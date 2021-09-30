В Сочи состоялась очная встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В последний раз лидеры двух стран виделись лицом к лицу в марте 2020 года. После этого они были в постоянном телефонном контакте.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи. 29.09.2021

Между Москвой и Анкарой уже давно определены контуры сотрудничества: многопрофильные двухсторонние связи, международные вопросы, проблемы мироустройства Ближнего Востока и, конечно, Сирия. Беседа, которая длилась почти три часа, проходила в формате «один на один» с участием только переводчиков. После завершения переговоров Эрдоган охарактеризовал их как «продуктивные». В свою очередь российский лидер отметил, что «переговоры были содержательными». Любопытно, что некоторые эксперты именно в этих ключевых словах пытаются выявить главный смысловой контекст состоявшихся переговоров.

Они указывают, что использование Эрдоганом слова «конструктивный» предполагает наличие у собеседников обоюдного желания прийти к компромиссу, когда общение продолжается до тех пор, пока цель разговора не достигнута, после чего меняется точка зрения на тот или иной вопрос. Путинское «содержательные переговоры» предполагает такой подход к какому-то вопросу, проблеме, в котором есть здравая мысль, полезность и вариант реального решения той или иной ситуации. Исходя из этого делается вывод, что Путин и Эрдоган в Сочи договорились. Но никто не знает о чем, так как детали достигнутых договоренностей не были преданы гласности.

Что касается так называемой открытой части переговорного процесса, то она не содержала ничего принципиально нового. Стороны говорили о проекте сооружения турецкой АЭС «Аккую». По словам Эрдогана, первый энергоблок может быть открыт уже в следующем году. Отмечался факт восстановления уровня торгово-экономического сотрудничества, упавшего в период пандемии. Подчеркивалось, что Москва и Анкара научились находить взаимовыгодные компромиссы. Путин говорил об успешном сотрудничестве России с Турцией по международным вопросам, в том числе по Сирии и Ливии, а также активной и продуктивной работе центра в Агдаме по контролю за прекращением огня в Карабахе. В свою очередь, Эрдоган предложил Путину обсудить сотрудничество в сфере ВПК.

«Есть шаги, которые мы уже осуществили, завершили, и в этом плане нет обратного пути», — отметил он. Президент Турции также выразил благодарность России за помощь в тушении лесных пожаров. Но в то же время не случайно некоторые эксперты заявляют, что сочинский саммит турецкого и российского президентов «оказался сильно переоцененным», а обещанный Эрдоганом ранее «новый и более сильный период» в отношениях двух стран, по их мнению, пока вряд ли наступит. Дело в том, что накануне многие турецкие СМИ раскручивали интригу, смысл которой заключался в организации определенного давления на американцев с целью заручиться хоть какой-нибудь их поддержкой на сирийском направлении. Но президент США Джо Байден отказался встречаться с Эрдоганом в Нью-Йорке, лишив его перед поездкой в Сочи, в отличие от Трампа, любых гарантий.

(сс)Jamen Schahoud Идлиб

По мнению лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, союзника Партии справедливости и развития (ПСР) по правящей коалиции, «отсутствие Байдена на открытие Турецкого дома в Нью-Йорке является одновременно проявлением грубости и печальным результатом натянутых отношений». Бахчели считает, что «отношения двух стран достигли точки напряженности», и это серьезная проблема для двух союзников по НАТО. В ответ турецкая сторона, как писала газета Milliyet, якобы «готовила большой сюрприз в Сочи». Анкара, несмотря на угрозу санкций США, акцентировала внимание на желании закупить у России еще одну партию зенитных ракетных комплексов C-400. Утверждалось, что Эрдоган попросит у Путина истребители Су-35 или Су-57.

Но основное внимание было приковано к Сирии. Как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «особую тревогу вызывает северо-западная провинция Идлиб, которую контролируют повстанцы и экстремисты». Когда перед саммитом в Сочи в Москву прилетал президент Сирии Башар Асад, некоторые аналитики предполагали, что «Путин намеревается помирить его с Эрдоганом». А перед этим Москва добилась соглашения о примирении в южной сирийской провинции Дераа. Россия считает, что Турция должна выполнить свои обязательства по Идлибской зоне деэскалации, но не сделала этого. Анкара намекала, что ждет от Москвы каких-то «других подходов» по Сирии. Возможно, на этом направлении в Сочи и было принято какое-то решение.

Tccb.gov.tr Встреча с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Во всяком случае, по данным турецких СМИ, после встречи президентов Путина и Эрдогана турецкие войска начали отходить от занятых ранее позиций в сирийской провинции Идлиб. Но официальных решений по Сирии не было принято, равно как и нет подробностей о деталях переговоров на эту тему. Так что состоявшийся в Сочи очередной саммит Путин — Эрдоган обошелся без предполагаемых сенсаций. В то же время стороны проявили готовность к продолжению активного диалога, который необходим в силу того, что Запад уже свернул свое присутствие в Афганистане и, похоже, сворачивает в Сирии, где усиливается активность террористических группировок. В таких условиях Москве и Турции предстоит принимать совместные неотложные меры и подумать о том, как в дальнейшем на основе общего взаимодействия бороться с общей угрозой.