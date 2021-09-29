В Южной Корее обсудили поступок человека, сообщившего о находке крупной суммы денег.

The Bank of Korea Южнокорейская вона. Банкнота 50000 вон

По сообщениям южнокорейских СМИ, 6 августа в полицейское управление Чеджу поступило сообщение от 50-летнего мужчины о том, что в приобретённом им подержанном холодильнике для кимчи был найден сверток с деньгами.

Сумма находки составила 110 млн вон (~$92,7 тыс.).

Известно, что холодильник был доставлен на остров компанией из Сеула, занимающейся торговлей б/у товарами.

Между тем 28 сентября органы правопорядка сообщили о том, что владелицей этих денег оказалась женщина, скончавшаяся в сентябре 2020 года в Сеуле.

Хозяйку крупной суммы удалось определить по конвертам, в которых лежали пачки денег. На одном из конвертов было написано название больницы, которую посещала женщина, на другом — название аптеки, где она покупала лекарства. Также по фотографиям на телефоне членов её семьи было подтверждено, что холодильник раньше стоял в доме покойной.

Между тем семья владелицы почти $100 тыс., которой была передана находка, о спрятанной заначке не знала.

По закону счастливчику, который обнаружил деньги в купленном старом холодильнике и сообщил о находке в полицию, полагается 5−20% от суммы найденного.

(сс) london road Старые холодильники

«Человек, что сообщил о найденных средствах в полицию, поистине хороший!» — пишет aea1***.

«На его месте я бы присвоил деньги себе. Однако, если по-хорошему, нужно поступать по совести, как сделал этот человек», — отмечает 08jo***.

«Достойно наградите этого человека! У человека есть совесть, поэтому за такой благородный поступок его нужно щедро наградить!» — призывает kimg***.

«Ему воздастся за это в будущем», — отмечает 77pr***.

«Он большой молодец, так как одержал победу над собой», — пишет biot***.

«Мне тут любопытно, а с награды будут вычитать налоги?» — интересуется wjdg***.

«Мир не без добрых людей», — отмечает mike***.

MasDom Полиция. Южная Корея

«У мужика есть совесть! Очень мило с его стороны обратиться в полицию и сообщить о большой сумме денег», — пишет geho***.

«Знаю не понаслышке, как это бывает сложно. Однако отдаю дань уважения этому человеку, который сообщил о находке в полицию», — восхищается kimd***.

«Такой, как он, — большая редкость», — отмечает c_h_***.

«Скорее всего, я бы не смог поступить так же, как он», — предполагает tora***.

«Почему кто-то продавал холодильник, не проверив его должным образом?» — интересуется bigb***.

«Видимо, отношения в семье были не очень хорошими, раз бабуля прятала свои сбережения от детей», — отмечает prad***.