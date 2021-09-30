Заявление президента России Владимира Путина о том, что комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере не был утверждён к назначенному сроку, что подвергает риску планы по развитию отрасли в целом, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

"Пока у нас во власти находится элита, не способная ничего создать нового и усердно работать, а лишь бесконечные олигархи и те, кто хочет стать олигархами, никакого развития космической сферы не будет! Нам же, простым людям, остаётся лишь радоваться успехам США и Китая», — считает Анастасия Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что проблема с неисполнением требований главы государства является системной, ведь подобное случалось уже многократно.

«А хоть что-то президент требует исполнять? Где там майские указы, что там со стратегией-2020? Если кто-то что-то не выполняет, тогда почему он не несёт суровое наказание? Это же, по сути, растрата народных средств, ведь результата нет никакого!» — указывает Дмитрий Ш.

Kremlin.ru Владимир Путин

Некоторые комментаторы отмечают, что только в руках президента РФ находится рычаг, который позволяет оказать давление на тех руководителей отраслей, которые не исполняют должным образом свои обязательства.

«Президент сам поставил таких руководителей во главу космической отрасли, которые ничего не могут исполнить. Сам же создал такую систему за 20 лет, а теперь чем-то недоволен. Интересно, а почему так получилось? Тот же самый «Восточный» чего стоит. Другие бы после коррупции на этом космодроме поменяли бы весь состав, а не продолжили гладить по головке, повышать в должностях и в зарплате. Печально, что с таким великим прошлым мы теряем будущее из-за каких-то дармоедов, которых почему-то никто не может сместить со своей должности, даже президент», — пишет Максим Г.

Часть людей считает, что неисполнение обязательств, возложенных президентом России на высших чиновников, подрывает авторитет власти среди простых рабочих, которые, в свою очередь, также не будут в полной мере исполнять требования руководства.

«На таком уровне люди не в состоянии в установленные сроки разработать и подписать документ? Чего в таком случае требовать от работяг и инженеров, если у нас такой вот успешный менеджмент высшего уровня?» — задаётся вопросом Андрей С.

Ряд пользователей указывают на то, что президент находится в безвыходном положении, потому что, к сожалению, в данном случае играет роль человеческий фактор.

«К сожалению, даже в идеальной системе, которую выстроил Путин, иногда случаются сбои, и на месте нужного человека оказывается нерадивый чиновник, который может негативно повлиять на конечный результат всего процесса», — поделился своим мнением Владимир Г.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Нашлись и те, кто призывает руководство страны превозмочь этот самый злополучный человеческий фактор и добиться успехов в космической отрасли, иначе это станет стратегическим проигрышем России.

«Космическая отрасль очень важна в современном мире. Это связано с тем, что в дальнейшем ресурсы будут находиться там, как и само развитие человечества, в космосе. И это понимают все крупные страны. Да, у нас есть задел, да у нас есть научный потенциал, и самое главное, что есть для всего этого материальные ресурсы. Кто первый займёт позиции в космосе, тот и на многие годы будет править балом. Это кажется многим, что зачем он нам нужен. А он нужен, как воздух. Да, есть проблемы в государстве, не спорю, но не надо ныть, что Путин или ещё кто-то виноват, — это неправда. Если бы не правительство современной России, у нас и этого не было бы. Но правильно, когда уже за выделенный бюджет спрашивают с конкретных ответственных лиц», — написал Андрей Ш.

Напомним, 29 сентября президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам космической отрасли о том, что комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере не был утверждён к назначенному сроку, что подвергает риску планы по развитию отрасли в целом.