Фильм заявлен своими создателями как «драма», да еще и «по реальным событиям», но почти сразу становится понятно, что речь пойдет о событиях мистических. Как только главный герой встречает таинственного старика с автозаправки, искушенному зрителю становится ясно, что сейчас мы увидим повествование о непростых отношениях ученика и духовного Учителя.

Цитата из к/ф «Мирный воин». Реж. Виктор Сальва. 2006. США, Германия

Возможно, что сейчас, когда образование переживает тяжелые времена, проблема Учителя стоит перед молодежью особенно остро, тем более что учителей-мужчин в процентном отношении так и остается меньше, чем надо бы. Так что импозантный «Сократ», как прозвал его главный герой ленты, обладающий интеллектуальной мощью, физической статью, да еще и демонстрирующий чудеса из стандартного «магического арсенала», покоряет встревоженную душу главного героя, юного Дэна Миллмана. Но прежде чем погрузиться в перипетии духовного ученичества молодого американского гимнаста, не худо бы пристальнее вглядеться в черты характера его гуру.

Цитата из к/ф «Мирный воин». Реж. Виктор Сальва. 2006. США, Германия

Откуда взялся сам «стандарт», которому так яро следуют образы «духовных проводников» популярной западной литературы и кино? Во многом создатели подобных характеров идут по следу, иногда до прямого плагиата, творчества американского писателя Карлоса Кастанеды, удивившего весь мир в начале 1970-х годов своими книгами о «магических практиках» мексиканских индейцев. Особенный интерес вызвал его рассказ об использовании галлюциногенов, ведь эти вещества настойчиво внедрялись в массы адептами молодежного бунта. Но дело было не только в наркотиках. И пусть тогда откровения Кастанеды о «путях расширения сознания» удивительно удачно совпали с пропагандой философии хиппи, также пытавшихся убежать из скучной реальности в волшебную сказку, вряд ли они смогут потерять актуальность до тех пор, пока действительность человеческой жизни продолжает оставаться духовно беспросветной и бессмысленной пустыней. Немалое влияние оказал Кастанеда и на позднесоветскую интеллигентско-эзотерическую тусовку, когда на массовое сознание шла атака «телевизионных магов» Чумака и Кашпировского, а для сведения с ума людей утонченных использовались более изысканные методы. В СССР, с его официальным культом «научного атеизма», эта «астральная бомбардировка» дала великолепный, с точки зрения инициаторов, результат. О реально происходящем развале страны беспокоилось ничтожное количество сохранивших способность критически мыслить людей, у подавляющего большинства нашлись дела поважнее… Довольно скоро, кстати, многие из тех утонченных энтузиастов, решивших поосновательнее покопаться в мистико-психологических проблемах, перебрались в психиатрические лечебницы и на кладбища.

Цитата из к/ф «Мирный воин». Реж. Виктор Сальва. 2006. США, Германия

Но вот теперь (а фильм 2006 года) мы вновь встречаемся с эзотерической проповедью в оптимистическом ключе. Для чего и кому она понадобилась? Главный герой — Дэн Миллмэн, сын богатых родителей, примерный студент и талантливый гимнаст — вдруг сталкивается с серией ночных кошмаров, которые никак не может побороть. Встретив на автозаправке, мимо которой он пробегает, старика, поразившего его воображение удивительным трюком, Дэн становится его учеником, и никакие попытки противопоставить «Сократу» доказательства своего благополучия главного героя от этой участи не спасают. Дальше все разворачивается в рамках стандартной повести о «магической психотерапии», только без использования запрещенных веществ. Учитель Миллмэна обходится простыми, но убедительными демонстрациями, чтобы доказать ученику необходимость «освобождения разума». В конечном итоге его проповедь, подкрепленная некоторыми трюками гипнотизерского и акробатического свойства, сводится к следующим постулатам, они же «три правила жизни»:

«Парадокс». Жизнь — это тайна, не трать зря времени, пытаясь постичь ее.

«Юмор». Сохраняй чувство юмора, особенно в отношении самого себя.

«Перемены». В жизни все меняется.

Цитата из к/ф «Мирный воин». Реж. Виктор Сальва. 2006. США, Германия

Кроме того, ученику предлагается, как же без этого, «жить здесь и сейчас». Глубоко прочувствовав эти жизнеутверждающие принципы, Дэн Миллмэн меняется, преодолевает свои страхи, оказывается способен воспарить над отношениями конкуренции в университете, которые были причиной его скрытой ненависти к себе и окружающим. И, наконец, пиковый эпизод фильма: главный герой собирает всю свою волю и преодолевает тяжелейшую травму, возвращаясь в спорт и завоевывая золотую медаль в гимнастике.

Цитата из к/ф «Мирный воин». Реж. Виктор Сальва. 2006. США, Германия

Казалось бы, чем плохо следовать столь целительным и полезным принципам, продвижением которых в жизнь ради «помощи людям» занят учитель Миллмэна по кличке «Сократ»? В рамках фильма «Мирный воин» все складывается очень хорошо, действительно, фанатикам гонки за результатом и самовлюбленным малолетним красавчикам недурно иногда отнестись к себе с юмором или вспомнить, что все меняется. Но вот подать эти неплохие правила как «окончательную мудрость» со стороны создателей фильма было не очень хорошо, особенно учитывая их попытку ошарашить зрителя максимой про парадокс и тайну жизни, которые якобы не стоит разгадывать. В жизни каждого человека, обществ и даже в самой природе скрываются различные тайны, а раскрытие этих тайн и составляет смысл и каждой отдельной жизни, и жизни человечества как целого. Впрочем, чувство, сообщающее, когда надо отставить юмор и отнестись к происходящему всерьез и знание того, в чем находится неизменная основа жизни, также существенно необходимы для полноты человеческой личности. В этом заключается вторая половина мозаики, для которой «постулаты Миллмэна» — лишь часть, не имеющая собственной ценности. Точнее, правила, следуя которым человек рискует уподобиться не рассуждающему животному. Подход к «постулатам» как к окончательной истине может сделать весь путь «адепта духовного роста» превращением из маленького и неуверенного в себе эгоиста в эгоиста большого, уверенного в себе и своей миссии поучать окружающих. По отголоскам, доносящимся из нынешней популярной эзотерики, этот способ насылания морока еще представляется перспективным тем, кто заказывает музыку «на мотив Кастанеды». Впрочем, сам фильм «Мирный воин» — весьма посредственное произведение кинематографической мысли, интересен же он как пример того, как долго могут находить новое воплощение старые эзотерические находки в период долгой духовной засухи.