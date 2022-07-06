Экс-президент США Барак Обама призвал провести всеобъемлющую иммиграционную реформу, чтобы исправить «дисфункциональную» систему и решить проблему «душераздирающего» иммиграционного кризиса на южной границе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светоч. Статуя Свободы. США

В интервью программе ABC «Доброе утро, Америка», которое вышло в эфир 28 сентября, Обама сказал, что давно пришло время для реформы иммиграционной системы США. Он добавил, что иммиграция является «трудным вопросом», потому что вредит имиджу американцев как сострадательного народа.

Бывший политик дал комментарии после того, как более 14 тыс. гаитянских мигрантов разбили лагерь под мостом в Дель-Рио, штат Техас. В США на этом фоне начались споры между теми, кто предлагал дать мигрантам визы, и теми, кто настаивал на их принудительной депортации.

Напомним, что в августе на южной границе США были задержаны более 200 тыс. мигрантов, подтвердила Таможенная и пограничная служба (CBP) ранее в этом месяце. Так как мигранты продолжают пытаться попасть в США, данное число превысило отметку в 200 тыс. второй месяц подряд.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Как насчет соблюдения иммиграционных законов. Ни одна другая страна не допустила бы того, что делают Байден и демократы! Иммиграционные законы должны соблюдаться. Это то, что нужно Америке сейчас», — пишет Pizzaholic.

«Министр внутренней безопасности Майоркас говорит, что граница не открыта. Обама признает, что граница открыта. Кому из них вы верите? Я бы выбрал Обаму», — отмечает RockDude49.

«Мой список желаний: Я бы хотел, чтобы Конгресс провел исследование о том, сколько людей наша страна сможет содержать в течение следующих 100 лет или около того, и установил ежегодную квоту на количество легальных иммигрантов, которых мы примем в течение этого периода. Есть МНОГО стран, которые берут большие деньги за то, чтобы кто-то стал гражданином. Я не выступаю за это, но мы должны установить некоторые ограничения. На карту поставлен наш суверенитет как нации», — отмечает brorat.

Lawrence Jackson Сенат США

«Предлагаю впускать в страну только тех, кто чего-то достиг», — отвечает lookslikeaduck549.

«Мы должны отменить гражданство по праву рождения, США — единственная страна во всем мире с таким нелепым саморазрушительным законом», — считает seigfried9974.

«Причина, по которой у нас не было «всеобъемлющей иммиграционной реформы» в течение 41 года (со времен президента Рейгана), заключается в том, что «темные» хотели открытых границ и дать гражданство всем, в то время как «красные» требовали проверки биографии, навыков (либо профессий, либо дипломированных дисциплин), либо спонсора, либо какого-то доказательства того, что иммигранты смогут содержать себя и не попадут сразу в нашу систему социального обеспечения. Сегодня политика республиканцев и демократов также противоположна, как и 41 год назад», — подчеркивает IQ168-plus.

«Мы не решим проблему бедности, бездомности, не улучшим образование, не улучшим здравоохранение до тех пор, пока у нас каждый год будут появляться миллионы бедных неграмотных людей, которых всю жизнь будут субсидировать налогоплательщики», — комментирует iwantaschrubbery.

«Большинство американских граждан не хотят открытых границ! Большинство американских граждан поддерживают идею идентификации избирателей. Это не партийные вопросы. Это политики не хотят охранять границы и иметь удостоверение личности избирателя», — указывает AR12345.

«И все равно либералы продолжает голосовать за таких людей, как Байден и Обама», — отвечает john84.

«И все это потому, что администрация Байдена не удосужилась придумать свой собственный надежный иммиграционный план, и вместо этого решила отменить все законы Трампа», — отмечает CptRJ.

«Печально, что даже Обама понимает, что подход Байдена в отношении иммиграции нежизнеспособен. Я уверен, что его решением была бы амнистия, но без закрытия границ это просто не сработает, поскольку не остановит поток, но продолжит стимулировать нелегальную иммиграцию. Способ решения проблемы — это то, что делал Трамп. Заставить приезжих пройти законный процесс иммиграции ДО въезда в страну, а не надеяться, что они сделают это ПОСЛЕ того, как вы их уже впустили», — размышляет conservativerocketman.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

«Слова Обамы — это простое пустословие, чтобы отвлечь внимание от того, что нынешняя администрация закрывает глаза на миллионы нелегалов (которые планируют сразу же стать гражданами), въезжающих в страну. Это может быть остановлено завтра. Трамп сделал это, потому что его не беспокоили угрозы СМИ и демократов», — отвечает rtalley123.

Напомним, что ранее американский дипломат, который курирует политику Гаити, Дэниэл Фут подал в отставку. Фут был назначен на должность вскоре после убийства бывшего президента Гаити. В своём заявлении об отставке он раскритиковал решение отправить мигрантов-гаитян обратно в страну после того, как летом 2021 года страну разрушили землетрясение и политические беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со скоплением беженцев на границе США губернатор Техаса Грег Эбботт пошел на необычные меры — «построил стальную стену» из машин, чтобы противостоять мигрантам.