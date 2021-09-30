Информация о том, что Счётная палата Российской Федерации предлагает ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тысяч рублей за счёт средств материнского капитала, вызвала бурную реакцию среди интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 30 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Fadm.gov.ru Юные участники «Российского движения школьников»

"Чушь какая-то. Зачем? Ни к чему хорошему это не приведёт. Расходы на содержание своих детей и подготовку их к школе должны ложиться на плечи родителей. Если у родителей нет денег на это, то зачем плодиться тогда вообще и плодить нищету в стране?» — задаётся вопросом Константин К.

Многим данная идея показалась абсурдной. По мнению таких граждан, те, у кого нет денег на содержание своих детей, сами виноваты в своём плачевном состоянии и подачками им помогать не надо. Другие же, наоборот, оказались рады инициативе со стороны Счётной палаты, но они предостерегли власти от того, чтобы передавать бездумно деньги в руки маргинальных элементов общества.

«Идея хорошая, но не стоит забывать, что есть у нас асоциальные элементы, которые эти деньги будут просто пробухивать. Моё мнение такое: лучше просто выдавать всё необходимое к школе, сделать какой-то базовый набор вещей, чтобы ребёнок ни в чём не нуждался и мог получать полноценное образование», — предлагает Сергей К.

ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что сколько бы государство ни выдавало денег на помощь населению, всё равно капиталисты компенсируют увеличение средств у людей ростом цен на товары.

«И повышать цены на всё, чтобы отбить выплаты в сотни раз. Ну что же, хорошая схема! Как видно, наша элита себе не изменяет», — пишет Мага И.

Часть людей считает, что руководству страны пора разобраться с тем, почему растут цены на всё подряд в стране. Только благодаря решению этой проблемы людям удастся спокойно собирать детей в школы, не опасаясь остаться «банкротами».

"Может, властям стоило бы лучше рассмотреть вопрос о том, как снизить цены на всё? Или лучше выяснить, по какой причине они в принципе так быстро взлетают», — написала Дарья Н.

Ряд пользователей указывают на то, что в России пора пересмотреть экономическую модель и снять с населения тяжёлое бремя налогообложения, хотя бы частично.

«Может, уже пора подумать и о снижении налогов? Не надо будет тогда мутить этот бессмысленный круговорот денежных средств. Люди будут просто получать достойную зарплату, а отдавать будут лишь небольшую часть своих денег государству. Оставшиеся средства они сами распределят, куда им нужно», — считает Василий О.

Fadm.gov.ru Юные участники «Российского движения школьников»

Отдельные комментаторы напомнили о том, как тяжело детям приходилось в девяностые годы и что за этот период им никто ничего не возместил.

«Тогда родителям детей 90-х годов тоже надо выплатить компенсацию, да вообще в двойном размере. На нас выпал как раз самый трудный период в истории становления обновлённой страны. До сей поры почему-то никто про это не вспоминает», — отмечает Эльвира Ю.

Напомним, 30 сентября на сайте Счётной палаты РФ появилась информация о том, что ведомство предлагает ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тысяч рублей за счёт средств материнского капитала.