Пользователи социальных сетей ищут виновных в повышении цен на гречку в магазинах Нижнего Новгорода. Среди наиболее экзотических версий — «богомерзкие американцы», «кровопийцы-капиталисты» и «прошедшие в России выборы».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гречка

В социальной сети «ВКонтакте» пользователи горячо обсуждают повышение цен на гречку в магазинах города.

«Стоимость гречки перешагнула психологический порог в 100 рублей в Нижнем Новгороде. Сейчас она стоит 115 рублей за килограмм. Последний раз цена на гречку достигала 112 рублей в 2011 году. Причина повышения цены, по словам специалистом, в том, что запасы гречки заканчиваются и по старой цене продавать ее уже невыгодно».

Нижегородцы отнеслись к сообщению философски. Некоторые в шутку предложили поискать виновных.

«Я недоумеваю по поводу манеры привязывать ко всем проблемам в РФ правящую партию. И так понятно, что во всех бедах виноваты богомерзкие американцы», — вероятно, шутит Леонид Павлов.

«Всегда дешевела и вот опять. Морковные и банановые фьючерсы отскочили, чего заскулили, это скрепный рынок. Цены на тарифы выросли, цены на бензин и энергоносители выросли, налоги выросли, рубль де-факто девальвировали, с какого рожна дешеветь должна?» — пошутил Алексей Киреев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гречка на прилавках магазина

Кто-то увидел в повышении цен геополитический подтекст.

«Вы что, хотите, чтобы инструкторы НАТО скупили всю гречку за копейки?» — спросил Андрей Лубягин.

Часть пользователей не согласилась с такой трактовкой событий. По их мнению повышение цен напрямую связано с политическими процессами в России.

«Вам лень подумать, почему виновата «Единая Россия»?» — интересуется Алексей Борисов.

«Не лень. Они засуху устроили и жару, вследствие чего неурожай был. Они законы рынка придумали: дефицит товара — повышение цен», — ответил Павел Локотков.

«На складах гречки много. Все делают искусственно. У колхозов покупают за копейки. Привозят в Москву и фасуют по 1 кг, и ставят свои цены», — предположил Андрей Голоднов.

(сс) Rasbak Молодые растения гречихи

«С бензином походу то же самое. Запасы кончаются, и продавать по старой цене невыгодно лет так 20 уже», — посетовал Сергей Хвастунов.

Отдельные любители гречки восприняли информацию близко к сердцу.

«Не жалуетесь, если терпилы такие по жизни, так молчите. Лень **** было от дивана оторвать и пойти проголосовать», — возмутился Максим Иванов.

Другие нижегородцы бросились в магазины и опровергли сообщение в группе.

«Лжете, автор, в магазине стоит уже 146,99. Невысокого качества можно купить за 89,99», — уточнила Вера Пермякова.

Светлана Шаповалова Гречишное поле

«Мы покупали невысокого качества. Почистили — и все, стал высшего качества по 143 р», — сообщил пользователь Игорешка Игорек.

«Да ладно. В одном сетевом магазине 65 рублей, в другом — 75рублей. Откуда за 100? », — написал Андрей Медведев.

ИА REGNUMнапоминает, что вчера, 28 сентября, в Нижегородской области ввели ЧС из-за гибели урожая сельхозкультур. Причина в аномальной жаре и засухе.