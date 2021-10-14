За несколько недель до начала саммита ООН по климату в Глазго вокруг одной из основных тем мероприятия — пограничного углеродного налога — разворачиваются нешуточные страсти. Выяснилось, что Япония может избежать введения нового пограничного налога на выбросы углерода в Европейском союзе на импорт товаров.

Иван Шилов ИА REGNUM CO2. Климат

Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕС вряд ли когда-либо будет обсуждать пограничный углеродный налог между Евросоюзом и Японией, так как последняя поддерживает стремление ЕС декарбонизировать свою экономику к 2050 году. А это означает, что свои чугун, сталь, цемент, удобрения, алюминий и электроэнергию Япония сможет продавать ЕС с заметной выгодой по сравнению с другими странами. Таким образом, перечисленные отрасли промышленности остальной части Азии, в том числе сталелитейные предприятия в Корее, Индии и Китае, будут фактически вытеснены с европейского рынка.

Пограничный налог точно ударит по бедным странам, где у компаний фактически нет возможностей адаптироваться к нормативам углеродоемкости ЕС. В отчёте конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию содержится предупреждение о том, что в странах с низким уровнем доходов, в которых промышленность остается углеродоёмкой, может наблюдаться сокращение экспорта.

Olaf Kosinsky Франс Тиммерманс

Но и в развитых европейских странах ситуация с платежеспособным спросом со стороны населения ухудшится, так как для жителей европейских стран цены на товары и услуги значительно вырастут после введения углеродного налога.

Дело в том, что налоги на выбросы углерода существовали и раньше. Но, например, в Швеции, взимающей самые высокие в мире углеродные сборы, от налога освобождены целые категории загрязнителей. Если брать весь мир, то только пятая часть выбросов покрывается налогами на углерод, и только 4% выбросов облагаются налогом на выбросы углерода в размере $40 за тонну CO 2 . Ставка налога в размере €120 за тонну, которая якобы соответствует недавним оценкам общих социальных затрат на выбросы углерода, станет губительной.

Что это означает для простого потребителя? Увеличение цены на авиабилет, подорожание одежды, бензина, мяса и кофе, появление новой армии безработных из бывших бортпроводников, рабочих автомобильных заводов и шахтеров.

Сопротивление введению пограничного углеродного налога в самом Евросоюзе подогревается взлетевшими ценами на газ, которые выросли на 440% с конца 2020 года.

Россия в ответ на европейский пограничный углеродный налог рассматривает возможность разработки своего собственного налога на выбросы углерода с последующим его признанием на международном уровне для того, чтобы обеспечить зачёт платежей за выбросы CO 2 в России европейской системой углеродного контроля.

SD-Pictures Промышленность

28 сентября 2021 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведевзаявил о необходимости разработать высокоточную систему учета выбросов и поглощения парниковых газов.

Вслед за ЕС США также планируют ввести пограничный налог на выбросы углерода. Во время своей президентской кампании президент Джо Байден поддерживал форму «сборов или квот регулирования выбросов углерода» на импортируемые углеродоёмкие товары из стран, не выполняющих экологические обязательства.

Обвалить мировую экономику протекционистскими мерами углеродного регулирования — дело нехитрое. Восстановить её без глобальных потерь — вот задача, которую в принципе не способны решить те, кто затевает провокационные торговые войны и проводит бесконечные международные саммиты и конференции под циничным предлогом заботы о климате, чтобы заставить развивающиеся страны подчиниться грабительским планами «озеленения» мировой экономики.