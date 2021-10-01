Информация о том, что Пролетарский районный суд Тулы отказал в удовлетворении требований 14 работникам предприятия «Щёгловский вал», которые оспаривали отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права

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"Как такое отстранение от работы в принципе может быть законным? Они же работники завода, а не общепита какого-нибудь, например. Кому их непривитость угрожает?» — задаётся вопросом Максим Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные случае стали нормой не только среди сотрудников компаний, которые работают бок о бок вживую, но и для тех, кто трудится на удалённой работе.

«Вот я, к примеру, работаю в торговой компании, занимаюсь сайтом этой компании на удалёнке, но так как я отношусь к сотрудникам торговой компании, меня обязывают привиться, и неважно, что я ничем не торгую и вообще работаю из дома и ни с кем не контактирую. Числишься сотрудником — будь добр на прививку. Так что удивительно, что заводчанам удалось нагнуть систему», — пишет Сергей Л.

Shegval.ru Предприятие «Щёгловский вал»

Некоторые комментаторы отмечают, что государство решило «заботиться» о своих гражданах против их воли, как та скорая, которая сама режет, сама давит, сама помощь подаёт.

«Это лишний раз доказывает, что система сбоит. На граждан всем плевать, когда принимаются те или иные законы. Главное — прибыль любыми способами. Наше правительство действует по лекалам Запада. Вспомните, ведь враньё и лицемерие началось с масок. А ведь эти маски кто-то производит и продаёт за деньги», — отмечает Александр Д.

Часть людей считает, что случаи, когда власти признают законным отстранение от работы граждан без прививки, лишь накаляют обстановку внутри страны, порождая различные эксцессы, включая всплески насилия.

«Подобные вещи порождают внутренний экстремизм и терроризм! Оставшиеся без единственного источника существования — дохода, граждане могут сотворить всё что угодно. А если так произойдёт, надеюсь, что это случится с той элитой, которая доводит людей до такой ненависти, а не с простыми гражданами. Власти должны понять, что всё это — результат работы правительства, их законотворчества, а не граждан, которые просто существуют и пытаются заработать себе на хлеб», — указывает Иван П.

Ряд пользователей указывает на то, что в решении суда нет ничего плохого, а скорее наоборот, государство делает всё правильно, когда не потакает подобным работникам без прививки.

«Ну, я согласен с таким решением суда. Вакцинация — это очень важно, иначе опять будет дикий рост смертности от коронавируса. Надо прижимать таких рабочих, а не давать им примеры успеха в своём антивакцинаторстве», — написал Олег Ш.

Shegval.ru Предприятие «Щёгловский вал»

Нашлись и те, кто убеждены, что вскоре государственная машина пойдёт по пути ужесточения законодательства.

«Не удивляйтесь, если скоро будут блокировать все карты и банковские счета тех людей, кто не вакцинировался. У нас власти только и умеют, что запрещать. Скоро бедность запретят, и тогда все бедные просто вымрут», — отмечает Markus A.

Напомним, 30 сентября управление судебного департамента Тульской области сообщило о том, что Пролетарский районный суд Тулы отказал в удовлетворении требований 14 работникам предприятия «Щёгловский вал», которые оспаривали отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.