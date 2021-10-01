Информация о повышении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 617 рублей вызвала в соцсетях активное обсуждение. Люди размышляют над экономической ситуацией: это прорыв, рывок или просрочка? Пользователи интернета желают депутатам Госдумы и членам правительства России жить исключительно на тот МРОТ, который они предлагают и утверждают.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Планируется, что с 1 января 2022 года МРОТ вырастет на 825 рублей (6,4%). Авторы инициативы считают, что с принятием законопроекта в стране повысится зарплата около 2,7 млн работников.

«Это скачок или рывок?» — спрашивают в пабликах соцсетей.

«Это рывок без раскачки», — отвечают другие подписчики.

«Это просрочка», — оставлено еще одно мнение.

«С нашей инфляцией это пыль», — комментирует ситуацию другой пользователь интернета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

«Пусть депутаты и правительство сами живут на эти 13 617 рублей в месяц! А работающие должны получать нормальную зарплату!» — отставляют комментарии в соцсетях.

«Ух, люди зажируют… Просто золотые унитазы все скупят», — иронизирует Валерий С. в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

"А о повышении цен с нового года ничего не пишут?» — вопрошает возмущенный комментатор.

В разных регионах повышение МРОТ вызвало отклик. Кто-то находит силы иронизировать, шутить, но многие смотрят в будущее с тревогой, опасаясь повышения по цепочке — бензин, проезд, продовольствие, промтовары.

«Ну, и цены на продукты вырастут и на проезд, так что смысла радости в этом нет», — размышляет Дима Г.

«Любая экономическая или социальная тема в России почему-то вызывает испанский стыд», — выразил мнение Евгений М.

«Всегда возникает вопрос: на что влияют на самом деле эти «увеличения»? Фактически пенсии и заработные платы у основного пласта населения не вырастают. Да и если разобраться — обещанные увеличения могут только смех вызвать», — отметил другой подписчик.

«С повышением МРОТ по факту ещё больше народу беднее станет! Подгонка МРОТа и повышение пенсий, как обычно, разгоняют инфляцию и цены! Тем самым «средний» класс, который получает больше 17 тыс. рублей и которому не индексируют зарплату, в реальном выражении становится беднее, то есть меньше себе сможет позволить купить! Тут кардинально нужно полностью всю систему менять, да хоть до 20 тыс. МРОТ повысьте — по итогу станет только больше бедных, так как цены пропорционально вырастут!» — возмущается Андрей В.

«Сейчас многим платят минималку, а остальное — в конверте, а после повышения МРОТа работодатель также будет платить минималку, остальное — в конверте, но теперь уже минималка больше, так что можно будет трубить, что зарплаты в стране растут», — пояснил Алексей Ч.

«Ну всë, бедность победили, можно и расслабиться», — ответил Иван И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

Люди, размышляя о мизерном МРОТ, недоумевают, почему нельзя его сделать адекватным, и предлагают повысить до 20−30 тыс. рублей.

«МРОТ можно сделать и 25 000. Просто придётся поднять налоги, чтоб гарантировать эти деньги бюджетникам», — сказал Иван В.

Еще один комментатор считает, что можно повышать до бесконечности, но при «сырьевой экономике» развитие нулевое, причем во всех сферах. Безработица зашкаливает, а в коммерческих структурах, как правило, дают «зарплату в конвертах».

Подписчики Instagram-аккаунта news.orenburg считают: чтобы прожить день сейчас, нужна 1 тысяча рублей. «Ну вот, 13 дней уже проживем», — резюмировал другой комментатор.