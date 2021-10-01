Существует две отдельные, но очень взаимосвязанные причины, по которым наращивание Китаем своих ядерных сил в сочетании с «экзотическими» новыми ядерными системами России вызывает серьезную озабоченность в США. Такое развитие потенциала противников Вашингтона ставит перед ним ряд вопросов: достаточно ли адекватна структура ядерных сил, которую Америка планирует перестроить и модернизировать, для сдерживания этих угроз; есть ли риск того, что Договор СНВ-3, который недавно был продлен на пять лет, потеряет актуальность; а также какая новая угроза стоит перед США и насколько она серьезна. Нет никаких сомнений, что угроза эта серьезна, пишет директор по стратегическим исследованиям в области сдерживания Института МитчеллаПитер Хьюсси в статье, вышедшей 29 сентября в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Баллистические ракеты Китая

Во-первых, после того как недавно благодаря работе коммерческих спутников стало известно о строительстве целого ряда ракетных шахт в Китае, скрывать происходящее в КНР стало невозможно, и ведущим специалистам правительства США в области ядерного оружия пришлось открыто и детально рассказать о секретной деятельности Пекина в этой области.

Во-вторых, как отметил бывший глава Совета по оборонной науке Билл Шнайдер, вполне возможно, что китайские власти хотя добиться значительного расширения своих ядерных сил. По его мнению, в результате этих шагов Пекин может развернуть до 250 китайских новых ракет Dongfeng-41, каждая из которых несет десять боеголовок. Если это так, получается, что расширение ядерных сил КНР носит еще более крупный характер — не в два раза, как об этом ранее говорили разведывательные службы США.

Цитата из видео на YouTube Баллистические ракеты DF-41 на параде в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики

В-третьих, высокопоставленный бывший командующий ядерными вооруженными силами считает, что КНР сможет за два-четыре года развернуть еще большее количество боеголовок — более 3,5 тыс. — в то время, когда ядерная модернизация США должна начаться лишь в 2028—2029 годах, и под ее действие будет подпадать всего 1,55 тыс. боеголовок.

В-четвертых, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен отметил, что США по-прежнему сохраняют «медленную» структуру закупок, из-за которой Вашингтон не может более оперативно реагировать на возникающие угрозы их безопасности.

Таким образом, хотя и начинают вырисовываться приблизительные очертания новой ядерной угрозы со стороны Китая, планы и масштабы его ядерных сил полностью пока не известны. Кроме того, эти силы не подлежат какой-либо инспекции или проверке в рамках того или иного соглашения о контроле над вооружением или обязательства КНР предоставлять информацию о своем потенциале.

Таким образом, возникает дилемма. Поскольку у Соединенных Штатов нет четкого понимания, какие против них выстраиваются ядерные силы, возникает вопрос, каким образом им планировать создание ядерных сил будущего и о каком соглашении о контроле над вооружениями, если такого удастся достигнуть, договариваться. США по-прежнему ориентируются на Россию, учитывая то, что примерно известно об угрозе, которую представляет ее потенциал. Но у Вашингтона нет полного понимания угрозы, которую представляет Китай.

Как объяснил командующий стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард, Пекин стремится получить не только ограниченный или минимальный потенциал сдерживания, но и создать такие же стратегические силы, как и у России. Кроме того, отметил он, цель КНР состоит в том, чтобы сформировать «потенциал давления», чтобы заставить Соединенные Штаты отступить в кризисной ситуации и не встать на защиту своих союзников в случае китайской агрессии.

.defense.gov Чарльз Ричард

С другой стороны, ядерные силы США ограничены договором до 1,55 тыс. официальных боеголовок, хотя официальные отчеты правительства США указывают на то, что на постоянной основе дежурство несет несколько меньшее число боеголовок. Это связано с тем, что американские бомбардировщики не находятся в боевой готовности, поэтому на них не устанавливается ядерное оружие.

Нынешние американские власти проводят обзор ядерной политики, как и все предыдущие с момента распада Советского Союза. При этом, хотя ядерная угроза США обостряется, некоторые элементы американского общества, особенно в среде сторонников ядерного разоружения, толкают страну к тому, чтобы снизить роль ядерного оружия в стратегии сдерживания и пойти на одностороннее сокращение ядерных вооружений.

Такое развитие событий может привести к формированию доктрины, согласно которой ядерное оружие предназначено только для сдерживания применения этого потенциала против США и их союзников, а не в ответ на крупную кибернетическую или электромагнитную импульсную атаку. Кроме того, впоследствии Вашингтон может прийти к доктрине «неприменения первым», в рамках которой США отказываются применять ядерное оружие первыми.

Такие изменения стратегии продвигаются параллельно с односторонним сокращением развертывания ядерных сил США. Эти шаги, возможно, носят неофициальный характер, однако они согласованы с Россией или идут параллельно с сокращением еюсвоего потенциала. Предлагалось сократить ядерный потенциал сразу на 150 единиц, или 10%, а также пойти на более значительное, но тем не менее одностороннее сокращение до 1000 боеголовок. С другой стороны, поднимался вопрос о возможном заключении нового официального соглашения с Россией, в рамках которого стороны пошли бы на дополнительное сокращение боеголовок, в том числе утверждалось, что США могли бы сравняться с Китаем, у которого на сегодняшний день 350 боеголовок. Однако у Пекина будет мало стимулов соглашаться на какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения, ограничивающие их собственные ядерные силы.

Идеи двухстороннего подхода — стремление сократить варианты использования ядерного оружия США и стремление уменьшить количество боеголовок США до не более чем 1000 боеголовок — могут натолкнуться на сильное сопротивление. Ни Россия, ни Китай не заинтересованы ни в том, ни в другом исходе. Пекин недавно угрожал Японии и Австралии ядерными ударами, хотя ни та, ни другая страна не обладают этим оружием, а также давно подписали Договор о нераспространении ядерного оружия. Постройка дополнительных шахт может свидетельствовать о том, что КНР в скором времени создаст от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. ядерных боеголовок. У страны мало стимулов для заключения сделки, которая существенно ограничивает ее ядерные силы.

Предлагаемая новая сделка с Россией, вероятно, будет не лучше. Россия приняла политику, которую ведущие военные и гражданские эксперты США охарактеризовали как стратегию «эскалации с целью деэскалации». Она предполагает использование ограниченного количества ядерного оружия в обычном конфликте с целью вынудить Соединенные Штаты отступить в случае кризиса. Благодаря этому у России появится возможность достичь «победы постфактум», что указывает на то, что Москва расширяет, а не сокращает роль ядерного оружия в своей общей оборонной доктрине.

Vitaly V. Kuzmin Российская мобильная пусковая установка комплекса «Тополь-М»

Что касается количества развернутых ядерных боеголовок, то в то время как договор СНВ-3, продленный недавно на пять лет, официально ограничивает Россию 1550 боеголовками, он не предполагает никаких ограничений на нестратегические ядерные вооружения ближнего действия. Кроме того, нет ограничений на количество новых экзотических стратегических систем, которые развертывает Россия.

Снижение роли американского ядерного оружия и средств сдерживания США может пошатнуть уверенность некоторых союзников Америки, которые традиционно активно сопротивлялись предложениям США о принятии чего-то вроде стратегии неприменения первым. В Республике Корея оппозиционная партия, обеспокоенная наличием у США ядерного зонтика или расширенного средства сдерживания, открыто говорила о поиске средств ядерного сдерживания для противодействия Северной Корее, обладающей ядерным оружием, и все более воинственному Китаю. И в НАТО, поскольку ни один из его членов не стремится обзавестись этим потенциалом, расширенный ядерный зонтик США остается важной частью сплоченности альянса, и потенциальная стратегия неприменения первой подрывает это.

Все эти события также имеют решающее значение для обычного сдерживания. Ключевой проблемой для вооруженных сил США является сохранение разрыва между обычными и ядерными конфликтами. Соединенные Штаты никогда не вели обычный конфликт с противником, обладающим ядерным оружием. Но теперь у Соединенных Штатов есть два новых традиционных равных им по мощи противника — Россия и Китай. Обе страны обладают ядерным оружием. Таким образом, хотя поддержание обычного сдерживания работает только в том случае, если ядерное оружие не используется другими странами, обеспечение этого перехода от простых к ядерным вооружениям станет все труднее и труднее гарантировать.

Какую новую политику могут проводить США?

Высказывалось предположение, что США следует разработать возможности для нанесения неядерных ударов на больших расстояниях, чтобы компенсировать попытки Москвы и Пекина применить ядерные силы с целью сдерживания Вашингтона. Такие технологии в США разрабатываются, но нужно понимать, что и Россия, и Китай ссылаются на эти самые технологии, разрабатываемые Соединенными Штатами, как на оправдание собственных работ по расширению ядерного потенциала.

В качестве решения этой проблемы США могли пойти на укрепление и развитие собственной противоракетной обороны. Тем не менее Конгресс пока не решается использовать противоракетную оборону США против чего-либо, кроме ограниченных ударов со стороны стран-изгоев, таких как Северная Корея или Иран. Кроме того, в России и Китае американские ПРО, расположенные на территории самих США, называют тем, из-за чего им приходится идти на развитие собственного ядерного оружия.

В то время как потребности США в средствах сдерживания часто основываются на двустороннем балансе между Соединенными Штатами и Россией, ядерные силы КНР, которые по своей численности могут даже превысить введенные в рамках Договора СНВ между Россией и США ограничения, безусловно, ставят под сомнение то, что потенциала наземных ядерных зарядов, а также боеголовок, размещенных на подводных лодках класса «Колумбия» и бомбардировщиках B-21, будет достаточно для поддержания сдерживания.

B-21 Raider

В течение последних тридцати лет Соединенные Штаты действовали в условиях того факта, что российско-американские силы значительно сократились в соответствии с различными ядерными соглашениями. Фактически количество развернутых ядерных сил, подпадающих под действие договоров, сократилось на 90% с момента окончания холодной войны в 1991 году. Если можно предположить, что Россия соблюдает ограничения договора, они не включают в себя некоторые экзотические стратегические системы.

Может ли Америка рассчитывать на сохранение нынешней парадигмы?

Что, если вместо того, чтобы уравновешивать ядерные угрозы, исходящие от России и Китая по отдельности, военные планировщики приняли бы во внимание возможность того, что эти две страны работают сообща? Принято считать, что Россия и Китай не объединятся против Соединенных Штатов и не будут совместно угрожать им ядерным оружием. Однако, как пояснил известный эксперт Стивен Бланк, Россия и Китай все активнее работают вместе по военным вопросам. Они даже проводят совместные учения. Даже некоторые эксперты по разоружению признали, что если возникнет конфликт в Тихом океане из-за Тайваня с участием, например, Соединенных Штатов и Китая, вполне возможно, что Россия может решить, что появилась возможность для агрессии против стран Прибалтики, если Соединенные Штаты будут иным образом отвлечены или заняты ответом на агрессию, происходящую в Тихоокеанском регионе.

В США начался обзор ядерной политики тогда, когда перед США стоят серьезные дилеммы. Военные чиновники страны должны задаться вопросом, предполагает ли стратегия, лежащая в основе нынешней политики США в области ядерного сдерживания, продолжение договора СНВ с Россией, а также должна ли необходимая структура вооруженных сил быть не больше уже имеющейся. Они также должны задуматься о том, будут ли структура сил, создаваемых Соединенными Штатами, и ожидаемый ими режим контроля над вооружениями адекватными для того, чтобы выстоять в следующей ядерной буре.