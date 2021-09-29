Еще год назад, в разгар пандемии, мирный атом был низведен до уровня переходного вида энергии, от которого многие «прогрессивные» страны готовы были отказаться, как только заработает достаточное количество ветряков и солнечных батарей.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

В Докладе о состоянии мировой ядерной отрасли в 2021 году показано, как в структуре мировой энергетики доля атомной энергетики до последнего времени постоянно уменьшалась.

«Доля ядерной энергии в мировом валовом производстве электроэнергии продолжает медленно, но неуклонно снижаться с пика в 17,5% в 1996 году до 10,1% в 2020 году », — говорится в отчете.

Рассуждения адептов климатической повестки резко изменились сразу после наступления энергетического коллапса, предрекающего замирание всей европейской экономики.

Например, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон безапелляционно заявил о необходимости эксплуатировать АЭС до 2050 года.

« Однозначно нужно сохранять атомную энергетику. Те, кто думает, что можно совершить зеленый безуглеродный переход без ядерной энергетики, ошибаются », — сказал чиновник.

На фоне этих заявлений компания Rolls-Royce объявила о своей готовности построить 16 новых мини-реакторов на севере Англии, а министр бизнеса и энергетики Великобритании Кваси Квартенг готов одобрить этот шаг.

Technologiya.ru Солнечные батареи

Руководитель проекта Европейского зеленого курса Франс Тиммерманс ещё в 2020 году, сохраняя нейтралитет по этому вопросу, заявлял, что, если страны-члены ЕС решат построить новые атомные станции, Еврокомиссия «не будет им мешать». А в 2021 году Комитет по совместным исследованиям ЕС (JRC) вдруг пришел к выводу, что

«анализы не выявили никаких научных доказательств того, что ядерная энергия наносит больший вред здоровью человека или окружающей среде, чем другие технологии производства электроэнергии, уже включенные в Таксономию ЕС в качестве видов деятельности».

Этот вывод JRC подразумевает, что ядерная энергетика будет включена в перечень направлений устойчивого финансирования в соответствии с экологической Таксономией ЕС. На практике это означает, что стоимость строительства новых АЭС будет снижена в соответствии с налоговыми льготами ЕС для устойчивых источников энергии.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) также не обошла вниманием АЭС и уже включила их в общий энергетический баланс как равноправный вид альтернативной энергетики.

Iae.lt Игналинская АЭС

Но не только взлетевшие цены на газ, а вслед за ним и на уголь и, соответственно, на электричество, стали причиной изменения отношения ряда европейских политиков к атомной энергетике. По данным Международного энергетического агентства, общий рост спроса на электроэнергию опережает мировые усилия по повышению эффективности и стимулированию использования возобновляемых источников энергии. Кстати, рост спроса идёт не только со стороны промышленности — всё большую долю занимают в нём «добытчики» криптовалют.

Майнеры криптовалют с большим энтузиазмом сотрудничают с атомными электростанциями, а некоторые даже строят мини-АЭС исключительно для своих нужд. Примером такой дальновидности стал стартап Oklo Inc., который планирует построить небольшую ядерную электростанцию. Сами АЭС также проявляют интерес к криптовалютчикам: американская энергетическая компания Talen Energy Corp, которая сотрудничает с компанией по добыче биткойнов Tera Wulf Inc., готовится к открытию майнинг-фермы размером с четыре футбольных поля на своих мощностях.

Rosenergoatom.ru Специалисты АЭС

Согласно отчету The Business Research Company «О мировом рынке ядерной электроэнергии в 2021 году», ожидается, что рынок ядерной электроэнергии вырастет с $65,24 млрд в 2020 году до $66,42 млрд в 2021 году при среднегодовом темпе роста 1,8%. Ожидается, что в 2025 году рынок достигнет $76,74 млрд при среднегодовом темпе роста 4%. Ключевым драйвером рынка атомной энергетики станет растущий спрос на электроэнергию в прогнозируемом периоде.