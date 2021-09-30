Жители Якутска возмущены переводом школьников на дистанционное обучение. Люди считают, что от коронавируса эта мера всё равно не защитит, зато лишает детей социализации и возможности нормально получать знания. Кроме того, вспышка заболеваемости ОРВИ, которая стала одной из причин карантина, произошла, по мнению жителей республики, из-за вакцинации. Свои мнения якутяне бурно высказывают в Instagram под постом мэра Якутска Евгения Григорьева о прекращении занятий дополнительного образования и в спортивных секциях.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Закрывайте тогда всё!!! Рестораны, торговые центры, кинотеатры!!! Что за цирк, вообще! И так дети на дистанционке второй год, вы видели вообще, как первоклассники учатся? Дурдом!!!» — написала _nastikka_.

«Хочу, чтобы мои дети учились не на ДО, хочу, чтобы ходили на секции, гуляли и общались со сверстниками. Зачем вы у наших детей отнимаете нормальную социализацию? Зачем делаете из них растения?» — спросила nastasia_manakina.

«Хватит издеваться над детьми! Откройте музыкальные школы, спортивные секции, кружки! Дети должны получать нормальное образование, развиваться, физически развиваться тоже! Дети — это будущее нашей республики, будущее нашей страны! Из-за ваших дурацких мер дети страдают! Дети должны учиться в школе! Хватит кошмарить наших детей!» — призвал usb2503.

«Я вот всё понимаю, дайте людям спокойно жить! Детям очно учиться, дайте настоящие цифры заболевших учеников по школам, дайте детям ходить на спортсекции, быть здоровыми, развиваться, а не сидеть у компьютера! Какие пару недель! Если карантин, то о какой дистанционке вообще речь??? Ни работать нормально, ни учиться, везде сезонная ОРВИ, грипп и ковид, но почти все города учатся в нормальном режиме, дети занимаются дополнительно и спортом!!! Мы не хотим сидеть дома, мы хотим учиться очно, хотим ходить в бассейн и чтобы в конце концов эта истерия закончилась», — призналась mamaxima.

ИА REGNUM Дистанционное обучение

«Кого вырастить и обучить хотим с такими мерами? ОРВИ всегда была и будет, и ковид тоже, Америку вам сейчас открою», — высказалась marina.chupinaa.

«Почему мои детки должны страдать? У старшего 5-й класс: в конец испортилось зрение; у среднего 2-й класс: практически каждый день от переживаний носом кровь идёт… То учитель залагал, то тему не понял, то задание не услышал, начинает переживать, поднимается давление, слёзы. До каких пор я буду выполнять роль учителя? Не спорю, у кого есть время, а у кого его нет, работа и так далее?» — недоумевала cluniy.

«Всегда так было в этот период, что рост заболеваемости, а сейчас прям трагедию устроили. Скоро и так из-за холодов актированные дни для школьников будут и снова ДО, летом дома сидели — задыхались от пожаров, сейчас сидим дома из-за ОРВИ, зимой — из-за холода. Что за ужас вы устраиваете??? В других городах с большим населением и то учатся норм. А вы после выборов устроили цирк! Ещё и спортсекции теперь онлайн из-за ваших тупых указов, это вообще издевательство. Школы закрыли — ладно, но кружки и секции зачем закрывать ?? Платить большие деньги и сидеть заниматься через монитор, вам не смешно!!!» — негодовала lee__2528.

«Ужас, вы сами посидите с первоклашкой на ДО (онлайн), это же сразу истерика ребёнка, во-первых, болят глазки, потом — не можем долго сидеть, ничего не понимаем. Я сама-то не в том возрасте, чтоб помнить школьную программу, у меня стресс. Сколько можно сидеть вечно на карантине? Уже 3-й год этот беспредел идёт… Каждый сезон такое будет, что ли? Вообще, о каком образовании детей вы пишете? Вы якобы за детей, а на самом деле против!» — обратилась к представителям власти verochka 24 .03.

ИА REGNUM Карантин

«Согласно СанПину, учебный процесс приостанавливается, если заболевших более 20%. Но ни о каком переводе на дистанционку речи не ведется. В России официально нет такой формы обучения!» — напомнила __nata.lee__666.

«Извините, но эффекта — ноль, если в автобусах толкучка, люди без маски», — констатировала неэффективность карантинных мер klara_ttv.

«Сколько мы должны ещё это терпеть? Тут 2 недели, потом ещё 2 недели, а потом и холода, и опять — терпите?» — возмутилась yulyashhh01.

«У нас всю жизнь то одна волна сезонных заболеваний, то другая. Они были и будут… И что теперь???» — удивлена ограничительными мерами inna.zqerebcova.

«В якутских школах нет нормальной системы вентиляции воздуха. Хотя бы в теплое время (сейчас) включали бы вентиляцию, никакая ОРВИ бы не прошла в школы и детсады. Почему не включают вентиляцию? Из-за экономии средств. Чтобы нагреть холодный воздух, нужно использовать кучу электричества, а Якутскэнерго установило конские тарифы. Предлагаю разработать федеральный закон, чтобы естественные монополии предоставляли электроэнергию на социальные объекты, находящиеся в ДВФО, бесплатно», — отметила julustaan_os.

ИА REGNUM Пустующий класс

Причиной перехода школ на дистанционное обучение многие жители Якутска называют вакцинацию.

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«Эти меры все для того, чтобы все вакцинировались от ковида», — сделала вывод zoia.im.

«Вакцина иммунитет убивает, волна идёт от вакцинированных уже, посмотрите статистику стран по заболеваемости после повальной вакцинации», — подчеркнула marina.chupinaa.

«Ваши вакцины ослабляют иммунитет, что ли, что бьются рекорды по ОРВИ?» — спросила dyachkovskiy_m.

«Чем больше вакцинированных, тем выше статистика заболевших. Или вакцина — отрава, или всем подряд ставят, чтоб и дальше выплаты получить», — предположила mariianikano.

Жители Якутска также сообщили о том, что, несмотря на карантин, детей вызывают в школу, но не для того, чтобы обучать.

«Школьников позвали измерять рост и вес. Классрук пишет, что завтра дети обязательно должны прийти в школу на медосмотр к педиатру для измерения. Сейчас карантин или нет? О каких мерах для разрыва передачи вирусов идёт речь?» — выразила недоумение sargu_ykt2.

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Тем временем о серьёзности ситуации с COVID-19 в Якутии свидетельствует статистика, в соответствии с которой жители республики чаще погибают от коронавируса, чем выздоравливают. Так, 28 сентября, по данным сайта стопкоронавирус. рф в республике выздоровел всего один пациент, погибли четверо. Начиная с 11 сентября в регионе количество людей, справившихся с инфекцией, варьируется от одного до трёх, погибших — от трёх до восьми.