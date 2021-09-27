Несколько дней назад в США и ряде других стран праздновали Национальный день комикса — официальный праздник «историй в картинках», пользующихся огромной популярностью по всему миру. В честь этого события корреспондент ИА REGNUM пообщался с художником под ником ARTobstrel, работы которого умело объединяют в себе юмор и любовь автора к видеоиграм.

Личный архив ARTobstrel Работа для конкурса «Танкисточка»

Личность ARTobstrel окутана тайной — художник не любит рассказывать о себе и предпочитает самовыражаться через забавные иллюстрации о любимых играх. В частности, о популярном танковом экшене World of Tanks, ведь именно с него начался «серьёзный» творческий путь автора. В 2015 году он занял первое место в конкурсе «Танкисточка» от Wargaming со своей работой «Барышни». Как отмечают представители компании, участником конкурса ARTobstrel оказался не случайно — художник является огромным фанатом WoT, а за его плечами уже более 10 тыс. виртуальных боёв.

Спустя несколько месяцев ARTobstrel пригласили работать внештатным художником в Wargaming. Сейчас он трудится для основного сообщества World of Tanks во «ВКонтакте» и радует огромную фан-базу проекта забавными комиксами о повседневной жизни танкистов и их приключениях. Изначально руководство компании хотело, чтобы ARTobstrel работал по строгому техническому заданию, но вскоре оказалось, что это излишне. Будучи заядлым фанатом игры, художник чувствует настроение сообщества и понимает, какая иллюстрация или мем «зайдут» им лучше всего. В интервью ИА REGNUM ARTobstrel рассказал о своём творчестве, отношении к индустрии комиксов и работе в Wargaming.

Правда ли, что в творчество вас привела любовь к геймингу?

ARTobstrel: Не совсем, скорее оба этих увлечения шли рука об руку. Мой творческий путь начался ещё с оформления стенгазеты в институте. А в те времена самыми популярными игровыми девайсами были 8-битные клоны NES и 16-битная SEGA. Классический путь геймера-олда: приставка у друга и бессонные ночи в компьютерных клубах.

Как бы вы охарактеризовали своё творчество?

ARTobstrel: Корректнее всего — карикатуры или 2D-арт. Но я не настаиваю на этом определении: большинство подписчиков группы WoT называют мои работы «мемами», а команда Wargaming — «комиксами». Все эти определения частично верные.

Расскажите про свою работу в качестве художника. Из чего состоит ваш день?

ARTobstrel: Около 80% — это сюжетные арты на различные игровые темы. Это могут быть комиксы с героями «Боевого пропуска», антропоморфные танки, актуалочки к праздникам. Комиксы с героями БП рассматриваю как некую новеллу: они приехали, почудили и уехали. Складывается небольшая история со сквозным сюжетом, эдакий ситком из пяти-шести сцен. Интересно работать с персонажами из игры, особенно когда ты сам можешь придумать им характеры.

Личный архив ARTobstrel Комикс от ARTobstrel

Правда ли, что у вас есть ещё и основная работа на полный день?

ARTobstrel: Это правда, но раскрывать своё основное место работы мне бы не хотелось — пусть останется тайной. Могу только сказать, что график основной работы позволяет свободно заниматься творчеством.

Ваше творчество — это исключительно «танки»?

ARTobstrel: Нет, конечно! Работа для World of Tanks интересная и крутая, но она является лишь частью моего творчества. Я люблю рисовать просто «для себя»: выкладываю работы в своей группе, чтобы народ порадовать. Особенно много работ по вселенной Ведьмака. Ну и просто нравится рисовать красивых девушек (смеётся).

Какие эмоции вы испытали, став частью одной из крупнейших компаний в игровой индустрии? Сбылась мечта фаната?

ARTobstrel: Никогда не думал, что моё творчество приведёт меня в Wargaming. А потом — вжух, — и я уже в команде. А так, конечно, это была бурная радость.

Хотели бы вы попробовать свои силы в полноценной разработке игр? Поработать концепт-художником, например?

ARTobstrel: Очень хочу! Но понимаю, что мой уровень ещё недостаточно высок для работы концепт-художника. Как «концептер» я вполне неплох: большая насмотренность, чувство красоты, да и талант в наличии. Но как художнику мне ещё далеко даже до начально-среднего уровня.

Взять ту же штатную команду художников в команде World of Tanks: они такие арты рисуют — мое уважение! А вот когда надо придумать, «как бревнемет КВ-2 взаимодействует с бобрами по поводу своего боекомплекта», — это уже ко мне.

Как сообщество реагирует на ваши работы? Появились ли желающие повторить ваш творческий путь?

ARTobstrel: По-разному, но в целом положительно. Не могу сказать, что есть последователи — скорее, есть несколько других авторов, которые тоже рисуют арты для группы ВК. Например, Руслан Серый. Танкам удалось создать свою вселенную, которая способна вдохновлять на творчество — это круто!

Рисуете ли вы для других компаний, помимо Wargaming? Есть ли спрос на работы?

ARTobstrel: От других игровых компаний подобных запросов я не получал. Но у меня был опыт работы с другой игрой от Wargaming. В 2016 году вышел проект Master of Orion: Conquer the Stars, и я рисовал арты для группы «ВКонтакте». Это тоже были сюжетные зарисовки, но героями выступали уже не танки, а представители игровых рас: алкари, булрати, дарлоки, клаконы, люди и т. д.

Личный архив ARTobstrel Арт по игре Master of Orion

Стоит ли становиться художником в 2021 году?

ARTobstrel: Быть художником — это не выбор. Я не решал им становится: рисую, потому что люблю это. Мне нравится получать позитивные отзывы о моих работах. Это непередаваемое чувство, когда твои арты видит многомилионное сообщество!

Я рисую и буду это делать даже без всякой коммерческой составляющей. Могу неделю потратить на арт по «Ведьмаку», где Геральт волочит красивую бруксу на свидание, и получить комментарии вроде: «Ну ок». А могу экспромтом за час нарисовать того же Геральта, обзывающего Трандуила «Драндулетом» и получить тысячи репостов! Такой серьёзный дисбаланс усилий и результата для коммерческого проекта недопустим, но в работе художника — обычное дело, ведь никогда не угадаешь реакцию пользователей.

Если вы можете жить без этого и просто думаете, «а не стать ли мне вдруг художником», то, наверное, вам лучше найти что-то другое. Настоящую страсть, обретя которую вы не будете задаваться такими вопросами.

Несколько дней назад прошёл Международный день комиксов. Какие у вас отношения с этим направлением художественной деятельности?

ARTobstrel: Я обожаю комиксы как вид изобразительного искусства. Но никогда не относился к этому как к индустрии, поэтому не слежу за трендами и аналитическими материалами на эту тему.

Расскажите о своих любимых комиксах.

ARTobstrel: Могу всем порекомендовать читать мангу — японские комиксы. Самой крутой однозначно считаю мангу «Берсерк».

Личный архив ARTobstrel Комикс от ARTobstrel

Назовите свой топ-5 лучших современных художников. Кого любите особенно и за что?

ARTobstrel: Это довольно сложный вопрос, но тройку моих любимых авторов я точно могу назвать:

восхищаюсь работами Ишмаева Сергея;

WLOP — это просто графический оргазм!;

— это просто графический оргазм!; хочу уметь рисовать так же, как Rossdraws.

Как начать зарабатывать на своих работах?

ARTobstrel: Можно сказать, что мне повезло оказаться в нужном месте и в нужное время со своими работами. Но что точно можно посоветовать — создавайте свой паблик «ВКонтакте» или аккаунт в Instagram и творите, оттачивайте своё мастерство. Не бойтесь участвовать в конкурсах — это может стать шансом заработать на вашем хобби!