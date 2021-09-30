Сенат США 30 сентября одобрил законопроект о расходах, продлевающий федеральное финансирование до начала декабря и предоставляющий чрезвычайную помощь для поддержки переселения афганских беженцев и ликвидации последствий стихийных бедствий по всей стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

Законопроект был принят 65 голосами против 35 и теперь направляется в палату представителей, где, как ожидается, он также будет одобрен, что позволит президенту США Джо Байдену подписать его до того, как закончатся деньги для оплаты работы законодателей.

«Это хороший результат — я рад, что мы его достигли. С таким количеством вещей, происходящих в Вашингтоне, последнее, что нужно американскому народу, это чтобы правительство остановилось», — сказал сенатор Чак Шумер из Нью-Йорка.

U.S. Senate Чак Шумер

Напомним, что республиканцы в Сенате заблокировали первоначальный пакет финансирования 27 сентября из-за того, что он подразумевал повышение потолка долга страны. После этого демократы внесли правки.

Отметим, что принятие законопроекта необходимо для предотвращения дефолта в ближайшие недели.

Американские пользователи Twitter обсудили данную новость под соответствующей публикацией The Washington Post и New York Times.

«С этого момента Сенат должен голосовать каждый день за поднятие потолка долга. Пусть сенаторы-республиканцы объяснят пожилым людям, почему они не получат свои чеки социального обеспечения в ноябре», — пишет @FluladyJan.

«Демократы находятся в структурно невыгодном положении, потому что демократы хотят править. Республиканцы — нет. Вот почему демократы не хотят закрывать правительство, а республиканцы часто это делают», — отмечает @RealRPerez.

«Демократы стараются недостаточно сильно. Они умоляют и ждут, что республиканцы будут добры к ним, вместо того чтобы предотвратить эту проблему или повысить потолок долга», — считает @RadicalGoats.

«Республиканцы пытаются добиться дефолта. Поправьте заголовок», — указывает @amzieaa.

«Правительство нужно полностью закрыть. Всё, что они делают, это создают проблемы и облагают всё налогами», — комментирует@YubranDomain.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Республиканцы не заботится ни о подрыве репутации Соединенных Штатов, ни о большинстве их граждан. Всё, чего они хотят, это больше власти и денег для себя. Им не место в демократической республике. Менее состоятельные республиканцы, которые голосуют за них, — просто бараны», — злится @mkht64.

«Неконтролируемые расходы представляют собой большую угрозу», — отвечает @repub_hippie.

«Дефолт правительства означает, что они не могут спустить деньги, которых у них нет, потому что они их уже спустили», — объясняет @Patshala3.

«Знаете, что еще хуже? Увеличение ставок по облигациям с учетом нового долга. Я пережил стагфляцию — вам это не понравится», — рассказывает @SamAdam15959383.

«Каждый год мы слышим о закрытии правительства. Многие из нас устали это слышать. Я знаю, что устал!» — восклицает @KLeiggi.

Напомним, что крупнейший американский банк JPMorgan Chase начал подготовку к возможному дефолту США.

В данный момент JPMorgan разрабатывает сценарии того, как возможный дефолт повлияет на финансовые рынки, коэффициенты капитала, контракты клиентов и кредитные рейтинги Америки.

«Я просто думаю, что однажды мы должны принять двухпартийный законопроект и избавиться от потолка долга. Это всё политика», — сказал генеральный директор банкаДжейми Даймон.