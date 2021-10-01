В последний день сентября цены на нефтяном рынке стабилизировались. Похоже, инвесторы взяли паузу в преддверии очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в первые дни октября и на которой члены альянса должны будут обсудить объемы квот на ноябрь. Как ожидается в базовом сценарии, экспортеры картеля повысят уровень добычи на 0,4 млн баррелей в сутки. Однако уже сейчас ряд источников СМИ отмечают, что также рассматривается сценарий и более серьезного увеличения нефтедобычи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Причиной такого решения может стать сложившаяся конъюнктура на мировых рынках угля и природного газа. В результате существенного взлета цен на эти виды энергоносителей спрос на нефть в IV квартале может оказаться еще выше, чем это ожидалось в сентябрьских прогнозах. Отметим, что часть потребителей уже начинает переходить с газовой на мазутную и дизельную генерацию в целях экономии там, где это возможно. Это может усугубить существующий дефицит на рынке нефти и придать дополнительный импульс для роста цен. Для потребителей, в свою очередь, которые не закладывали в бюджет столь высокие цены, это может быть весьма болезненно, особенно учитывая, что даже на текущих уровнях котировок затраты негативно сказываются на маржинальности предприятий иощутимо бьют покошельку обычных автовладельцев.

Отметим, что обеспокоенность Белого домавысокими ценамина нефть присутствовалав повестке встречинаследного принца Саудовской Аравии с советником по нацбезопасности США. При этом косвенные признаки указывают на то, что королевство прислушивается к мнению США в отношении рынка нефти, несмотря на то, что официально саудовская сторона и отвергает это мнение.

Белый дом Radek Kucharski

Тем не менее, несмотря навсе опасения рынка и высокий уровень цен,технический комитет ОПЕК+ (JTC) в эту среду оставил без изменений свой прогноз по росту спроса на 2021 годна уровне 5,95 млн баррелей в сутки и сохранил прогноз дефицита нефти на уровне 1,1 млн баррелей в сутки. Единственным, что подверглось корректировке, стал ожидаемый уровень переизбытка (профицит) нефти в 2022 году, который JTC скорректировал с 1,6 до 1,4 млн баррелей в сутки.

Таким образом, сейчас довольно сложнос уверенностьюговорить о том, какое решение примут страны ОПЕК+ на ближайшей встрече в понедельник, 4 октября. У членов альянса есть аргументы, как в пользусохранения сложившегосястатуса-кво, так и аргументация в пользусценария с более агрессивным увеличением нефтедобычи, учитывая давление высоких цен на американских потребителей. В случае реализации первого сценария нефтяные цены могут на какое-то время закрепиться выше $80 за баррель, учитывая позитивный взгляд игроков на сложившийся баланс спроса и предложения на рынке.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

В случае же реализации второго сценария мы не исключаем ценовую коррекцию в нефти на уровни $73−75 за баррель, поскольку такое решение будет обозначать не только более высокий уровень добычи до конца года, нежели ожидалось, но и станет показателем готовности альянса идти на компромисс и добавлять нефти на рынок при необходимости проявить гибкость. В то же время отметка $80 за баррель может стать сильным уровнем сопротивления, приближаясь к которому рынок будет ожидать и действий со стороны членов альянса ОПЕК+.