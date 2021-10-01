Своё мнение по поводу работы сервисов компании «Яндекс» опубликовали пользователи интернета. Граждане оставили свои комментарии 1 октября на сайте отзывов Flump.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Находимся в шоке от того, как «работает» модерация отзывов. Почти одномоментно без какой-либо модерации на главную страницу нашего магазина прошло два отзыва. В первом пользователь ссылается на то, что оба продавца «не русские», и просит обратить (внимание) других потенциальных покупателей, что является явным национализмом. Во втором отзыве неприкрыто оскорбляют наших продавцов, называя их чучелами. На основании этого будем искать с юристами способы по первому пункту судиться с вашей компанией. Это не то что неприемлемо, это отвратительно», — пишет пользователь applewild.store.msk.

Многие представители бизнеса жалуются на плохую работу модерации в системе отзывов «Яндекса». Компании не терпят, чтобы в отношении их сотрудников кто-то имел совесть писать расистские или любые другие оскорбления.

«Я начал заниматься рекламой, создал рекламные кампании и отправил их на модерацию. Отклонили по п. 15 без объяснения причин. На мои вопросы: «А что, собственно, надо исправить-то?» ответ один: «Ничего не можем сказать, это пункт 15 правил «Яндекса» о размещении рекламы». На вопрос: «Что у меня неправильно сделано? Какие есть ошибки? (чтобы исправить что-то, надо ведь знать, что следует исправить)» ответ: «Не можем ничего разъяснять, так как это пункт 15». Табу. Хорошо. А я что должен сделать и что должен исправить? Ответа нет от спецов», — указывает Maxim P.

Алексей Алексеев Офис «Яндекса»

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство «Яндекс» почему-то предпочитает не замечать авторов блогов на «Яндекс.Дзене», производящих адекватный контент, отдавая предпочтение всяческому псеводонаучному мусору.

«Яндекс.Дзен» относится наплевательски к своим авторам. Платят копейки и блокируют статьи», — поделился пользователь bezill88.

«Сжирают другие компании, всё переворачивают вверх дном. Отношение к сотрудникам часто хромает. «Яндекс Дзен» — так вообще филиал ада на земле с проплаченной дезинфой, псевдонаучными статейками и прочим мусором», — написала пользователь Дана.

Часть людей считает непозволительным, чтобы «Яндекс» становился площадкой для мошенников, такому компания потакать ни в коем случае не должна.

«Более месяца крутят в ленте «Яндекс.Дзен» рекламу мошенников по «Социальным выплатам». Родственница, бабушка 80 лет, чуть не попалась. Она смотрит новости на «Яндексе». Хорошо, что спросила меня, я её вовремя остановил», — написал пользователь Сергей.

axelle b За компьютером

Ряд пользователей указывает на то, что «Яндекс» интересует только выгода от своей деятельности, а на своих клиентов руководство компании готово попросту плюнуть.

«Последние пять лет компания занимается только зарабатыванием денег. На пользователей и тем более на компании ей плевать. Из десяти результатов поиска — пять сверху и пять внизу — это реклама, все их сервисы завалены рекламой. Сейчас это монополия в чистом виде, которая всюду раскинула свои щупальца и высасывает деньги. Теперь «Гугл» по сравнению с ними — пай-мальчик», — считает Галина М.

Напомним, пользователи сайта отзывов Flump поделились своим мнением насчёт сервисов компании «Яндекс».