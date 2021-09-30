Какие крупнейшие площадки в данном направлении можно отметить?

Pixabay.com Крупнейшие маркетплейсы и доски объявлений: новые двигатели торговли

«Авито»

Несомненный лидер не только российского рынка объявлений, но и рынка виртуальных продаж в нескольких других странах СНГ. Сервис «Авито» принадлежит международному концерну OLX Group. Ежегодный оборот российской доски объявлений превышает 30 миллиардов рублей, из которых более 10 миллиардов приходятся на чистую прибыль.

По ориентировочным данных, на сервисе размещено почти 80 миллионов объявлений, большая часть которых находится в категории товаров, недвижимости и авто.

«Юла»

Ближайший конкурент «Авито», который ежемесячно привлекает более 30 миллионов посетителей. Сервис и бренд принадлежат концерну Mail Group, а годовой оборот доски превышает 3 миллиарда рублей.

В отличие от «Авито» «Юла» имеет расширенный бесплатный функционал и позволяет фильтровать предложения по местонахождению поставщика услуг или продавца товаров.

Объявления от «Яндекс»

Российская компания активно осваивает новые сферы, выбиваясь в лидеры рынка. Наряду с другими сервисами в прошлом году «Яндекс» начал продвигать свой собственный сервис объявлений.

Акцент разработчики сервиса сделали на простой и понятный интерфейс, а также на тонкую настройку поисковых фильтров, позволяющих искать предложения под индивидуальные запросы. Несмотря на молодой возраст, сервис уже имеет в своем архиве почти 15 миллионов объявлений.

«ЯВитрина»

Yavitrina.ru — один из крупнейших онлайн-каталогов в русскоязычном сегменте интернета, сотрудничающий как с компаниями, так и частными пользователями. На данный момент на сайте представлено около 200 миллионов объявлений. С помощью сервиса можно узнать, кто, на каком сайте и по какой цене продает тот или иной товар. Причем ассортимент товаров огромен — от детских игрушек до компьютеров.

Как заявляют создатели сервиса, их ресурс позволяет не потеряться в ассортименте предложений, в том числе на крупных досках объявлений, найти лучшие предложения и, как итог, сэкономить до 20%. А продавцам, в свою очередь, сервис помогает заметно расширить аудиторию клиентов.