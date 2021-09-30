Информация о том, что бывший замминистра просвещения России, а ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова не пришла на допрос и, предположительно, скрывается от следствия, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

»Сколько грузовиков золота нашли, говорите народу сразу, а то всё вокруг да около», — пишет Alexxx Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что следственные органы сработали недостаточно профессионально, раз позволили фигуранту дела о хищении 50 млн рублей сбежать из-под надзора.

«Не явилась на допрос? В старый добрый 37-й год давно бы воронок к дому подъехал и увёз её на допрос. А тут, как специально, дали время слинять. Своих, так сказать, не выдают. Видать, хорошо отстёгивала с прибылей воровских, раз было время сбежать. Вот она, правящая элита. Там всех, в кого не ткни, не ошибёшься — воры и преступники, которым как минимум 30 лет лагерей спокойно можно выписывать, а как максимум «вышку», — пишет Henri G.

Цитата из видео на YouTube Марина Ракова

Некоторые комментаторы отмечают, что волноваться о Раковой не стоит, ведь в любом случае её будет ждать не тюремная камера, а комфортные условия домашнего заключения.

«О! Ещё одна Евгения Васильева, типа. Сейчас закроют бедняжку в 156-комнатной квартире, и тоже будет грустить, брюлики перебирая и видеоклипы снимая, чтобы электорат знал своё место», — предполагает Алексей И.

Часть людей считает, что российская элита потеряла все берега и решила присваивать себе чрезмерные суммы народных денег, на чём и погорела.

«Давно уже ясно всем, что где ни копни, везде вот такая ситуация! Все, кто имеет доступ к деньгам, ничего не опасаясь, берут себе столько, сколько душе угодно, и редко когда это становится достоянием общественности», — отмечает Дмитрий М.

Ряд пользователей указывает на то, что украденные суммы денег для простого человека кажутся просто невероятными.

«Своим умишком средней пенсионерки никогда не могла понять, читая о таких вот суммах: что им не хватает при таких должностях и возможностях? Они что, в три горла жрут, что ли? Или зачем нужны трёхэтажные особняки с десятью ванными комнатами? Какие ненасытные и бессовестные нынешние чиновники… идут на преступление, чтобы только удовлетворить свои нездоровые амбиции! Когда же вы насытитесь?» — задаётся вопросом Сафия М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер в магазине

Нашлись и те, кто отмечают, что ранее Ракова занимала пост замминистра просвещения, что даёт понять, почему в нашей стране властвует разврат и жажда денег.

«А ведь это бывший заместитель министра просвещения Российской Федерации, ныне вице-президент «Сбера». Потом люди удивляются, откуда у нас берутся Моргенштерны и Дани Милохины. На них подобные дамы и делают ставку, чтобы покорным стадом управлять и на них наживаться», — считает Сергей Д.

Напомним, 30 сентября РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, согласно которому экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова не пришла на допрос и, предположительно, скрывается от следствия. Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, ранее в её доме и офисе прошли обыски.