Межнациональные проблемы все чаще становятся главными темами в популярных телеграм-каналах. Динамика эта не может не настораживать, особенно на фоне того, что инциденты с представителями различных диаспор болезненно воспринимаются многонациональным российским обществом. Масла в огонь добавляют слухи о том, что виновники этих происшествий нет-нет, да остаются безнаказанными.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ. 1797

В последние сутки Telegram-сообщество буквально кипит от негодования. Причиной тому стала безобразная выходка блогера из Таджикистана Руслана Бобиева, которую тот позволил себе в центре Москвы, всего в нескольких шагах от одной из главных святынь Русской православной церкви — храма Василия Блаженного на Красной площади. На этом месте мигрант имитировал оральный секс с молодой девушкой. Не ограничившись лишь этим, он разместил непотребные снимки этого процесса в своем аккаунте Instagram. Публикацию он, ко всему прочему, сопроводил едким комментарием.

Вероятно, первым на это бесстыдство обратил внимание телеграм-канал «Поздняков». В характерной для него резкой манере он заявил, что такой поступок не должен остаться без внимания правоохранительных органов. По мнению автора поста, блогера нужно привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих.

Shakko Собор Василия Блаженного

«Кстати, за такое эту бабу и его самого — менты вполне могут притянуть. Скорее всего, после этого поста так и будет», — написал он.

Публикация эта моментально нашла отклик среди подписчиков телеграм-канала, которые в достаточно эмоциональной форме отреагировали на кадры. Спустя считаные минуты тему эту подхватили и другие общественно-политические сообщества в Telegram.

«Имитация полового акта в извращённой форме на фоне храма Василия Блаженного формально подпадает под состав преступления по статье об оскорблении чувств верующих. Предлагаем возбудиться по ст. 148 УК РФ и (выдворить) Руслана Бобиева из России, признав его пребывание в стране нежелательным. То есть навсегда», — написал телеграм-канал «Силовики».

Продолжая эту тему, ТГ-канал «Полковник Трифонов» предложил механизм профилактики подобных правонарушений в виде поручительства одного мигранта за других. Мера эта, по задумке автора, позволит реализовать принцип коллективной ответственности.

«А что, если для въезжающих на заработки в Россию гастарбайтеров ввести институт поручительства? То есть коллективной ответственности. Вот хочет, к примеру, условный Улукбек поработать в России. Для въезда в страну ему необходимо заручиться поддержкой как минимум пятерых своих соотечественников (лучше родственников или земляков), о надлежащем поведении, соблюдении законодательства и обычаев принимающей стороны», — написал автор публикации.

Таким образом, в случае нарушения российского законодательства тем или иным трудовым мигрантом, он будет выдворен из страны не один, а вместе со своими поручителями, отмечает «Полковник Трифонов».

Пока телеграм-каналы возмущались опубликованными снимками и рассуждали о том, как пресекать подобные дикости, сам блогер не унимался и продолжал раскручивать скандал вокруг своих фото. Из опубликованных снимков на его странице в Instagram следовало, что Бобиев узнал о возмущении верующих, но ничуть не раскаялся в содеянном.

Более того, блогер хвастался большим количеством «лайков» своих непотребных фотографий на фоне храма Василия Блаженного и делал ставки на то, сколько отзывов получится набрать к следующему дню. Написанное он сопровождал веселыми смайликами, что еще больше подчеркивало его радость от негодования верующих людей. Словно нарочито по-хамски молодой мигрант демонстрировал удовольствие от поднявшейся волны возмущения. Со стороны могло показаться, что он, поймав кураж, восхищался общественной реакцией на своей поступок.

«Он обязан быть наказан уголовкой и последующим пожизненным депортом! Сейчас он, кстати, радуется хайпу и кричит, что завтра ещё видео выложит. Ок, посмотрим, какой он будет весёлый и смелый в кабинете у оперов», — прокомментировал поведение блогера ТГ-канал «Поздняков», посоветовав своим подписчикам не оставаться в стороне и написать на Бобиева заявление в полицию по статье об оскорблении чувств верующих.

Жалобы в правоохранительные органы, вероятно, возымели действие, поскольку спустя несколько часов в телеграм-каналах стали появляться сообщения о задержании блогера. Примечательно, что раньше государственных структур на действия Бобиева отреагировал Instagram. Социальная сеть сочла публикации этого пользователя неприемлемыми и заблокировала страницу.

Тем временем в телеграм-канале Mash появилась видеозапись с блогером. Прошло всего полдня, а от былой наглости не осталось и следа. На кадрах заплаканный мужчина просит прощения за свой поступок и извиняется за содеянное.

«Я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду делать» — слова не мальчика, но мужчины Руслана Бобиева. Пранки закончились, как и дерзость. Страница в инсте заблокирована, блогера ждёт полёт домой», — написал Mash.

Вслед за ним предстоящую депортацию оскандалившегося блогера подтвердил и телеграм-канал «Владлен Татарский», опубликовавший новое видео с извинениями Бобиева, сделанными им уже, вероятно, в камере СИЗО.

Кашак Тюремная камера

«Таджикский блогер Руслан Бобиев отсидит 15 суток, а потом будет депортирован. Предлагаю всем его землякам, кто ещё не понял, куда они приехали, заучить наизусть эту зажигательную речь», — написал ТГ-канал под видео с запинающимся во время извинений блогером.

Реакция пользователей на новость о задержании блогера была однозначной: практически все они выражали надежду на то, что его привлекут к ответственности. Причем за необходимость жёсткого наказания высказывались не только православные верующие, но и представители других конфессий. Более того, на Бобиева ополчились даже представители сообщества трудовых мигрантов. Доходило до того, что, представляясь уроженцами Таджикистана, участники дискуссий приносили извинения за своего земляка и поддерживали требования о его выдворении из России.