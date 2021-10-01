Монголия тяжело переживает пандемию коронавируса. Бизнесмены устали от ограничений, медицина перегружена, оппозиция требует отставки правительства. Суточный прирост заражений COVID остается высоким. К 1 октября общее количество подтвержденных случаев инфицирования составляет 306 603. Каждый десятый житель страны болен или переболел COVID. При этом в Монголии полностью вакцинировано 63% населения, идет бустерная вакцинация. Монгольская медицинская система перегружена, поликлиники задыхаются от очередей. Минздрав страны на прошлой неделе заявил, что возможностей развернуть дополнительных коек нет — стране остро не хватает медицинских работников.

Defense.gov Полиция Монголии

«Мы дежурим по очереди семь дней в отделении реанимации. Поскольку наше отделение детское, по сравнению с другими ковидными больницами нагрузка не очень большая. В одной из районных больниц, рассчитанной на 300 человек, лежат сегодня 1050 человек. На одного врача приходятся 80 пациентов», — на условиях анонимности рассказала врач Национального центра охраны здоровья матери и ребенка.

По её словам, медики уже привыкли к нагрузке, для них только одна проблема — низкая зарплата. По данным профсоюза медицинских работников, средняя зарплата в отрасли составляет 647 тысяч (примерно 17,9 тысячи рублей), тогда как средняя зарплата в стране выше в два раза. Из-за большой нагрузки и низкой зарплаты участились случаи, когда медики бросали работу. По данным департамента здравоохранения Улан-Батора, в этом году 167 врачей, 146 медсестёр и 195 других медработников уволились по собственному желанию. Таким образом, по всей стране требуются более 600 медиков.

Чтобы уменьшить нагрузку на больницы, с 20 мая в Монголии начинал действовать новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на COVID-19. Раньше диагноз подтверждался только на основе ПЦР-теста, с 20 мая по указу министра здравоохранения всем, у кого появились симптомы, должно проводиться экспресс-тестирование на COVID. Положительный результат будет считаться подтвержденным случаем заболевания, таким пациентам сразу будет определена схема лечения и выданы препараты для лечения на дому. Этот подход не помог — участковые врачи не успевали навещать пациентов дома, а пациенты, которые устали ждать медицинский осмотр и бесплатные лекарства, сами покупали лекарства в аптеках. Занимаясь самолечением, люди порой лишь наносят дополнительный вред здоровью. Министерство здравоохранения Монголии не раз сообщало о случаях, когда пациенты умирали, пытаясь лечиться на дому.

Mohs.mn Больница в Улан-Баторе

Оппозиция требует отставки

Сейчас Монголия живет почти обычной жизнью. Люди ходят в масках, некоторые заведения сферы услуг, такие как ночные клубы и караоке, до сих пор закрыты. С ноября 2020 года по июнь 2021 года в стране была ограничена работа общественного питания. И в июне в соцсетях появилось онлайн-движение «Терпение лопнуло», участники которого устроили митинг в день инаугурации Ухнаагийн Хурэлсуха на пост президента.

Мэр Улан-Батора встретился с представителями заведений общепита, после чего чрезвычайная комиссия столицы разрешила кафе и ресторанам обслуживать полностью вакцинированных гостей. Осенью между властями и бизнесменами опять появились разногласия. Чрезвычайная комиссия страны запретила заведениям общепита с 1 октября работать после 22 часов. Представители кафе и ресторанов заявляют о несогласии с ограничениями, они намерены работать в обычном режиме.

Пока бизнесмены протестуют в онлайн-режиме, оппозиция Монголии выходит на улицы. 1 октября критики нынешних властей устроили митинг на главной площади столицы.

«Мы, как оппозиция, выступаем сегодня. Граждане в течение двух лет соблюдали режим COVID-19 и попали под карантин. Из-за этого хозяйственные единицы остались без дохода, у них нет больше сил. Прошлой весной мы объявили голодовку в связи с президентскими выборами. Сегодняшний митинг связан с общественным и экономическим кризисом, вызванным пандемией. Люди говорят, что меры, принимаемые властями Монголии, не помогают улучшить ситуацию. Поэтому мы требуем отставку правительства», — заявил председатель оппозиционной Демократической партии Майнбаярын Тулгат.

Олег Кугаев ИА REGNUM Монголия

Также по случаю открытия осенней сессии монгольского парламента, 1 октября, фракция демократической партии в парламенте организовала «выставку», где можно увидеть реальный рост цен на продукты.

Представители оппозиции заявили, что власти потратили более 11,4 трлн тугриков на борьбу с коронавирусом, но на самом деле власти ничего не сделали — в стране уже 1228 человек, больных коронавирусом, умерли. Политики заявили, что если бы власти действовали правильно, то число погибших было бы меньше.