бедностью, его план в общих чертах известен. Во-первых, ожидается дальнейшее увеличение персональной господдержки, по всей видимости, в форме новых социальных выплат. Говоря о проекте федерального бюджета на 2022−2024 годы, премьер-министр РФ Михаил Мишустинотметил, что документ «предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки наших граждан, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию».

Другим инструментом должны стать инвестиции от крупного бизнеса. Это обсуждалось на встрече правительства и членами Российского союза промышленников на прошлой неделе. Первый вице-премьер Андрей Белоусовописал ситуацию красноречиво, процитировав Максима Горького и фактически поставив предпринимателей перед выбором — со страной они или нет?

По его словам, сейчас стоит альтернатива — либо Россия за счёт инвестиций получит приемлемые темпы роста, и тогда можно обойтись без дополнительной нагрузки на бизнес и начать решать проблемы, не решавшиеся десятилетиями, в том числе вопросы бедности населения. Либо экономическая ситуация вынудит повысить нагрузку на бизнес.

Способны ли эти меры кардинально решить ситуацию? Вот допустим, родителям к началу учебного года выдадут не 10 тыс. рублей, как в 2021 году, а 20 тыс. рублей (как предлагает, между прочим, сама Счётная палата). Они купят более качественную форму к школе, удобнее рюкзак, дороже шариковую ручку. Но позвольте, что сегодня 20 тыс. рублей, сколько это в долларах или евро? С учётом цифровизации в школах компьютер и смартфон для ребёнка выйдут дороже. До какого предела государство сможет нагружать свою кубышку?

Government.ru Встреча Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, 23 сентября 2021 года

Если крупный бизнес запустит новый проект, то кто сказал, что будет нанят российский персонал и повысят зарплаты? Кадровый голод уже традиционно утоляется известным способом — иностранными рабочими. Местные, когда у работодателя есть реальный финансовый поток и возможность заработать, сразу начинают восприниматься как обуза. Начиная от «паспортистов» в футболе, от которых клубы и агенты-лоббисты мечтают избавиться отменой лимита, заканчивая крупными федеральными проектами, стройками, сферой ЖКХ. Эта ситуация повторяется уже много лет и привела к тотальной деградации местных кадров, проигрывающих конкуренцию иностранцам в одной сфере за другой.

Пока вокруг России есть страны с более низким уровнем жизни, бизнес так и будет приглашать кадры оттуда. Бороться с бедностью — не его задача. Причина замкнутого треугольника заключается в незначительности интеллектуального вклада в российской экономике, что совершенно не соответствует потенциалу, который есть у населения. В сырьевом характере хозяйственной деятельности. Проще говоря, большую часть вакансий может заместить персонал без серьёзной подготовки.

Ситуацию объясняет структура внешней торговли. У России положительный торговый баланс, но что будет, если вычесть сырьевой экспорт? В 2020 году совокупный импорт превысил 233 млрд долларов, из которых примерно 200 млрд — это различное оборудование, механизмы, устройства или запчасти к ним. Ещё порядка 20 млрд — медикаменты, изделия из пластмассы и одежда.

При этом объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составил 141 млрд долларов. Лидерами стали металлургия, продовольствие, химпром, лесная промышленность. И лишь на 25 млрд долларов было поставлено машин и оборудования. Видно, что только небольшую долю ННЭ формируют товары с высокой добавленной стоимостью, а основу составляют те же ресурсы в разной степени переработки.

Vmzko.ru Производство алюминиевых труб

Это означает, что население России на продаже недр и даже ННЭ с низкой добавленной стоимостью почти не зарабатывает, ведь оно не имеет ни ренты, ни возможностей для малого бизнеса в этих сферах, ни зависимости этих рынков от высокой квалификации труда. Средства получают крупный бизнес и государство, обладающее всеми правами на ресурсы. А вот за купленные импортные товары люди уже расплачиваются из собственного кармана, так или иначе являясь их потребителями. И основную стоимость в этой продукции составляют не ресурсы, а чей-то труд или интеллектуальный и финансовый вклад.

Пока государство и крупный бизнес распоряжаются прибылью от экспорта, население России перебивается в финансовой яме. Можно бесконечно обвинять в этом самих жителей России, считать, что они недостаточно образованны, ленивы, неэффективны. Но дело здесь, конечно, в общей организации процесса, маркетинге, торговле. Ну и, конечно, в протекционизме (происках) других экономик.

Пора понять, что на внешних торговых рынках Россия не только государство, но и коммерческая компания, у которой должна быть собственная стратегия — кому, что и как она может продать. И, собственно, постоянно работающий «отдел продаж» — исполнитель активной внешнеторговой политики. Задача этого «отдела» — своевременно и убедительно предложить зарубежным рынкам российскую несырьевую продукцию, создаваемую российскими гражданами.

30 сентября на форуме с Казахстаном президент России Владимир Путин предложил помощь нашей страны в строительстве АЭС и в целом создании отрасли атомной энергетики. В этой сфере отечественные специалисты одни из лучших в мире, и сделка могла бы стать обоюдно выгодной. Однако возможных конфигураций сотрудничества и партнёров может быть бесконечное количество, и неправильно рассчитывать, что во всех случаях роль переговорщика возьмёт на себя президент. Это задача, скорее, исполнительной власти и тех структур, которые она курирует. Глава государства им показывает личный пример, который нужно увидеть.

Kremlin.ru Пленарное заседание XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (в режиме видеоконференции)

Выбраться из ямы бедности можно лишь одним способом — предложив миру российский экспортный продукт с высокой нематериальной составляющей. Она позволит населению зарабатывать столько, сколько требуется тратить для достойной жизни.