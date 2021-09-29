Несколько недель назад в Москве стартовал масштабный проект «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города», в рамках которого современные художники украшают столичные улицы своими работами и вовлекают прохожих в диалог с городом. Организованный Музеем Москвы и объединением «Выставочные залы Москвы» по инициативе департамента культуры города Москвы, он призван поддержать работу российских художников и создать новые современные достопримечательности, которые будут радовать горожан в течение многих лет.

Пресс-служба проекта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» «Интеграл ветра»

В 2021 году в программу проекта добавилось актуальное направление «Медиаискусство / Дополненная реальность», в рамках которого молодые творцы создают произведения искусства с использованием самых современных технологий. Побывав на «Здесь и сейчас», корреспондент ИА REGNUM смог задать несколько вопросов художникам новых медиа — представителям студий Kuflex, Stain и «Мастерская 15». Однако прежде стоит рассказать о тех объектах, которые создали техно-художники на улицах Москвы.

В рамках проекта студия Kuflex представляла необычную работу под названием «Квантовый овощ» — она расположена в Саду «Эрмитаж». Официальное описание гласит: «В парках Москвы обнаружены инопланетные растения. Их нельзя увидеть невооружённым глазом. Очевидцы рассказывают, что обнаружили их только на своих фотографиях в Instagram, когда выкладывали свои фото в сторис. Их происхождение пока не ясно. Ведется расследование».

Пресс-служба проекта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» «Квантовый овощ»

Студия Stain, в свою очередь, представила работу под названием «Интеграл ветра», расположенную в Нескучном саду. «Абстрактная виртуальная кинетическая скульптура позволяет вырабатывать понимание тонких взаимосвязей в живой природе. При помощи дополненной реальности мы можем придать скульптуре любое движение, не ограничиваясь законами физики. Вся форма может быть немного подвижна, а её отдельные элементы — вращаться, качаться и развеваться на ветру, отражая внешний мир», — гласит официальное описание.

Пресс-служба проекта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» «Интеграл ветра»

Работа «Облачный узел» от «Мастерской 15» расположена у Музея космонавтики. Авторы говорят о ней так: «На площади рядом с памятником растут деревья-облака белого цвета. Если нажать на любое из них, оно, пробежавшись на корнях, взлетит в небо и станет облаком-деревом. Это не другая планета. Это пересадочный узел, где, пролетая на ракете, можно наблюдать — откуда в небе над землей берутся облака».

Пресс-служба проекта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» «Облачный узел»

Расскажите о своём участии в «Здесь и сейчас». Как вы оказались вовлечены в проект?

«Мастерская 15»: Мы художники новых медиа — мы используем современные технологии в своих проектах и исследуем границу между виртуальным и реальным. И, конечно, было бы странно не позвать нас в проект «Здесь и сейчас», в котором есть отдельное направление, посвящённое дополненной реальности. Ну и само название «Здесь и сейчас» — не просто слова для нас. На наш взгляд, «Здесь и сейчас» — это метавселенная, которая потихоньку заполняет все углы и щели. Мы все живём в ней, даже если и не замечаем этого.

Kuflex: Нам предложили участвовать кураторы фестиваля, и, если честно, мы долго сомневались. Но так случилось, что планеты Солнечной системы в определённый момент времени стали в определённые координаты пространства и образовали сложную фигуру, напоминающую единорога в пальто. Мы поняли, что это знак, и сразу же согласились участвовать.

Stain: А мы пришли по приглашению куратора направления «медиаискусство» Алексея Щербины. Мы сотрудничали и раньше, принимали участие в фестивале МИГЗ и образовательной программе «Круга света», которую также курировал Алексей.

Расскажите о своей работе в рамках проекта. Что это и почему это круто?

Kuflex: Мы занимаемся интерактивным и цифровым искусством ещё с 2011 года. Создаём физические иммерсивные пространства и придумываем фантастические миры, в которых зритель сможет ощутить настоящее волшебство. С недавнего времени мы начали проводить эксперимент с дополненной реальностью. И работа для «Здесь и сейчас» — как раз один из таких экспериментов. На наш взгляд, технология дополненной реальности очень крутая сама по себе. Она позволяет создавать арт-объекты, которые попросту невозможны в физической реальности.

Пресс-служба проекта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» Kuflex

Stain: «Интеграл ветра» стал нашим первым проектом в формате дополненной реальности. Это абстрактная кинетическая скульптура, которая виртуально расположена на Андреевском пруду Нескучного сада. Интеграл — это фантастический объект, который приводится в движение ветром, он взаимодействует с природными элементами: воздухом, светом и водой. Легкая и прозрачная конструкция, которую зритель может увидеть лишь через экран своего телефона, призвана фокусировать внимание на состоянии природы в текущий момент.

«Мастерская 15»: Когда нам предложили локацию на выбор, я сразу же зацепилась за Музей космонавтики — это одно из моих любимых мест в городе. И у известной всем ракеты со шлейфом есть огромное преимущество — при помощи дополненной реальности мы можем перенести зрителя в совсем другое измерение. Туда, где эта ракета летает, у неё отделяются ступени, а вокруг образуются облака.

Наш проект «Облачный узел» — не критический, как большинство проектов в современном искусстве сейчас, а скорее поэтический. Он переносит зрителя в другую реальность, где деревья, отталкивающиеся от поверхности и превращающиеся в облака, вырастают. И люди, видя эти деревья и ракету, пролетающую мимо, сами не могут больше оставаться в гравитации.

Вы уже успели получить какой-то фидбэк о своей работе:

Kuflex: Пока мы получили мало отзывов. И все они очень разные. Некоторым нравится, кто-то удивлён, кто-то не понимает, а некоторым всё «по-барабану».

Stain: Если честно, мы с такой силой погрузились в другие свои работы, что пока не имели возможность услышать хоть какие-то отзывы.

Пресс-служба проекта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» Stain

«Мастерская 15»: Мы получаем отзывы «наглядно». Дело в том, что наш QR-код работает не только у Музея космонавтики, но и везде, где может оказаться зритель с включенным инстаграмом и этим фильтром. И я видела просто потрясающие «полотна», где наши деревья выращивают на болотах или даже в пустыне. Мне очень нравится, что при помощи нашего фильтра люди смогли превратить самые разные локации в очень поэтичные места.

Почему медиаискусство и подобные инициативы — это важно?

Kuflex: Вообще любое искусство — это важно. А когда художников поддерживают, от этого все только выигрывают. Ведь зачастую именно художники придумывают инновации. Они, как писатели-фантасты, создают в своём воображении несуществующие вещи и миры, которые через некоторое время становятся вполне реальными. И многие новые технологии в руках художников сильно преображаются — используя их не по назначению, творцы ускоряют развитие человечества.

Stain: Городские фестивали дают художникам повод создать проект, связанный с тем временем и местом, в котором мы живём. Ведь чаще мы работает над какими-то отвлечёнными идеями, поэтому важно взаимодействовать и таким образом. Медиаискусство сейчас становится таким же элементом культурной среды, как и другие направления. И его включение в программы городских инициатив более чем логично. Оно расширяет спектр впечатлений зрителя и даёт при помощи синтеза визуального образа, движения и звука выразить те идеи, которые нельзя воплотить в жизнь никак иначе.

«Мастерская 15»: Искусство не может существовать отдельно от того времени, в котором оно создано. И сейчас, в тот период, когда всё вокруг технологичное, когда мы живём в метавселенной, продолжать пользоваться только кистью с холстом или скульптурами — это абсурд. Невозможно репрезентировать наше время, используя только старые инструменты. Именно поэтому такие инициативы и важны — они посвящены нашему настоящему и будущему.