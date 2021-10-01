Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничительные меры оказали негативное влияние на общее состояние российской экономики и на российский бизнес в том числе. Естественно, что данные процессы не могли не отразиться и на ситуации с банкротствами, несмотря на объявленный государством в 2020 году мораторий на банкротства малого и среднего бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В первую очередь резко увеличилось количество несостоятельных граждан — на 72% по сравнению с 2019 годом. Это стало следствием закрытия бизнесов, сокращения или увольнения работников в связи со снижением активности предприятий. В итоге люди не смогли выполнять свои долговые обязательства и стали банкротиться. В январе — июне 2021 года суды признали банкротами 88 тыс. физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, что в 2,1 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года. При этом прогнозируется лишь увеличение количества банкротств в конце 2021 года.

С другой стороны, выросло и количество банкротств юридических лиц. Часто они инициируются кредиторами, которые сталкиваются с просрочкой платежей и неисполнением иных обязательств. В первом полугодии 2021 года количество публикаций кредиторов о намерении обанкротить компании-должники выросло более чем на 29% по сравнению с прошлым годом.

По количеству фирм-банкротов лидирует Санкт-Петербург — рост на 36,9%, затем идут Московская область — 15,9%, и Москва — рост на 13,7%. Правда, если брать абсолютные числа, то в Москве — 969 несостоятельных компаний, в Санкт-Петербурге — 401 компания, в Московской области — 358 компаний.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Основной урон в 2020 и 2021 годах понесли такие сегменты бизнеса, как сфера общественного питания, досуга и развлечений, туристический бизнес. Многие компании были вынуждены закрыться уже после ограничительных мер весны — лета 2020 года. Естественно, что заставшая врасплох эти компании пандемия отбросила многие из них сразу на положение банкротов, поскольку бизнесы открывались и развивались с привлечением кредитных средств, имели долговые и иные обязательства перед кредиторами и партнерами.

Несмотря на принятие государством определенных мер по поддержке бизнеса в период пандемии, ситуация остается достаточно сложной. Меры поддержки не в состоянии перекрыть те убытки, которые несет бизнес, и это становится дополнительным фактором в пользу роста банкротств.