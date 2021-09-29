Заявление научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова о том, что сотрудничество российских и украинских военных историков практически полностью прекратилось после майдана в 2014 году, сегодня ни научное сообщество, ни власти Украины не хотят признавать фактов участия местных коллаборационистов в массовых расстрелах евреев и представителей других национальностей в Бабьем Яру, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 29 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Это давно не новость. К сожалению, украинский народ сейчас пребывает в плену специально сочинённой для них истории, где нацистские преступники — вовсе не преступники, а садисты из стана бандеровцев — борцы за свободу своего отечества. В такой ситуации нам никак не помочь украинским братьям, лишь время расставит всё по своим местам», — поделилась своим мнением Anna S.

Многие пользователи пришли к выводу, что истории ужасающих зверств украинских коллаборационистов известны всем, просто некоторые народы решили закрыть глаза на эти неприглядные факты.

«Об участии полицаев в расстрелах в Бабьем Яру известно давно. Очень много лет назад я читала статью немецкого журналиста, занимавшегося розыском нацистских преступников, в которой было написано, что из 300 человек расстрельной команды в Бабьем Яру 200 были полицаями и только 100 немецких солдат. Я отмечу, что расследование вёл немец», — указывает Шехерезада С.

«На распадающейся, благодаря нацистскому режиму в Киеве, Украине во время войны нынешние украинские герои активно участвовали в холокосте. И это несомненный факт. Народ Украины может долго закрывать на это глаза, но другие страны не обязаны этого делать, и закрыть рот нам мы не позволим!» — пишет Игнат Б.

Расстрел мирного населения немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами. Бабий Яр. Киев. 1941

Некоторые комментаторы отмечают, что справедливость так или иначе настигнет тех, кто пытается скрывать факты шокирующих злодеяний, которые совершили бандеровцы на территории Украины.

«Пусть знают, что ничто на свете не остаётся безнаказанным. Ничто! Вот почему их потомки от страха перед своим будущим лепят из предателей и преступников-живодеров «героев». Но историю обмануть нельзя, ибо она состоялась, и каждый носит в себе все свои злодеяния всю оставшуюся жизнь до суда Бога!» — поделилась своим мнением Наталия Б.

Часть людей считает, что немалую лепту в искажение исторической правды о Великой Отечественной войне внесло и само РВИО.

«Не РВИО рассуждать о сохранении истории. После фильма «Зоя» и других псевдоисторических киношедевров, к которым РВИО и Мединский приложили руку, им бы следовало помалкивать в тряпочку. Именно РВИО обесценивает подвиг советских людей во ВМВ. Неудивительно, что псевдоисторики на Украине берут верх», — считает Дмитрий М.

Mkrf.ru Сергей Иванов и Владимир Мединский на открытии мемориальной доски Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге

Ряд пользователей указывает на то, что рано или поздно украинским псевдоисторикам придётся ответить за то, что они сводят с ума население Украины своими безумными версиями событий во времена Великой Отечественной войны.

«Смеётся тот, кто смеётся последним! Так что не стоит украинским псевдоисторикам радоваться своему временному успеху. Скоро им придётся ответить за свою ложь!» — предрекает Nataliya R.

Напомним, 29 сентября научный директор РВИО Михаил Мягков заявил РИА Новости о том, что сотрудничество российских и украинских военных историков практически полностью прекратилось после майдана в 2014 году, сегодня ни научное сообщество, ни власти Украины не хотят признавать фактов участия местных коллаборационистов в массовых расстрелах евреев и представителей других национальностей в Бабьем Яру.