Американское католическое издание Catholic News Agency сообщило о готовящемся визите президента США Джо Байдена в Ватикан. Источники CNA из Префектуры папского дома, которая организует аудиенции и отвечает за организацию и протокол встреч с понтификом, утверждают, что папа Римский Франциск примет Байдена 29 октября и это будет первый официальный визит американского президента в Ватикан с момента его инаугурации. Сообщается, что в посольстве США при Святом престоле, где, кстати, до сих пор остается вакантной должность посла, идет подготовка к обеспечению визита Байдена. Хотя представитель Белого дома, которого агентство попросило прокомментировать эту информацию, заявил, что пока «говорить нечего».

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

Но, объективно говоря, пауза с личным разговором президента-католика с главой Католической церкви подзатянулась. Например, Дональда Трампа папа Франциск принял в Ватикане всего спустя четыре месяца после инаугурации того. Даже с учетом пандемии коронавируса от Святого престола ждали организации встречи с Байденом еще во второй половине июня во время его турне по Европе. Как отмечал тогда известный католический блог Il Sismografo, «вполне вероятно, что американский лидер завершит европейскую поездку визитом в Ватикан и встречей с Франциском». При этом высказывалось предположение, что в то же самое время в Риме мог бы оказаться и президент России Владимир Путин, который наряду с переговорами с итальянским руководством провел бы переговоры в каком-нибудь ватиканском дворце с коллегой из США. Однако после стало известно, что саммит Путина с Байденом пройдет в Швейцарии, а американский президент не поднимется летом на Латеранский холм.

Tarapacaonline.cl Дональд Трамп и папа Франциск

Появление его в Папской библиотеке в конце октября более реально. С 31 октября по 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в Глазго пройдет Конференция ООН по изменению климата. В ее работе собирается принять участие папа Франциск, возможно, что в британском городе также окажется Байден. В этом случае Святому престолу и Вашингтону есть смысл в том, чтобы сверить накануне конференции позиции по глобальным вопросам, в первую очередь относительно климатических проблем, а также борьбы с пандемией коронавируса, созданию инклюзивной экономики, направленной на сокращение числа бедных во всем мире и особенно в развивающихся странах. Однако не только это нуждается в осмыслении Байденом и Франциском. Есть и региональная повестка, которая сейчас вертится вокруг Ближнего Востока, откуда американцы уходят, хотя и собираются присматривать за местной обстановкой. Но мониторинг ситуации не равняется активным действиям, что актуализирует проблему защиты гонимых ближневосточных христиан.

До сих пор на военном, политическом и дипломатическом уровне активность здесь проявляли Вашингтон и Москва, на церковном — Святой престол и Русская православная церковь. Необходимость защиты ближневосточных христиан, судьба христианства в его колыбели была поводом для встречи в 2016 году в Гаване папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Своими озабоченностями по этому вопросу понтифик также делился с российским президентом во время визитов Путина в Ватикан. Безусловно, после отказа американцев играть ведущую роль на Ближнем Востоке встает вопрос, кто заполнит создаваемым ими вакуум. И над этим задумываются сами ближневосточные христиане. На днях в Ливане в присутствии почетного латинского патриарха Иерусалима Мишеля Саббаха и предстоятеля Халдейской католической церкви патриарха Луиса Рафаэля Сако был представлен многостраничный доклад, подготовленный группой богословов и представителей Церквей под названием «Христиане на Ближнем Востоке: обновление богословского, социального и политического выбора».

Нам показались интересными следующие тезисы. Авторы доклада, во-первых, критикуют практику отдельных ближневосточных церковных сообществ, «желающих получить помощь от некоторых американских и европейских христианских организаций, преувеличивать страдания христиан и продвигать повествование о систематических преследований со стороны мусульман». Во-вторых, говорится о неприятии концепции сосуществования христиан с мусульманами в регионе, как союза меньшинств и большинства. В-третьих, предлагается отказаться от «защиты авторитарных режимов, как единственных, которые способны обеспечить выживание исторических христианских общин на Ближнем Востоке». Это в чем-то перекликается с многочисленными призывами ближневосточных патриархов и епископов к политикам своих стран об отказе от законодательного признания религиозной идентичности в пользу гражданской и переходе на светскую модель организации государства. Но есть и новые нюансы, относящиеся к изменениям геополитических реалий.

Bertramz Христианская церковь в Сирии

Дело в том, что если Запад в лице США оставит Ближний Восток (а европейцев тут в последние годы практически и не было), то встанет проблема, куда двинется регион, какие модернизационные проекты он себе позволит, какие игроки могут оказать поддержку реформам и какими они окажутся. Не исключено, что ближневосточные христиане прогнозируют усиление влияния местного центра силы — Ирана и внешнего — Китая. В этом контексте понятно появление в докладе критики выходов ближневосточных христиан на западных единоверцев и эксплуатации темы «преследований христиан». Снятие последнего вопроса, видимо, по замыслам авторов документа, должно помочь в диалоге с иранской исламской теократией и религиозно индифферентными китайцами. Однако вряд ли Тегеран привлечет тезис о переходе с религиозной идентичности на общегражданскую и отказе от системы квот, а Пекин — упоминание о местных «авторитарных режимах». Ожидания ближневосточными христианами выгодных им радикальных перемен в регионе могут не оправдаться.

Как нам представляется, еще не пришло время отказываться от политики защиты христианства на Ближнем Востоке, даже если она исторически связана во многом с Западом. Это затрагивает и российские интересы, поскольку Россия всё-таки — даже с учетом большой роли Русской православной церкви в жизни нашей страны — гораздо ближе к западным светским странам, чем к теократиям. Поэтому критика западной практики защиты ближневосточных христиан косвенно задевает и Москву. Другое дело, что с уходом американцев одна только Россия не может выступать единственным гарантом христианского присутствия в регионе. Но это уже другой вопрос. Не будем исключать того, что проблему замещения США на Ближнем Востоке другими игроками в религиозном контексте и будут в Ватикане обсуждать Байден и папа Франциск.