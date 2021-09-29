Отношения между Великобританией и Францией накаляются из-за правил рыболовства, введенных после выхода Британии из состава Европейского союза. Из 47 французских заявок было одобрено 12 лицензий на малые суда, которые дают право на вылов рыбы в территориальном море Великобритании.

Клод Моне. Два рыбака. 1882

Французский министр моря Анник Жирирден прокомментировала ситуацию, сказав, что такое поведение со стороны британских властей недопустимо.

«Французское рыболовство не должно быть взято в заложники по британским политическим соображениям. У меня лишь один лозунг: дайте лицензии, как это предусматривает соглашение», — заявила министр.

Большинство британцев не видят в решении властей ничего критичного, некоторые даже специально предлагают не давать им лицензии до тех пор, пока они не будут сотрудничать с Британией для решения миграционного вопроса.

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«Может быть, нам стоит попридержать разрешения, пока они не научатся останавливать миграцию из Франции в Великобританию… мы им платим за то, чтобы их полиция выполняла работу», — прокомментировал @Tommochats.

«О нет, что они нам сделают? Багетами закидают? Они не торопятся внедрять политику по защите границы, почему мы должны выполнять свои обещания?» — спросил @MrBannedAllot.

«Если бы мы делали то же самое и так же сильно жаловались на вторжение флота, нахождение которого у своего берега французы допустили. Не так уж и сложно найти источники и продавцов шлюпок и моторных лодок, если попытаться! Отправляйте всех пассажиров, прибывших на шлюпках, обратно паромом. Закройте, наконец, дверь», — посоветовал @MTB_Flyer.

Ряд пользователей не могут договориться, кого они поддерживают в этом вопросе, Францию или Великобританию.

«Наше правительство пытается начать холодную войну с ЕС?» — спросил @BandofGold3.

«Нет, это Франция хочет украсть побольше британской рыбы и игнорирует договор», — ответил @sksanglia.

Член парламента Великобритании Джон Редвуд также прокомментировал ситуацию в своем Twitter-аккаунте, он считает, что недовольство со стороны Евросоюза необоснованно, а Великобритания всё делает правильно.

«Мы голосовали за возвращение контроля над своей рыбой. Нам нужно в принципе ограничить объемы вылова, чтобы восстановить рыболовную индустрию, и давать приоритет британским суднам. Нам нужно запретить вылов огромным промышленным судам. Великобритания была неправа, когда давала ЕС большие права на переходное рыболовство, и очень щедра, когда впускала такое большое количество судов в наши воды. ЕС не отвечает взаимностью на нашу щедрость, вместо этого засыпает противными угрозами», — написал политик.

Часть комментаторов считает, что отказ произошел на законных основаниях, если недостаточно данных для выдачи лицензии, значит, она не будет выдана.

«Серьёзно? Если французы не могут предоставить доказательства того, что они исторически вылавливали рыбу в нашем территориальном море, тогда нет оснований для выдачи им лицензии», — отметил @sobraon1846.

Алексей Боголюбов. Бретонские рыбаки. 1859

Некоторым пользователям кажется, что британское правительство, и Борис Джонсон в особенности, ищет все возможные пути поссориться с кем-нибудь.

«ГМО, проблемы с беженцами, теперь это. Всё выглядит так, будто Борис Джонсон сознательно старается начать хоть какую-нибудь войну», — написал @Flub1957.

Пользователи также отметили, что Великобритания во многом зависит от того, какие у неё отношения с Францией, поэтому «драку» затевать не стоит.

«Это так смешно. Оставшись одна, без друзей и торговых партнеров, Британия станет унылым местом. Нам не нужно больше рыбы, но мы действительно зависим от Франции и Европейского союза, потому что они поставляют необходимые продукты и другие товары», — рассказал @grumpzie.

Напомним, ранее в сентябре Великобритания, США и Австралия заключили военную сделку, по которой у Австралии появятся атомные подводные лодки. Это соглашение разрушило многомиллионные договоренности между Францией и Австралией по строительству таких же подводных лодок. Несмотря на критику со стороны Франции, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал соседям «отстать» и «взять себя в руки».

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