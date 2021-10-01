Заявление представителей Национальной комиссии Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о том, что ведомство продлило запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 31 октября, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 октября в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

«Я также санкции накладываю на холодильник, как нажрусь, но как только проголодаюсь, так сразу все ограничения снимаю», — шутит Александр А.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинским властям пора пойти дальше и запретить транспортировку газа из Российской Федерации, ведь электричество от «агрессора» ничем не хуже голубого топлива от того же самого «агрессора».

«Молодцы! Запретите, пожалуйста, транспортировку газа по территории незалежной. Вот это будет настоящий удар по РФ. Гулять так гулять!» — пишет Анатолий Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти совершают крайне странный и нелогичный поступок, ведь совсем скоро им либо вновь придётся продлевать данный запрет, либо всё-таки покупать ненавистное для них российское и белорусское электричество.

Vadik_01 ЛЭП

«А что будет после 31 октября? Всё-таки будете покупать электроэнергию в России и Белоруссии? А какой вообще смысл тогда вводить мораторий, если вы через месяц жадно накинетесь на наше электричество?» — задаётся вопросом Юрий Е.

Часть людей считает, что действия украинского руководства крайне непоследовательны и не поддаются объяснению. Граждане предполагают, что Киев был брошен западными партнёрами, а значит, у него не остаётся иного выбора, кроме как обратиться за помощью к России, но не сразу.

«Что за пошлость и омерзительное такое желание вообще что-то покупать у врага? Это же укрепляет его, а мы с ним воюем! Наверное, западные друзья им от ворот поворот выдали, вот и не могут от газа отказаться», — поделился своим мнением Юрий Е.

Ряд пользователей указывает на то, что отказ от российской или белорусской электроэнергии неминуемо приводит к росту тарифов.

«Литва тоже запрещает, вследствие чего с января будущего года будет первый скачок цен за электричество для потребителей минимум на 20%. Вот так и живём», — отмечает Юрий Е.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Нашлись и те, кто отмечают, что после уничтожения производств на территории Украины много электроэнергии этой стране стало не нужно.

«Ну, так всё логично. Украинская энергосистема сама загружена на половину мощностей. Она изначально была рассчитана на производства, заложенные в советские времена, а сейчас там нет тех производств, которые потребляли электроэнергию в огромных количествах», — считает Андрей К.

«Это слабость власти, злоба, бессилие и результат внешнего управления, полное незнание обычаев, безразличие к чужой стране в угоду своим интересам бизнеса и геополитике. Огрызаются в ущерб своим национальным интересам, заботе о своих гражданах. Хотя у агрессора что-то покупать — это, наверное, правильно, но не надо забывать брать задорого и в долг у новых хозяев. С газом уже проигрались. Прискорбное положение», — считает Sergey K.

Напомним, 30 сентября представители НКРЭКУ сообщили на YouTube-канале НКРЕКП о том, что ведомство продлило запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 31 октября.