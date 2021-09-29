Американская авиакомпания United Airlines увольняет около 600 сотрудников за отказ выполнять требование о вакцинации, сообщает 29 сентября The New York Times со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам компании. Решение принято на фоне того, как в США нарастают возмущения из-за политики больших корпораций, лишающих людей работы за нежелание повиноваться призыву о вакцинации.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

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«Это было невероятно трудное решение, но обеспечение безопасности нашей команды всегда было нашим главным приоритетом», — говорится в памятке авиакомпании.

В среду, 29 сентября, компания заявила, что она уже начала процесс увольнения своих сотрудников, работающих в США. Работники, потерявшие работу из-за несоблюдения мандата, составляют менее 1% от 67-тысячного коллектива.

В начале августа авиакомпания объявила, что все сотрудники должны предоставить доказательства вакцинации в течение пяти недель после полного одобрения препарата Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. В конце месяца регулятор полностью одобрил вакцину компании Pfizer-BioNTech для людей от 16 лет и старше.

Ранее авиакомпания Delta Air Lines начала ежемесячно взымать $200 с невакцинированных сотрудников, но не не установила обязательных требований для работников или клиентов.

(сс) Kelvin Kang Штаб-квартира компании United Airlines в Чикаго Луп

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«99% согласились выполнить требования… как жаль», — пишет @beachpelican.

«Пандемия стала прекрасным способом для отсеивания действительно глупых людей на рабочем месте. У United не будет трудностей с заменой этих работников, и я уверен, что они найдут более умных людей на освободившиеся должности», — считает @Phillyb56253500.

«Разве не прекрасно, когда мусор выносит сам себя», — пишет @BobSeashols и получает от @Thaboy916: «Вот и докатились. Называть других людей мусором. Такие люди, как вы, делают этот мир лучше».

«Власть огромных компаний пугает», — отмечает @JzxxJz.

«Я вакцинирован. Тем не менее количество людей, восхваляющих это, вызывает беспокойство», — указывает @shittersfull777.

«Они буквально натравливают людей друг на друга, а с этой вакцинацией люди, у которых она есть, навязывают ее вам, и все, что вы можете сделать, это сказать, что я не чувствую, что это безопасно. Нам остается только размышлять о том, до чего дошла эта страна», — сожалеет @ducklimits42.

«В прошлом году работники первой необходимости были героями за то, что пришли на работу без вакцины и с дефицитом масок… Теперь они безработные за то, что не приняли экспериментальную вакцину, которая не работает. Мне кажется, что речь тут идет о политике, а не о медицине», — указывает @OverallyO.

«Надеюсь, они не увольняют механиков самолетов…» — комментирует @CornPopDeleware.

«Все профилактические вмешательства, включая вакцину, имеют только эффект плацебо. В ближайшие дни будет наблюдаться снижение смертности, пока сильный штамм опять не изменит ситуацию», — предупреждает @rkdigvijay.

geralt Увольнение

«Сначала Novant Health уволила 175 работников, а теперь UA уволила 600 за отказ от вакцинации. Это становится тенденцией, делающей вакцинацию обязательным условием сохранения рабочих мест. Решение UA выглядит логичным, поскольку компания не может иметь две политики в отношении своих работников. Соблюдай или уходи — такова диктатура», — размышляет @LDas10514553.

«Они всегда могут найти работу по рытью канав. Возможно, это их больше устроит», — злобно пишет @BlueNote13.

«Для всех будет лучше, если они просто уйдут и сами выроют себе могилы», — поддерживает @JimSmit34245123.

«А вот и корпоративные подхалимы, восхваляющие этот шаг», — отвечает @ew14617.

«Существующие вакцины защищают вакцинированных от серьезных последствий вируса и обеспечивают ограниченную защиту от заражения вирусом. Вакцина НЕ останавливает передачу вируса. Вакцинированный человек все равно может заразиться коронавирусом», — объясняет @GayleWyndham.

«Принудительная вакцинация — это не выход. А что, если United завтра решит, что не сделавшие прививку от гриппа, или кто сделал аборт и т. д., может быть уволен? Это просто смешно… И при этом я не противник вакцин», — осуждает @Motivat65057807.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке 27 сентября прошли протесты против обязательной вакцинации от COVID-19. Граждане недовольны установлением крайнего срока для медицинских работников, которые будут уволены, если не сделают прививку.

Напомним, что обязательный мандат на вакцинацию ввела губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул. Так как около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах.