Заявление режиссёра Никиты Михалкова о том, что российским фильмам нет смысла участвовать в премии «Оскар», потому что никакая картина из России не могла бы претендовать на премию американской киноакадемии в этом сезоне, ведь конкурс «стал абсолютно политизированным», вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 29 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Никита Михалков

«По-моему, наши режиссеры только для «Оскара» и стараются. Уже не знают, какую грязь снять про Россию, чтобы их высоко оценили американские критики. Но это не так всё работает», — отмечает Элла К.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские картины в последнее время отбираются для участия в премии «Оскар» по странным признакам. Практически все из них связывает ненависть к советскому периоду российской истории.

«Если российские фильмы будут и дальше поливать грязью российскую историю, как у Бондарчука или у того же Михалкова, то никогда они не будут получать «Оскара». Какое дело американскому зрителю до российской грязи?» — задаётся вопросом Михаил Ч.

Алексей Колчин ИА REGNUM Никита Михалков

Некоторые комментаторы отмечают, что Михалков, судя по всему, не понимает, что акцент американских кинокритиков уже давно сместился от ненависти к России в сторону обсуждения проблем сексуальных меньшинств.

«Михалков немного от жизни отстал, раз не понимает, что «Оскар» теперь выдают не за поливание России дерьмом, а за раскрытие темы страдания чернокожих гомосексуалистов и отстаивание прав женщин в патриархальном обществе. Просто сместите вектор и, если это вам так угодно, разбирайте свои «Оскары», — обращается Евгений К.

Часть людей считает, что российские картины не получают «Оскар», потому что их качество не соответствует требованиям американской киноакадемии.

«Качество российских фильмов стало таким, что, если и русским-то смотреть их не хочется, то жюри «Оскара» будет смотреть их только по долгу службы. После просмотра, думаю, члены жюри вздохнут с облегчением, ведь пытка российскими фильмами окончилась, кто-то выругается, что на просмотр такой туфты столько времени потратить пришлось. С такими картинами «Оскара», конечно, не дадут. А такие, как Михалков, скажут, что у них там все «Оскары» только для своих, засудили, там всё политизировано, ну и т. д. Смотреть уже по телевизору нечего: всё заполонили фильмы с незатейливыми названиями из одного слова с одними и теми же актёрами, штамповка, на которой кто-то прекрасно наживается, наслаждаясь бюджетными деньгами налогоплательщиков», — считает Сергей С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Ряд пользователей призвали граждан России вовсе не обращать внимания на премию «Оскар», потому что она себя уже давно дискредитировала.

«Оскар» уже давно никто не смотрит из нормальных людей. Михалков здесь абсолютно прав!» — указывает Ernest K.

«Оскар» — это уже не премия для хороших фильмов, а премия для правильных фильмов, тех, которые раскрывают те или иные в США повестки. Сейчас на повестке — проблемы ЛГБТ. Вот про это фильмы и снимают, чтобы «Оскар» получить. Все остальные творцы уже давно не парятся и снимают то, что хотят», — написала Кристина П.

Напомним, 29 сентября режиссёр Никита Михалков заявил РИА Новости на международном кинофестивале «Жемчужина Шёлкового пути» в Ташкенте о том, что российским фильмам нет смысла участвовать в премии «Оскар», потому что никакая картина из России не могла бы претендовать на премию американской киноакадемии в этом сезоне, ведь конкурс «стал абсолютно политизированным».