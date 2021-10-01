У правоохранительных органов, которые расследуют дело о хищении порядка 50 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование», возникли вопросы к бывшему заместителю министра просвещения России, а ныне заместителю Германа Грефа в Сбербанке — Марине Раковой. Вот только задать их следователи так и не смогли. По имеющимся данным, экс-чиновница не явилась на повторный допрос. ИА REGNUM выяснило некоторые малоизвестные факты из биографии директора «Сберобразования».

Эдоардо Тофано. Девушка с веером

Уголовное дело и внимание следствия

О том, что к Марине Раковой (не путать с Анастасией Раковой из мэрии Сергея Собянина) появились вопросы у правоохранительных органов, стало известно 29 сентября 2021 года.

По имеющимся данным, Ракова должна была явиться на повторный допрос, где бы окончательно определился её статус в деле, но «встреча» не состоялась.

Дело, фигурантом которого стала директор ООО «Сберобразование», касается периода её работы в министерстве просвещения. Этот пост Ракова заняла в октябре 2018 года, а покинула в марте 2020-го. До министерского кресла она занимала должность руководителя ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (ФНФРО), которое ранее было подконтрольно Министерству образования и науки РФ.

Edu.gov.ru Марина Ракова

В одном из отчётов о деятельности фонда от 2017 года стоит подпись Раковой как руководителя. А уже 25 сентября 2019 года она же утверждает для фонда государственное задание №073−00083−19−06 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов как заместитель министра просвещения РФ.

Среди поставленных задач, утвержденных Раковой, фонд должен был разработать и внедрить федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Среди задач также было «создание и обеспечение функционирования Центра цифровой трансформации образования», «обеспечение участия не менее чем 12 млн детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию», «Разработка и утверждение целевой модели цифровой образовательной среды» и другое.

Вопросы у следствия возникли по выделению средств на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Недовольство вызвали отчёты по проводимым научным исследованиям, которые фонд принял, но, по мнению следствия, сделал это неправомерно.

В качестве подрядчика, выбранного фондом, называют «Московскую высшую школу социальных и экономических наук» (МВШСЭН, Шанинка).

Контракты

По открытым данным, ФНФРО выступало заказчиком более 700 госконтрактов на общую сумму свыше 2,3 млрд рублей.

Газета «Известия» со ссылкой на следователей сообщила, что проверялись два контракта фонда — от 13 и 18 сентября 2019 года.

Как удалось выяснить ИА REGNUM по базе госзакупок, один тендер был подписан на сумму 25,65 млн рублей (при начальной цене 27 млн рублей). В нём речь шла о сопровождении деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, создаваемых в регионах в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». В протоколе уточняется, что была подана лишь одна заявка — от МВШСЭН, с которой и подписали контракт. Конкурс проходил на площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Zeldinml Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка»)

Второй договор был на сумму 26,39 млн рублей (стартовая — 29 млн рублей). По нему всё та же МВШСЭН должна была разработать и апробировать модели создания и функционирования профессиональных сообществ педагогических работников в рамках реализации того же проекта. И снова «Шанинка» была единственным участником тендера. В протоколе отмечается, что единственным допущенным. Вторым участником было некое московское ООО «Невер слип» (владелец — Вадим Кокорев, он же являтся основателем молодежного проекта «Ночи над Волгой»), которое ведёт деятельность по организации конференций и выставок, но его до участия не допустили. Хотя на счету ООО — более 250 госконтрактов, в том числе связанных со сферой образования.

Отметим, всего в базе госзакупок девять тендеров, связанных с проектом «Учитель будущего», в которых заказчиком выступал фонд, ранее возглавляемый Раковой. Исполнителями по ним были другие лица, не только МВШСЭН.

О Раковой

Из официальной биографии Раковой известно, что она — уроженка Алтайского края, родилась в семье педагога и прокурорского работника. После получения высшего образования в университете им. Баумана Ракова была общественным представителем Агентства стратегических инициатив. В её биографии есть руководство проектным офисом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», а также создание детских технопарков «Кванториум». Последние, к слову, фигурируют в госзадании, выданном фонду за подписью Раковой, когда та занимала пост замминистра.

15 октября 2018 года Марина Ракова была назначена на должность заместителя министра просвещения РФ, с которой ушла в марте 2020 года. После этого перешла на работу в Сбербанк, в котором возглавила проект «Цифровые платформы образования».

EvelRus Сбербанк

В ЕГРЮЛ, помимо руководства ООО «Сберобразование» (создано в марте 2021 года, владелец с 29 сентября 2021 года — ООО «Цифровые активы» из дивизиона Сбербанка), за Мариной Раковой числится статус индивидуального предпринимателя, который был у неё в Алтайском крае с сентября 2002 года по январь 2005 года. Также Ракова была руководителем алтайского образовательного ООО «В гостях у сказки». Фирма работала с ноября 2014 года по май 2019 года. Владельцем фирмы являлся Евгений Пятков, имеющий более десятка действующих активов в Республике Алтай, Алтайском крае, Новосибирской и Белгородской областях, в том числе три фирмы по организации и проведению азартных игр и заключению пари, распространению лотерей. Также его активы работают в сфере детского образования, туротрасли.

В реестре кипрских юрлиц фамилия Марины Раковой также имеется, но не берёмся утверждать, что это не тёзка. Дама числится директором PERISTYLON LTD (создано в апреле 2009 года) и VKAZ MANDARINOTO LTD (создано в октябре 2011 года).

30 сентября 2021 года стало известно, что Тверской районный суд Москвы отправил под арест еще двух фигурантов по этому делу, которые вместе с Раковой работали в фонде. Среди них — управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим И., ещё один представитель банка — Евгений З. Под следствием и Кристина К., которая на сайте «Шанинки» до сих пор указана как руководитель юридического отдела.