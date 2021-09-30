Еще одной причиной похолодания трансатлантических отношений стали постоянные разногласия между США и рядом их союзников в Европе, прежде всего с Францией и Германией, относительно того, следует ли делать Украину членом НАТО. Разногласиям этим не один год, а поведение Вашингтона свидетельствует о его едва скрываемом презрении даже к самым значительным своим партнерам по НАТО, пишетТед Гален Карпентер в статье, вышедшей 30 сентября в The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боеголовушка

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Несмотря на то, что противодействие со стороны Парижа и Берлина (а также некоторых других европейских столиц) по-прежнему является препятствием для заявки Киева на формальное членство, из-за выбранного Вашингтоном курса отношения НАТО с Украиной, по сути, стали походить на гарантии безопасности, которые альянс дает своим членам в соответствии со статьей 5 Устава Североатлантического договора. Соединенные Штаты проводят высокомерную, неразумную и потенциально очень опасную политику.

Раскол между Вашингтоном, с одной стороны, и Парижем и Берлином, с другой, по поводу приема Украины в НАТО отчетливо проявился в 2008 году, когда президент Джордж Буш — младший яростно лоббировал направление такого приглашения. Руководители Франции и Германии категорически выступили против этого шага на саммите НАТО. В своих мемуарах бывший госсекретарь Кондолиза Райс вспоминала, что канцлер Германии Ангела Меркель была особенно откровенна, назвав Украину «коррумпированным бедламом» и предупредив, что предложение о членстве Киева в блоке станет опасной провокацией для России.

U.S. Embassy New Delhi Кондолиза Райс

Союзники не стремились отказываться от своей позиции, и лучшее, что мог сделать Буш, — это объявить на том саммите, что Украина станет членом НАТО — «когда-нибудь». Однако не было установлено графика, и, что более важно, саммит не утвердил План действий по членству (ПДЧ), который привел бы к установлению такого графика.

Однако лидеры США не сдались, как и Киев. Администрация Барака Обамы продолжала кампанию по принятию Украины в альянс, и хотя Дональд Трамп проявил меньший энтузиазм по поводу этого шага, его администрация официально от этой позиции не отказывалась. Киев также продолжил лоббирование. В 2018 году тогдашний президент Петр Порошенко потребовал от НАТО безотлагательно утвердить ПДЧ.

С тех пор как президентом в США стал Джо Байден, Украина и ее поклонники в Соединенных Штатах стали еще активнее добиваться предоставления Киеву членства в организации. В феврале рабски проукраинский «Атлантический совет» (организация, признанная нежелательной в России) обратил внимание на жалобный вопрос президента Украины Владимира Зеленского: «Почему Украина до сих пор не в НАТО?»

В Совете была опубликована статья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в которой говорится, что исправление ситуации назрело давно. В сентябре Зеленский потребовал от Байдена активизировать усилия по обеспечению членства своей страны в НАТО.

«Если мы говорим о НАТО и ПДЧ, я бы очень хотел получить (от Байдена) конкретику — да или нет, — заявил Зеленский. — Мы должны получить четкие даты и вероятность этого для Украины».

Как и два его непосредственных предшественника, Байден пытался уклониться от вопроса формального членства Украины в Североатлантическом союзе. Он привел такую же причину нежелания удовлетворять требование Киева, как и Меркель 13 лет назад: Украина по-прежнему представляет собой коррумпированный бедлам. Действительно, дело не только в том, что ситуация с коррупцией на Украине столь же плачевная, как и тогда, но и в том, что в стране все больше признаков нарастания авторитаризма. Из-за это Украина стала бы довольно неудобным партнером для Франции, Германии и других членов блока.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Однако в последние годы США практически лишили какого-либо значения официальное членство в НАТО. Так, Вашингтон попросту проигнорировал нежелание Парижа и Берлина распространять на Украину обязательства НАТО по обеспечению безопасности. Напротив, американское руководство рассматривает Киев как фактического члена НАТО и важнейшего военного союзника США.

Администрация Трампа неоднократно одобряла поставки оружия Киеву, в том числе противотанковые ракеты Javelin, которые в России называют особенно дестабилизирующим фактором. С тех пор, как Байден пришел в Белый дом, такие сделки стали заключаться еще чаще. Активные сторонники Украины в Конгрессе хотят значительно усилить эту поддержку.

В рамках той или иной поправки к законопроекту об обороне 2022 года Украина могла бы получить современные ракеты противовоздушной обороны, что, вероятно, приведет к созданию системы «железного купола», операторами на которой стали бы американские военнослужащие. Вероятность того, что окончательная версия закона будет включать подобное положение, очень велика. В результате такого развития событий американские войска окажутся на переднем краю взрывоопасного и непрекращающегося противостояния между Украиной и Россией.

Существующие отношения Вашингтона с Киевом в сфере безопасности выходят далеко за рамки продажи оружия. За последние пять лет силы США провели несколько совместных учений (военных игр) с украинскими подразделениями. Вашингтон также успешно убедил своих союзников по НАТО включить Украину в военные игры Североатлантического союза. Так, Украина принимает и возглавляет последнюю версию Rapid Trident 21. Не секрет, что подобные учения направлены только против одной страны — России. В начале апреля 2021 года Байден заверил Зеленского в «неизменной поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России».

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021

Принятие такой политики, несмотря на более сдержанную позицию, которую более десяти лет последовательно отстаивают Париж и Берлин, свидетельствует о приверженности США безопасности Украины, граничащей с одержимостью. Слепое стремление Вашингтона тем более удивительно, что и без того хрупкие отношения США с Германией и Францией ухудшаются по другим причинам. В конечном счете безуспешные попытки администраций Трампа и Байдена остановить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», обеспечивающего прямую связь между Россией и Германией, сильно разозлили Берлин. Несмотря на то, что Байден и Меркель в конце концов решили проблему путем заключения неудобного компромиссного соглашения, осадок остался.

Недавняя ссора между Соединенными Штатами и Францией из-за продажи американских атомных подводных лодок Австралии, возможно, нанесла еще более серьезный и долговременный ущерб отношениям Вашингтона с Парижем. Когда главный союзник обвиняет Соединенные Штаты во «лжи» с целью кражи прибыльного военного контракта, а затем отзывает своего посла из Вашингтона (хотя и временно), подобное развитие едва можно назвать чем-то положительным.

Последнее, что должна сделать администрация Байдена, — это идти на риск появления дополнительной напряженности в отношениях с Берлином и Парижем из-за того, что альянс возьмет на себя обязательство обеспечивать безопасность Украины. Нет никаких указаний на то, что лидеры Франции и Германии считают, что проблема коррупции на Украине хоть в какой-то степени решена или что принятие Киева в НАТО было бы для России не меньшей провокацией, чем это было бы в 2008 году. Беспокойство по поводу позиции Москвы носит особенно острый характер — его признают даже официальные лица в Киеве. Из-за тихого, но твердого сопротивления со стороны Франции, Германии — и, по всей видимости, других стран-членов — саммит НАТО 2021 года снова не одобрил ПДЧ для Украины.

Mil.gov.ua На учениях Sea Breeze 2018

Лидеры Франции и Германии были правы в 2008 году, правы они и сейчас, когда не хотят превращать Украину в члена НАТО. Вашингтону следует прислушаться к ним и отказаться от опасных и глупых попыток обращаться с Украиной как с де-факто союзником НАТО.