Цены на газ вынуждают ЕС признать атомную энергетику «зелёной»
Еще год назад, в разгар пандемии, мирный атом был низведен до уровня переходного вида энергии, от которого многие «прогрессивные» страны готовы были отказаться, как только заработает достаточное количество ветряков и солнечных батарей.
В Докладе о состоянии мировой ядерной отрасли в 2021 году показано, как в структуре мировой энергетики доля атомной энергетики до последнего времени постоянно уменьшалась.
Рассуждения адептов климатической повестки резко изменились сразу после наступления энергетического коллапса, предрекающего замирание всей европейской экономики.
Например, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон безапелляционно заявил о необходимости эксплуатировать АЭС до 2050 года.
На фоне этих заявлений компания Rolls-Royce объявила о своей готовности построить 16 новых мини-реакторов на севере Англии, а министр бизнеса и энергетики Великобритании Кваси Квартенг готов одобрить этот шаг.
Руководитель проекта Европейского зеленого курса Франс Тиммерманс ещё в 2020 году, сохраняя нейтралитет по этому вопросу, заявлял, что, если страны-члены ЕС решат построить новые атомные станции, Еврокомиссия «не будет им мешать». А в 2021 году Комитет по совместным исследованиям ЕС (JRC) вдруг пришел к выводу, что
Этот вывод JRC подразумевает, что ядерная энергетика будет включена в перечень направлений устойчивого финансирования в соответствии с экологической Таксономией ЕС. На практике это означает, что стоимость строительства новых АЭС будет снижена в соответствии с налоговыми льготами ЕС для устойчивых источников энергии.
Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) также не обошла вниманием АЭС и уже включила их в общий энергетический баланс как равноправный вид альтернативной энергетики.
Но не только взлетевшие цены на газ, а вслед за ним и на уголь и, соответственно, на электричество, стали причиной изменения отношения ряда европейских политиков к атомной энергетике. По данным Международного энергетического агентства, общий рост спроса на электроэнергию опережает мировые усилия по повышению эффективности и стимулированию использования возобновляемых источников энергии. Кстати, рост спроса идёт не только со стороны промышленности — всё большую долю занимают в нём «добытчики» криптовалют.
Майнеры криптовалют с большим энтузиазмом сотрудничают с атомными электростанциями, а некоторые даже строят мини-АЭС исключительно для своих нужд. Примером такой дальновидности стал стартап Oklo Inc., который планирует построить небольшую ядерную электростанцию. Сами АЭС также проявляют интерес к криптовалютчикам: американская энергетическая компания Talen Energy Corp, которая сотрудничает с компанией по добыче биткойнов Tera Wulf Inc., готовится к открытию майнинг-фермы размером с четыре футбольных поля на своих мощностях.
Согласно отчету The Business Research Company «О мировом рынке ядерной электроэнергии в 2021 году», ожидается, что рынок ядерной электроэнергии вырастет с $65,24 млрд в 2020 году до $66,42 млрд в 2021 году при среднегодовом темпе роста 1,8%. Ожидается, что в 2025 году рынок достигнет $76,74 млрд при среднегодовом темпе роста 4%. Ключевым драйвером рынка атомной энергетики станет растущий спрос на электроэнергию в прогнозируемом периоде.