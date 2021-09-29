Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал войну в Афганистане «стратегическим провалом» для Штатов во время дачи показаний в комитете палаты представителей 29 сентября, предупредив, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается террористической организацией» и поддерживает связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден

Милли дал показания вместе с министром обороны Ллойдом Остином и главой Центрального командования США генералом Кеннетом Ф. МакКензи, которые второй день отвечают на вопросы законодателей о выводе американских войск из Афганистана.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был и остается террористической организацией, и они до сих пор не порвали связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У меня нет иллюзий по поводу того, с кем мы имеем дело», — заявил Милли.

Отметим, что данное заявление прозвучало на фоне того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал страны признать их правительство.

Показания Милли прозвучали после того, как во вторник, 27 сентября, МакКензи заявили, что США должны сохранить присутствие в Афганистане, оставив там не менее 2500 военнослужащих, несмотря на то, что президент США Джо Байден утверждает обратное. В среду, 29 сентября, в палате представителей также выступал республиканец Майк Роджерс, который назвал вывод войск «чрезвычайной катастрофой», которая «войдет в историю как один из величайших провалов американского руководства».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили дачу показаний военного руководства под соответствующей публикацией Fox News.

(сс) U.S. Secretary of Defense Президент США Джо Байден с министром обороны Ллойдом Остином и генералом армии Марком А. Милли

«Война не закончится, пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не захватят мир или пока они все не умрут. Извините, если это вас расстроит, но они не остановятся, пока не победят или не проиграют. Не имеет значения, что думает об этом Байден или любой из нас. Враг неумолим, и пока хоть один из них жив, война не закончится», — пишет vaninwisc588.

«С самого начала многие говорили, что Байден будет снят через год и президентом станет Харрис. Насколько нам известно, хаос в Афганистане был спланирован, чтобы оправдать отстранение Байдена, и всё, что мы сейчас видим, — это политический театр, чтобы оправдать его отстранение. Если это произойдет, это станет еще одним доказательством фальсификации выборов», — считает genetree.

«В Пентагоне есть только политика. Войны ведутся на земле, войны проигрываются в Пентагоне», — отмечает Harvy_Warlock.

«Всё федеральное правительство сейчас представляет собой чудовище, которое существует только для того, чтобы защищать и расширять свою собственную власть. Наши основатели заплакали бы, увидев сегодняшнюю Америку», — считает begtodifferwhichu.

«Потомки! Вы никогда не узнаете, сколько стоило нынешнему поколению сохранить вашу свободу! Я надеюсь, что вы воспользуетесь ею с пользой. Если нет, я буду раскаиваться на небесах, что хоть вполовину не позаботился о ее сохранении», — цитирует Джона Адамса пользователь под ником penny.dreadful.

Гора Рашмор

«У Милли есть два офицера, которые оспаривали власть под его началом, одного из них призвали уйти в отставку, а другой находится в тюрьме», — напоминает This_is_a_Cluster.

«Выступление Джулиана Ассанжа в 2011 году: «Цель состоит в том, чтобы использовать Афганистан для вымывания денег из налоговых баз США и Европы через Афганистан и возвращения их в руки транснациональной элиты безопасности. Цель — бесконечная война, а не успешная война», — комментирует nc_tarheel.

«Американцы, включая американских женщин, должны понять, что это жалкое фиаско является прямым результатом голосования за Джо Байдена. Вспомните следующие слова одного из величайших лидеров в истории Америки Рональда Рейгана: «Либо мы берем на себя ответственность за свою судьбу, либо мы отказываемся от американской революции и признаем, что интеллектуальная [элита] в далекой столице может планировать нашу жизнь за нас лучше, чем мы можем планировать ее сами», — пишет WhiteRoomBlackCurtains.

«Два высших генерала заявили, что они оба советовали Байдену оставить по меньшей мере 2500 солдат! Байден сказал, что ему этого не говорили! Итак, либо Джо Байден забыл такую важную информацию, либо он лжет! В любом случае он НЕ ПОДХОДИТ на роль главнокомандующего!» — указывает BidenCages.

(сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz Вооруженные силы США в аэропорту Кабула

«Никто не задает вопрос, почему в первую очередь была закрыта военная авиабаза, которая оказывала поддержку с воздуха и удерживала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в их пещерах? Это одна из ключевых ошибок, из-за которой страна оказалась в руках талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Второй большой ошибкой было назначить дату и не быть достаточно мужественным, чтобы признаться, что у нас нет людей, денег и оборудования, поэтому нам нужно перенести дату!» — считает sixpacktwo.

«Как всегда, ни одно из этих свидетельств не будет иметь значения. На данный момент совершенно ясно, что Байден снова солгал американскому народу относительно вывода войск из Афганистана и общения с военными советниками. К сожалению, бездарные республиканцы ничего не сделают для того, чтобы ответственные лица были привлечены к ответственности за этот полный провал администрации Байдена. Даже вопиющие недостатки этого президента и его кабинета остались за кадром. Пока республиканцы не перестанут быть соучастниками полного разрушения нашей страны, ничего не изменится. Дальше будет только хуже», — предсказывает SeabeeSW2(SCW).

(сс) U.S. Central Command Public Affairs Погибшие американские солдаты на борту военного самолета в аэропорту Кабула

Напомним, что приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байденадо 41%.

Это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. В опросе принимали участие совершеннолетние граждане США.

Предыдущий рейтинг одобрения Байдена составлял 46%.