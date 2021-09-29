Видео, которое предоставила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, где видно, как полицейские задержали мигрантов, укравших у пенсионерки 500 тысяч рублей под предлогом ремонта кровли, а один из задержанных не сдержал слёз и расплакался, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 29 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Артист! Гнать такого надо в сторону дома, поганой метлой, без права приезда в Российскую Федерацию. Причём как его самого, так и его родственников. Как они умудрились воспитать такого проходимца? Не место таким в нашей стране», — считает Лариса Ф.

Многие пользователи не поверили слезам мошенника, который не постеснялся похитить денежные средства у пожилого человека. Граждане уверены, что таких людей необходимо жёстко наказывать по закону, а затем депортировать к себе на родину без права возвращения в Россию.

«И кто-то ещё их жалеет? Обман, насилие, хамство, нежелание жить по-человечески. И ведь не ведет он и себя так дома, при своих басмачах. Там бы с такими был разговор короткий. Слов нет, долой их отсюда!» — призывает Елена У.

«Когда это закончится? Мало местных мошенников? Надо еще и от этих терпеть? Какая гадость!» — пишет Елена Ш.

78.мвд.рф Мигранты в Петербурге

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные люди просто потеряли человеческое лицо, пытаясь обмануть всех окружающих.

«Судя по тому, как он играет на публику, — это не раскаяние, а попытка просто обмануть окружающих людей. Вот только крайне фальшиво он играет, неубедительно», — отмечает Анна А.

Часть людей считает, что красть у пенсионеров — последнее дело даже для преступников. Отсюда вывод — у задержанных мигрантов нет ничего святого, пишут граждане.

«Разве можно верить его слезам?! У нормального человека даже мысли не возникло обидеть старого человека, а этот деньги забрал, а теперь плачется. Раньше думать надо было, а теперь будет нести наказание соответствующее», — написала Татьяна К.

Ряд пользователей указывает на то, что пенсионерам необходимо быть более бдительными и не отдавать свои кровные средства кому попало, особенно если это неофициальные организации.

«У меня, в связи со всей этой ситуацией, большие вопросы не к этим мошенникам, а к той самой бабушке, которая где-то нашла якобы бригаду мигрантов, которые пообещали сделать крышу. Бабушка в каком мире-то живёт? Давно уже в России принято нанимать официальные бригады через зарегистрированные конторы, которые в случае чего будут нести полную ответственность перед законом. Граждане, пора уже взрослеть!» — призывает Олег П.

«С такими нелегалами лучше вообще не связываться, дороже выйдет, ведь, как известно, скупой платит дважды. Даже если не сбегут с вашими денежками, всё равно будут тянуть с вас по копейке, не перестанут доить своего нанимателя. Непорядочные это товарищи», — считает Элина Т.

78.мвд.рф Мигранты на стройке в Петербурге в ходе рейда полиции

Напомним, 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила о том, что полицейские задержали мигрантов, которые под предлогом ремонта кровли дачного дома забрали у пенсионерки 500 тысяч рублей. На предоставленной оперативной съёмке один из задержанных не сдержал слёз и расплакался.