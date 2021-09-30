Заявление руководителя европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктора Кремлина Викрамасингхе о том, что его офис приводит Россию в качестве примера для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 30 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент) 1954

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"Похвала от ВОЗ звучит так же, как и от МВФ, т. е. означает, что страна, которую они хвалят, очень правильно и быстро роет себе могилу. Обычно когда другие страны ведут самостоятельную, независимую от подобных организаций политику, подвергаются критике», — указывает Сергей Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобная похвала не означает, что наши власти по-настоящему борются с табакокурением и алкоголизмом.

«Настоящая борьба с алкоголизмом и курением начнётся только тогда, когда все доходы от продажи спиртного и курева будут направляться на создание бесплатных спортивных залов, стадионов, бассейнов, на создание здоровой жизни населения», — считает Вячеслав О.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортивная площадка

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти неплохо зарабатывают на тех, кто курит или пьёт, поэтому не будут отказываться от такого обильного источника пополнения бюджета.

«В бюджет России в этом году поступило огромное количество денег в виде акцизов на табачную продукцию. Налог вносят производители сигарет, переложив, конечно, расходы на плечи покупателей. Очевидно, Минфин решил, что именно курильщики должны помочь залатать бюджетные дыры в условиях пандемии COVID-19, так как запланировал рост акцизов еще на 20%. Так что не спешите, господа из ВОЗ, со своей похвалой», — пишет Dif O.

Часть людей считает, что в России в связи с подорожанием товаров многие начинают реже употреблять алкоголь и бросают курить.

«Если с подорожанием алкоголя можно справиться путём приобретения самогонного аппарата, то с подорожанием мяса и фруктов справиться можно только уменьшением их потребления. И это весьма печально. Всё в нашей стране дорожает. Неудивительно, что многие отказываются от товаров для «удовольствия» ради товаров для «выживания», — написал Михаил К.

Ряд пользователей указывают на то, что видят, как полки продуктовых магазинов завалены слабоалкогольными напитками, цена которых значительно ниже, нежели молоко, соки или даже вода.

«А тем временем в России пиво в магазинах порой стоит дешевле, чем простая вода. Вот это я понимаю — борьба за здоровье граждан!» — отмечает Николай Н.

Пиво

Отдельные комментаторы отмечают, что власти страны лишь изображают борьбу с вредными привычками среди населения, а люди не готовы отказаться от табакокурения и алкоголя.

«Как бы власти ни повышали цены на алкоголь и табак, всё равно люди будут продолжать пить и курить. И руководство страны, кстати, это всё прекрасно понимает. Просто устраивают показуху ради демонстрации активной деятельности. Им-то, на самом деле, выгоднее, когда мы бухаем и курим», — считает Саид А.

Напомним, 30 сентября руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе заявил в беседе с газетой «Известия» о том, что его офис приводит Россию в качестве примера для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.