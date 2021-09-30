Сеть: «Они хвалят тех, кто роет себе могилу» — ВОЗ ставит Россию в пример
Заявление руководителя европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктора Кремлина Викрамасингхе о том, что его офис приводит Россию в качестве примера для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 30 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»
"Похвала от ВОЗ звучит так же, как и от МВФ,
Многие пользователи пришли к выводу, что подобная похвала не означает, что наши власти по-настоящему борются с табакокурением и алкоголизмом.
«Настоящая борьба с алкоголизмом и курением начнётся только тогда, когда все доходы от продажи спиртного и курева будут направляться на создание бесплатных спортивных залов, стадионов, бассейнов, на создание здоровой жизни населения», — считает Вячеслав О.
Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти неплохо зарабатывают на тех, кто курит или пьёт, поэтому не будут отказываться от такого обильного источника пополнения бюджета.
«В бюджет России в этом году поступило огромное количество денег в виде акцизов на табачную продукцию. Налог вносят производители сигарет, переложив, конечно, расходы на плечи покупателей. Очевидно, Минфин решил, что именно курильщики должны помочь залатать бюджетные дыры в условиях пандемии COVID-19, так как запланировал рост акцизов еще на 20%. Так что не спешите, господа из ВОЗ, со своей похвалой», — пишет Dif O.
Часть людей считает, что в России в связи с подорожанием товаров многие начинают реже употреблять алкоголь и бросают курить.
«Если с подорожанием алкоголя можно справиться путём приобретения самогонного аппарата, то с подорожанием мяса и фруктов справиться можно только уменьшением их потребления. И это весьма печально. Всё в нашей стране дорожает. Неудивительно, что многие отказываются от товаров для «удовольствия» ради товаров для «выживания», — написал Михаил К.
Ряд пользователей указывают на то, что видят, как полки продуктовых магазинов завалены слабоалкогольными напитками, цена которых значительно ниже, нежели молоко, соки или даже вода.
«А тем временем в России пиво в магазинах порой стоит дешевле, чем простая вода. Вот это я понимаю — борьба за здоровье граждан!» — отмечает Николай Н.
Отдельные комментаторы отмечают, что власти страны лишь изображают борьбу с вредными привычками среди населения, а люди не готовы отказаться от табакокурения и алкоголя.
«Как бы власти ни повышали цены на алкоголь и табак, всё равно люди будут продолжать пить и курить. И руководство страны, кстати, это всё прекрасно понимает. Просто устраивают показуху ради демонстрации активной деятельности. Им-то, на самом деле, выгоднее, когда мы бухаем и курим», — считает Саид А.
Напомним, 30 сентября руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе заявил в беседе с газетой «Известия» о том, что его офис приводит Россию в качестве примера для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.