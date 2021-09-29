Свои комментарии относительно работы сервиса «Яндекс.Маркет» оставили пользователи интернета. Граждане выразили своё мнение 29 сентября на сайте отзывов Flump.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобиль «Яндекс.Маркет»

«Неделю назад оформили заказ, доставка на 27 августа с 10 до 18. Прождали целый день. Приходит СМС: «Переносим доставку на субботу 28.08.21», а через некоторое время ещё одно: «Заказ отменён»! Звоним оператору, говорит, мол, технические проблемы (вовремя не выгрузили со склада). Но это никакие не технические проблемы, ау! Ну ладно, а почему отменили-то без моего ведома?! Короче, предлагают переоформить заказ, но акция-то уже кончилась! Так что товар был 8000 рублей, а стал 16 000 рублей! Предложили компенсацию 200 рублей», — поделился историей пользователь «Добрая».

Многие пользователи пришли к выводу, что сервис компании «Яндекса» работает кране некорректно, раз после оформления заказа компания самолично решает перенести дату доставки.

«Заказал корм для аквариумных рыбок. Цена при заказе со всеми скидками составила 3562 рубля. Доставка должна была случиться 10.07.2021 до 10:50. В назначенное время, как и полагается таким интернет-магазинам, которые якобы борются за клиентов, никто не приехал. После уточнений и переписок с компанией курьер всё-таки приехал, но через два часа и… привёз не то, что было заказано! Служба заботы о клиентах «Яндекс.Маркета» предложила сделать возврат, подождать 14 дней для возврата денег и сделать новый заказ, но уже по другой цене, т. к. акция уже закончилась. Заменить товар на нужный и оплаченный отказались, пояснив, что таких функций нет. А обманывать клиентов с продажей не того, что именно нужно клиенту, — это уже, видимо, проблемы клиента», — пишет пользователь Пётр.

Некоторые комментаторы отмечают, что для «Яндекса», судя по всему, важны только свои обстоятельства, в то время как клиентам с их пожеланиями дают от ворот поворот.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Маркет» на Ленинградском шоссе

«Площадка «Яндекс.Маркет» отличная в плане выбора товаров, удобства приложения и оформления заказа. На этом всё. После того как заканчивается оформление заказа и дело переходит к получению, заставляет задавать вопросы. Сделал заказ с датой получения 29 апреля, за день до получения «Яндекс.Маркет» сменил дату получения на 30 число, и всё бы ничего, но, наверное, сервис не рассчитывает, что его пользователи могут быть заняты чем-то ещё кроме ожидания его доставки. При просьбе сдвинуть дату получения на день или несколько вперёд сказали, что это невозможно (серьезно?), а предложение оператора с решением проблемы клиента, ожидающего заказ уже в течении недели, просто поражает. Ничего ужасного в том, что сервис передвинул дату доставки, нет. Но если дата поменялась из-за комплектации или чего-то подобного, то почему она не может меняться по просьбе клиента, который уже заплатил деньги?» — задаётся вопросом Ivan K.

Часть людей считает, что в «Яндекс.Маркете» наблюдается явный бардак со службами доставки, раз клиентам приезжает неполный комплект товаров, да и к тому же с большим опозданием.

«Я бы поставил оценку «ноль». Доставка «Яндекс.Маркета» — это издевательство! Три дня ждал, ужас! Привезли, случайно дома был. Курьер кое-как нашёл подъезд, даже этаж перепутал. Сдачи у него не было, и привезли не всё. Ради чего заказ делал, того не было», — написал Evgeny P.

Ряд пользователей указывает на нежелание службы поддержки данного сервиса заниматься проблемами, с которыми сталкивается клиент, который уже успел заплатить компании свои деньги.

«Отвратительная доставка! Приходят сообщения от «Яндекса» и службы доставки DPD о том, что товар находится в пункте выдачи. По факту в пункте ничего нет. После звонка в службу поддержки «Яндекса», после 35 минут ожидания, диспетчер сообщает, что, по информации от DPD, посылка доставлена, и в случае её там отсутствия звоните в службу поддержки DPD. Мол, мы, «Яндекс, вовремя отгрузили товар, а дальше — это не наши проблемы, а ваши. Решайте их сами. Прекрасно!» — возмущается Anton S.

(сс) gilipollastv Яндекс обещает удобство для пользователей

Нашлись и те, кто отмечает, что «Яндекс» выбирает для сотрудничества явно не те компании, которые готовы вовремя доставлять клиентам товары.

«Заказали стулья. Всё замечательно: цена, картинки. Получили от них документы о передаче груза транспортной компании, и вот тут началось самое весёлое. С этими документами мы ходим уже несколько дней. «Яндекс» и ТК сделать ничего не могут. Почему? Неизвестно. Одна организация отправляет в другую, и обе не делают ничего. Обещают перезвонить и не перезванивают. Отправляют запросы, но ответов на них, видимо, нет. Одни говорят: «Стулья ещё не отравили». Другие: «Они уже приехали, но мы их вам не отдадим». Почему? Потому что ТК якобы что-то там забыла оформить. Молодцы, «Яндекс.Маркет», отличный выбор транспортной компании. Или коротко о том, как испортить свою репутацию, выбрав максимально безответственного исполнителя!» — пишет Nadezhda C.

Напомним, пользователи сайта отзывов Flump оставили свои комментарии относительно работы сервиса «Яндекс.Маркет».