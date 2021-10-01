Украинский модуль должен долететь на Луну уже в 2024 году, потребовал от правительства президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 30 сентября сообщил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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По его словам, в декабре 2021 года должен быть запущен в космос украинский спутник «Сич-2−30», а в 2024 году — украинский модуль должен оказаться на Луне.

«Владимир Александрович [Зеленский] ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 — модуль на Луну. Это уже требует финансирования», — рассказал Уруский в интервью изданию «Цензор.нет».

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый», «Украина 24/7». Также новость обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что покорение Луны — удел развитых стран.

«Вместе с Зеленским запустите», — отреагировал Николай Л.

«Народ хочет, чтобы ты… заключил прямой контракт с Россией на поставку газа по разумным ценам и окончил конфликт в Донбассе. Если это случится, можно пофантазировать о Луне!» — пишет Николай К.

«Ты с газом разберись… Луну он засорять собрался! Хотя это мысль! Скатертью дорога, вместе с упоротыми!!!» — добавила Olga Y.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Желание

«Дороги лучше сделайте, канализацию поменяйте, стоки, нормальный транспорт сделайте, свой автопром в конце концов… Куда вы лезете со своими спутниками? Кому это вообще надо? Пусть этим развитые страны занимаются… Давайте держать путь в развитые страны для начала», — отметил Den S.

«На Земле мы уже всё порешали. Пора осваивать Трисолярис. Становление Великой галактической империи», — иронизирует Oyabun Т.

«Космическая программа — это хорошо. Надо обогнать Илона Маска и первыми высадиться на Марсе, закатать асфальт там и насадить деревьев и можно принимать землян в гости…» — написал Igor I.

«Если спутник будет оснащен солнечными батареями и при этом будет майнить биткоин в пользу бюджета Украины, то пускай. А если нет, то есть куда больше приоритетных отраслей, куда можно направить деньги вместо космической программы», — отреагировал Egor L.

«Теперь с нас ржать будут даже в космосе», — отметила Катерина.

«Всю жизнь считал полеты на Луну полнейшей бессмыслицей. Вместо этого лучше бы подумали о спасении окружающей среды. Ее есть от чего спасать, а Луна — это безжизненное небесное тело, которое неспособно обеспечить жизнедеятельность человека так, как это делает Земля. От того, что Земля станет менее пригодной для жизни, Луна более пригодной к жизни не станет», — считает Алик С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кресло

«Да приземлите уже, наконец, этого лунатика! Люди с голоду мрут, здравоохранение угроблено полностью, рабочих мест нет, а оно в космос бабло выбрасывает… Больше некуда???» — не понимает Татьяна Д.

«Янык (Янукович. — М. Р.) в Ростов, а этот на Луну…» — отреагировал Giya S.

«А что так мелко? Давай на Марс! Соберем 400 космонавтов и отправим колонизировать», — смеется Андрей О.

«Для начала пусть тарифы покорит и войну на Востоке Украины, а Луна никуда не денется», — подытожил Богдан М.

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