Группа сенаторов-республиканцев представила законопроект о защите медицинских данных американцев, чтобы не позволить федеральным агентствам под руководством президента США Джо Байдена ввести вакцинные паспорта от COVID-19 или мандат на вакцинацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Текст закона под названием Prevent Unconstitutional Vaccine Mandates for Interstate Commerce Act запрещает «департаменту транспорта и другим агентствам издавать правила, требующие от человека предоставления доказательств вакцинации COVID-19 для участия в межгосударственной торговле или путешествиях, а также для других целей».

«В то время, как американские предприятия прилагают все усилия, чтобы оправиться от разрушительных последствий COVID-19, президент Байден намерен ввести еще больше мандатов, ограничений и запретов, которые сдерживают их развитие», — говорится в заявлении сенатора Рика Скотта из Флориды, который возглавил законопроект.

U.S. Senate Рик Скотт

«Я получил вакцину COVID-19 и призываю всех, кто чувствует себя комфортно, также получить ее, но правительство не имеет права навязывать мандаты американскому народу и нашим трудолюбивым предприятиям», — добавил он.

Законопроект представлен на фоне того, как Пентагон и американские компании начали увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться от COVID-19.

Среди компаний, обязавших прививаться сотрудников, находятся авиалинии United Airlines и крупный банк Goldman Sachs. Также обязательный мандат на вакцинацию ввела губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул. Так как около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах.

New York National Guard Кэти Хокул

Отметим, что спор об обязательной вакцинации выявляет глубокий политический раскол, так как демократы преимущественно поддерживают мандат, а республиканцы нет.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Интересен тот факт, что FAA запретило летному составу работать два дня после получения прививки от COVID. Они беспокоятся, что во время выполнения летных обязанностей может возникнуть побочная реакция, лишающая трудоспособности. В итоге официальное правительственное агентство сомневается в безопасности прививки», — указывает MissingL.

«Если мандат на вакцинацию — такая замечательная идея, то почему Конгресс освобожден от нее? Я бы больше уважал этот план, если бы он распространялся на всех без исключения», — пишет teddy2002.

«Некоторые люди в этой стране всё еще имеют конституционные права, и это не те люди, которые должны их иметь. Это те, кто позволяет себе сохранять привилегии для себя, в то время как они отбирают их у других. Абсолютная власть в руках тех, кто ее не заслуживает, развращает, и демократы тому живое доказательство», — отвечает usahaspoliticalcancer.

«В нашей невакцинированной семье только что очень хорошо вылечилась моя дочь и зять, а также его брат и жена. После положительных тестов на COVID на прошлой неделе все они принимали прописанный врачом ивермектин. Все почувствовали себя лучше примерно через 6 дней и сейчас полностью вернулись к нормальной жизни. ИВЕРМЕКТИН РАБОТАЕТ. Нет абсолютно никакой необходимости в мандате на вакцинацию. НЕТ», — считает JohnCharlton.

New York National Guard Коронавирус. Нью-Йорк

«Принудительная вакцинация имеет смысл, если вы зарабатываете много долларов на вакцине», — отвечает Anabanana680.

«Вы правы. Я сам уже довольно стар, и у меня был COVID, и моя иммунная система сделала свое дело, несмотря на правительственные страшилки. На самом деле подавляющее большинство граждан США прекрасно выздоравливают благодаря собственной иммунной системе. Точно так же, как и в случае с гриппом. Наши великие доктора наук просто не знают о долгосрочных эффектах этих ядов. Они, конечно, знают о катастрофических последствиях химиотерапии, но даже там… нет долгосрочных побочных эффектов, пациенты умирают до того, как можно будет узнать о долгосрочных последствиях. Так что назовите лопату лопатой и признайте, что правительство не знает долгосрочных эффектов, но абсолютно точно знает краткосрочные эффекты, которые в виде мегамиллиардов поступают в вены большой фармацевтической компании», — указывает judge4531.

«Я и мой муж недавно перенесли COVID. У нас обоих был очень, очень легкие симптомы. Действительно, не о чем говорить. Я болела гриппом несколько раз в прошлом, и болела гораздо сильнее. Очевидно, что некоторые могут заболеть очень тяжело и оказаться в больнице или отделении интенсивной терапии. Я просто хочу отметить, что мы оба не привиты. На самом деле я рада, что мы не заразились. Теперь у нас естественный иммунитет, а это всегда лучше всего», — пишет tashka25464.

«Лучше бы они потребовали, чтобы все президенты проходили когнитивный тест на умственные способности во время и в течение срока пребывания в должности. Возможно, это также хорошая идея для всех людей, работающих в Конгрессе, поскольку там нет ограничений по срокам», — комментирует HomeoftheBills.

«2 мысли. Я сделал прививку, но всё равно заболел коронавирусом и попал в больницу. Так насколько хороша вакцина и что я вколол в свой организм? И почему, черт возьми, иммигранты не получают вакцину, если она настолько эффективна, прежде чем попасть в нашу страну?» — спрашивает vixen2021.

«Почему Байден и демократы из больших городов так настойчиво продвигают вакцину? Они обещали снова сделать большую фармацевтику богатой? Постоянно звучит тезис о «пандемии среди непривитых», но сколько раз мы слышали, что вакцинированный человекподхватил COVID?» — недоумевает flowersNthumper.

«Всё дело в деньгах. Большие фармацевтические компании стоят во главе вакцинации и зарабатывают целые миллиарды. Есть много других альтернатив, которые доказали свою эффективность, но на них не заработаешь», — отвечает relahr.

New York National Guard 2 Вакцина от коронавируса Janssen

«Я бы хотел, чтобы администрация Байдена объяснила нам, американцам, почему все бесчисленные иммигранты не обязаны принимать вакцину? Байден мог бы, по крайней мере, обязать сделать прививку, прежде чем распространять их по всей территории США. Пока они еще находились в клетках, он мог бы провести массовую вакцинацию. Разве это не продемонстрировало бы, что он действительно заботится о «спасении жизней бесчисленных американцев», как он любит говорить? Кроме того, что это за история с Конгрессом и другими избранными, которым не требуется вакцинация? Он не хочет, чтобы их жизни были спасены?» — возмущается marcntrish.

«Я бы хотел, чтобы он объяснил, почему привитые нуждаются в защите от непривитых, если вакцины действительно работают?» — отвечает gopforequality.

«А я бы хотел, чтобы он объяснил хоть что-нибудь без телесуфлера», — продолжает ohu812.

«Странно, что республиканцы вынуждены принимать законы, чтобы сохранить наши конституционные права. Права, которых лишают демократы или другие американцы. Это поражает воображение. Наши собственные люди хотят уничтожить нас. Это абсолютно абсурдно», — указывает gecko213369.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания YouTube заявила об удалении всего контента, распространяющий дезинформацию о вакцинах. Таким образом YouTube усилила охоту за противниками вакцины от COVID-19, сообщает 30 сентября BBC.

Видео, в которых говорится, что одобренные вакцины опасны и вызывают аутизм, рак или бесплодие, относятся к числу тех, которые будут удалены, заявила компания.

Компания также удалит аккаунты тех, кто выступает против вакцинации.