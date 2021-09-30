По крайней мере в течение последних двух десятилетий Объединенные Арабские Эмираты при поддержке некоторых ведущих мировых консалтинговых фирм и PR-агентств проводили одну из самых, если не самую успешную кампанию по национальному брендингу на Ближнем Востоке.

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Кампания была поддержана передовыми технологическими и экономическими инициативами; смелой и напористой внешней политикой, опирающейся на финансовую и военную мощь ОАЭ; степенью диверсификации экономики в сторону от нефти; социально-либеральной политикой, которая делает ОАЭ желанным местом для арабской молодежи и неарабских экспатриантов; принятием ценностей религиозной терпимости и позиционированием Эмиратов как ключевого узла в глобальных усилиях по оказанию гуманитарной помощи.

В течение самого длительного периода этот брендинг отбивал атаки на запятнанное внутреннее положение ОАЭ в области прав человека; на навязчивую слежку за голосами диссидентов, журналистов, ученых и активистов; на поддержку ополченцев в Ливии и Йемене и российских частных военных компаний в Ливии; на готовность рисковать и провоцировать исламофобию, лоббируя в Европе подавление ненасильственного политического ислама.

Charles Roffey Исламские беженцы в Европе

Тем не менее серия неудач в последние недели поднимает призрак многолетней, многомиллионной и теряющей силу кампании ОАЭ — спустя 15 лет после того, как она извлекла уроки из фиаско в 2006 году, когда принадлежащий Дубаю DP World пытался приобрести компанию Peninsular и Oriental Steam Navigation Company (P & O). Это приобретение вызвало споры по соображениям национальной безопасности в Соединенных Штатах. Многие ставили под сомнение передачу управления шестью крупными портами США ближневосточной компании в рамках поглощения. Унизительные дебаты вынудили DP World продать американскую часть сделки по приобретению, связанной с управлением портом, американской финансовой и страховой компании.

С тех пор Европейский парламент в составе 705 членов нанес, возможно, самый острый удар по самооценке ОАЭ, в начале сентября проголосовав 383 голосами против 47 по резолюции, призывающей государства — члены Европейского союза и потенциальных международных спонсоров бойкотировать выставку Dubai Expo 2020 в следующем месяце «для того, чтобы выразить свое неодобрение нарушениями прав человека в ОАЭ».

Не имеющая обязательной силы резолюция также требовала немедленного освобождения заключенных эмиратских активистов Ахмеда Мансура, Мохаммеда аль-Рокена и Насера бен Гайта. Кроме того, отмечались нарушения в ОАЭ прав женщин, иностранных рабочих и заключенных, несмотря на значительный прогресс (по крайней мере в том, что касается прав женщин).

Аналогичным образом: спустя год после установления дипломатических отношений с Израилем ОАЭ убедили еврейское государство на неопределенный срок приостановить аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан, но мало чем могут доказать, что этот смелый шаг будет способствовать мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт совсем недавно заявил о незаинтересованности в переговорах по урегулированию и о несогласии с созданием независимого палестинского государства в своем выступлении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Беннетт ни разу не произнес слово «Палестина» и упоминал о проблемах, связанных с Палестиной, только в контексте угрозы, исходящей от ХАМАСа и «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в секторе Газа.

ХАМАС

Аналогичным образом: ОАЭ надеются экспортировать нефть в Европу по подверженному утечкам израильскому трубопроводу, который привел к возникновению экологических проблем в стране. Правительство бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрило сделку между израильской государственной трубопроводной компанией EAPC и эмиратско-израильским консорциумом по перекачке нефти ОАЭ из порта Эйлат на Красном море в Ашкелон на Средиземном море, откуда она будет отправлена в Европу. Проекту противостоят Управление природы и парков Израиля, экологические группы, ученые и местные жители, которые опасаются повторения крупнейшей экологической катастрофы Израиля, вызванной шесть лет назад утечкой в трубопроводе. Тысячи людей подписали петицию против этой сделки, и сотни людей только что протестовали против нее по всему Израилю.

Министр иностранных дел Яир Лапид, чей дом в Тель-Авиве был одним из 50 объектов, подвергшихся нападению протестующих, заявил, что правительство расследует эту сделку. «ОАЭ, соответствующие правительственные министерства, экологические организации — захотят знать, что была проведена тщательная, глубокая, серьезная экспертиза, прежде чем будут приняты решения. Мы позаботимся о том, чтобы никто не пытался утвердить решение вне поля зрения, пока идет экспертиза», — сказал Лапид.

Имидж ОАЭ неоднократно был запятнан обвинениями в том, что они использовали израильское программное обеспечение и нанимали бывших сотрудников разведки США для слежки за своими эмиратскими и неэмиратскими отвлекающими факторами. Эти обвинения приобрели большее значение с признанием министерству юстиции США трех бывших сотрудников спецслужб, что они проводили хакерские операции от имени ОАЭ, а также с обвинением Томаса Дж. Баррака (главы инаугурационного комитета Дональда Трампа в 2016 году) в отказе зарегистрироваться в качестве иностранного агента от имени ОАЭ, а также с новыми доказательствами шпионажа Эмиратов за диссидентами в Великобритании.

В обвинительном заключении по г-ну Барраку, согласно Bloomberg News, утверждается, что ему давали поручения несколько высокопоставленных должностных лиц Эмиратов; в том числе наследный принц Мохаммед бен Заид, его брат и советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бин Заид, директор разведывательной службы Эмиратов Али Мохаммед Хаммад Аль-Шамси. Bloomberg также сообщил, что в обвинительном заключении упоминается Юсеф Аль Отайба, посол ОАЭ в Соединенных Штатах, но он идентифицируется только как «5-й чиновник Эмиратов». Ни одному из должностных лиц Эмиратов, упомянутых в обвинительном заключении, не было предъявлено обвинений в каких-либо правонарушениях. Мистер Баррак не признал себя виновным.

Цитата из видео на YouTube Томас Дж. Баррак

Положение в области прав человека в ОАЭ стало на этой неделе предметом общественного обсуждения в Австралии после документального фильма Four Corners, флагманской программы общественного вещателя ABC. Сосредоточив внимание на иностранных владельцах австралийских футбольных клубов, в том числе эмиратском шейхе Мансуре бин Заиде, брате наследного принца ОАЭ, чья франшиза приобрела мельбурнский футбольный клуб, авторы фильма потратили половину своей 42-минутной ленты на то, чтобы подвергнуть сомнению положение в области прав человека в Эмиратах и способ ведения футбольного бизнеса.

ОАЭ наслаждались удивительно долгим периодом пребывания на солнце. Но тучи над ними начинают сгущаться. Есть вещи, которые ОАЭ могут сделать, чтобы рассеять облака, но мало что указывает на то, что ОАЭ признают: людские опасения не исчезнут. Может, ОАЭ считают, что эти опасения будут иметь меньшее значение по мере расширения влияния Китая и России. Это может быть правдой. А может — и нет.