В Южной Корее обсудили очередные испытания ракет Северной Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

По сообщениям Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), 30 сентября в КНДР сообщили об испытании новой зенитной ракеты.

Отметим, что это уже второй за последнюю неделю запуск ракеты, осуществленный с территории Северной Кореи.

Как говорится в сообщении, маневры заключались в проверке работы пусковой установки, радиолокационной станции и командного пункта. Кроме того, на испытании были проверены комплексные боевые характеристики ракеты, разработанной Академией военных наук КНДР.

Как отметили в академии, в ходе испытаний были подтверждены увеличение точности наведения ракеты, скорости реакции и дальности поражения цели за счет внедрения новых технологий.

Судя по всему, северокорейский лидер Ким Чен Ын не присутствовал на испытаниях. Вместо него за испытаниями наблюдал член политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чжон Чон.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

«Данными действиями КНДР показывает, как Ким Чен Ын относится к Мун Чжэ Ину», — отмечает alwa***.

«Сперва перестали выходить на связь, потом заявили о том, что возобновят работу линий связи, а теперь опять пускают ракеты. Слова не совпадают с действиями», — пишет daep***.

«Во всём виновата администрация Мун Чжэ Ина. Именно в его правление КНДР стала такой дерзкой», — негодует zhan***.

«Я бы не хотел иметь с северокорейцами ничего общего», — past***.

«Наше правительство верит всему, что говорит Пхеньян», — возмущается cndg***.

«Не удивлюсь, если завтра ракета ударит по Сеулу», — пишет j1ki***.

«Мы должны обзавестись ядерным оружием. Или пусть нам США дадут его. Только так мы сможем противостоять КНДР. Север продолжает модернизировать своё оружие, поэтому нашему правительству следует отказаться от идеи денуклеаризации Корейского полуострова», — призывает kmh7***.

Kaihan01.blog.jp Ракетные установки. КНДР

«Хотите официально объявить об окончании Корейской войны?! Разуйте глаза, нас же высмеивают», — отмечает hsw1***.

«А где же обещанное восстановление работы линий связи?» — интересуется amor***.

«За 70 лет КНДР не изменилась, оставьте эту страну в покое», — предлагает leey***.

«Если ракеты не летят в нас, то мне всё равно, чем они там занимаются», — пишет sds6***.

«Для Ким Чен Ына наше правительство лишь игрушки», — отмечает ppar***.

«При таком раскладе нам следует распустить министерство объединения», — предполагает heec***.

«Чем ближе выборы, тем чаще КНДР проводит испытания ракет. Неужели правящая партия или Голубой дом просили Север об этом?» — интересуется gus5***.

«Нам не следует восстанавливать с КНДР линию связи», — отмечает ss33***.