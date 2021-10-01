На Урале активно обсуждают назначение пожилой женщины председателем комиссии городской думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике. Новости об этом дошли до федеральных телеканалов и уже стали поводом для шуток.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Директор лагеря

73-летняя Любовь Боркова заняла этот пост в сентябре. Она сменила свою ровесницу Галину Арбузову, которая скончалась в августе от COVID-19. Из заявлений Борковой журналистам известно, что она не знает Моргенштерна, считает необходимым введение в интернете цензуры, а в стрельбе в пермском вузе винит видеоигры. Это в том числе и стало поводом для шуток.

«Наконец-то кто-то оградит молодежь от пагубного влияния таких молодежных групп, как «Отпетые мошенники», Линда или диджей Грув», — иронично высказался телеведущий Иван Ургант.

Egd.ru Боркова Любовь Павловна

Изданию Е1.ru Боркова заявила, что считает эту шутку заказной. А в пресс-службе гордумы отметили, что за плечами у неё 50 лет стажа в сфере образования. Кроме того, ранее она была заместителем председателя той же комиссии. Также в представительном органе подчеркнули, что должность общественная и функция Борковой — организовывать работу комиссии, а все решения принимаются коллегиально.

Мнения в соцсетях и на форумах разделились, причём не в пользу Любови Павловны. Возможно, сказалось то, что многие из комментирующих обратили внимание только на слово «молодёжь», не заметив остального. Многие считают, что негоже пожилым руководить молодёжной политикой.

«Даёшь маразм — в молодёжные массы», — иронизирует Олег Э. Наталья Ш. считает, что на этой должности должен быть представитель молодого поколения. Наталья С. согласна с предыдущими ораторами. Опыт — это хорошо, считает дама, но в определённом возрасте «надо уже и к разуму прийти и передать весь опыт с жирной точкой в конце».

Впрочем, есть и такие, кто не поддержал шутки в отношении Борковой. Любовь И. отзывается о ней как об умной женщине, которую знают многие педагоги. «А Ургант пусть над своей маманей смеётся», — написала Любовь И.

Юлия А. и вовсе считает, что шоу Урганта, как и все остальные, предназначены для деградации молодёжи. «И вполне успешно получается», — констатировала горожанка. А на вопрос некого Сергея о том, поддерживает ли она назначение Борковой, ответила: «А ты за кого-то типа Моргенштерна или Дани Милохина?».

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

"Ургант поаккуратней бы зубы скалил», — написал некий Миша Ж. А один из форумчан под ником Nikandrov. OGOGO отметил, что согласен с большинством комментариев, видимо, с теми, кто топит за молодого человека в такой должности. Но в то же время он обратил внимание на множество содержащихся в них орфографических ошибок.

«Сожалею, но вам никто не поможет, ни в каком возрасте! Соответственно, и в стране ничего не изменится, пока не будет умных и образованных людей! Начинать нужно с себя — учиться, учиться и ещё раз учиться! А пока, видимо, замены ИМ нет», — резюмировал гражданин.