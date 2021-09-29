Информация о том, что основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по обвинению в государственной измене, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Customs.gov.ru

"К предателям не должно быть никакого снисхождения. Сажать их следует пожизненно. Они готовы нами всеми пожертвовать ради коврижек или похвалы иностранных хозяев», — отмечает Леонид П.

Многие пользователи пришли к выводу, что все изменники Родины должны нести самую жестокую кару, ведь они предают всех граждан России. Но отдельные граждане подозревают, что Сачков может отделаться домашним арестом, когда время пребывания в СИЗО подойдёт к своему концу.

«Во времена Иосифа Виссарионовича изменника Родины ждал бы расстрел, но перед этим он бы прошёл все круги ада в офисе Лаврентия Павловича! Но у нас суд самый гуманный суд в мире, и ему ни черта не будет. А за экономическое преступление, скорее всего, его и вовсе под домашний арест отправят, будет мучиться в своих хоромах», — считает Иван Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Сачков был медийным лицом, которому наше государство оказывало изрядную долю доверия. Поэтому удивительно, что он решил предать нашу Родину, пишут граждане.

«Странно. Его в своё время часто приглашали на телевидение, брали у него интервью, я слушал его интервью, в которых он представлялся умным и успешным человеком и уж точно любящим страну нашу. Кто бы мог подумать, что он такой? Он и на государственные каналы приходил интервью давать, а тут вдруг такое! Пока я не могу поверить в его предательство. Почему он мог пойти на это?» — задаётся вопросом Дмитрий И.

Group-ib.ru Илья Сачков

Часть людей не исключает, что Сачкова могли попросту оговорить, чтобы устранить, к примеру, конкурента в какой-нибудь сфере бизнеса.

«Ну, пока что вообще ничего не ясно. Я человек, конечно, любящий свою Родину, но, зная нашу систему, не удивлюсь, если обнаружится, что этого Сачкова попросту оговорили. Ну не должны такие люди «палиться» на ровном месте», — написал Евгений Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что во взаимодействии с государством приходится держать в уме, что спрос с тебя будет куда выше, нежели в частном секторе. Поэтому многие отказываются от такой работы, чтобы не оказаться в подобном положении, написали граждане.

«Вот поэтому я приверженец того, что с государством нельзя иметь никаких дел и всегда следует отказываться от любых государственных заказов. Иначе себе дороже. Обвинят в чём-нибудь, а суды-то государственные. Ни фига потом не докажешь», — поделился своим мнением Андрей А.

Нашлись и те, кто отмечает, что измена Родине — этой крайне серьёзная уголовная статья, которую на пустом месте не применяют, поэтому стоит следить за развитием событий и судебным процессом.

«Да что тут гадать. Он мог с лёгкостью поведать каким-нибудь зарубежным хакерам об определенной части российских IT-технологий. Мне как специалисту догадаться о подобном вовсе не составляет труда. Нынче информация о таких разработках стоит дорого. Поэтому на такие мошеннические схемы и ведутся подобные предприниматели», — пишет Васька Ж.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Напомним, 29 сентября пресс-служба Лефортовского суда Москвы сообщила журналистам о том, что основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по обвинению в государственной измене. Предпринимателя уже поместили в СИЗО, но материалы дела на данный момент не раскрываются.