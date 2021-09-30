Правительство Великобритании посоветовало местным властям не использовать слова «паника» или «паническая скупка» для описания проблем с поставками топлива. Команда по поведенческой науке при кабинете министров также посоветовала избегать высказываний, которые будут морально осуждать людей, скупающих бензин. Такой совет со стороны правительства последовал после того, как на протяжении нескольких дней у заправок выстраивались огромные очереди, потому что люди боялись нехватки бензина из-за дефицита водителей грузовых автомобилей.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

Часть пользователей возмущена тем, что правительство утверждает, что никакого дефицита топлива в стране нет, они не верят и в то, что армия поспособствует решению проблемы.

«Я клянусь, правительство живет в параллельной вселенной или где-то в той стороне. Я только что проехал шесть заправочных станций. Они все пустые. 15 военных танкеров не внесут совершенно никаких изменений. Министры решили заняться stand-up комедией?» — поинтересовался @hismoneytree.

«Они, скорее всего, надеялись на подкрепление, говоря о том, что люди станут меньше покупать и это, в свою очередь, облегчит ситуацию. Но реальная ситуация видна людьми, и я сомневаюсь, что кто-либо им поверит», — добавил @Grayyammu.

Ряд пользователей предположил, что правительство обратилось с такой просьбой к местным правительствам, потому что хочет переключить внимание со своего провала.

«Если это попытка отвлечь внимание общества от правительства, значит, она действительно провалилась. Ответственность за «паническую скупку» и «запасы», очевидно, лежит на тори. И не пытайтесь думать иначе!» — отметил @sylwedydd1.

(сс) wilhei Канистры

Некоторые комментаторы сознались в том, что они запасались бензином, и сказали, что они этому очень рады.

«Значит хорошо, что я запасался топливом, потому что дефицит реален. Все должны им запасаться, если это безопасно. В Великобритании лимит для хранения дома 30 литров, но я живу в Северной Ирландии. Там ещё кризис не наступил, но я переживаю, что он придёт, потому что наше топливо поставляется из Великобритании», — рассказал @sean_antrim.

В комментариях добавили, что такой же совет можно было бы дать СМИ, потому что именно они наводят панику и заставляют людей скупать бензин.

«Было бы хорошо, если бы правительство сказало СМИ, чтобы они перестали использовать эти слова и все похожее, не так ли?» — спросил @Ramblingproses.

Пользователи отметили, что с момента выхода Великобритании из состава Европейского союза им постоянно говорят, что делать, нарушают их права и свободы.

«Сторонники Brexit постоянно говорят мне, что я могу и не могу говорить. Это замечательно. Они просто любят свободу», — прокомментировал @cassiemonoo.

«Но вы можете использовать слова тревога, беспокойство, страх, истерика или бешенство вместо запрещенных», — посоветовал @seanbutterly1.

Некоторые комментаторы считают, что таким образом правительство прямо приказало местным властям врать своему населению.

«Просто врите, ради бога, вы выставляете нас некомпетентными». Вот такой совет дали местным администрациям», — написал @tallventi.

Stefan Kühn Топливо

Часть пользователей сделала вывод, что этим сообщением правительство признало свою ошибку, которой можно было бы избежать, если бы кабинет министров своевременно отреагировал на дефицит водителей.

«Если это не панические закупки, тогда это нормальный спрос привел к отсутствию топлива, значит, в Великобритании действительно дефицит?» — уточнил @Neoafter.

«По крайней мере они не сказали местным властям не использовать фразу «очередной провал правительства». Если бы они быстро отреагировали на дефицит водителей еще в июне, тогда бы и проблемы не было», — написал @westrowhendo.

Напомним, в среду, 29 сентября, британские власти решили использовать военные ресурсы для стабилизации ситуации с нехваткой топлива.